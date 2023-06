Demetrius Freeman/The Washington Post via Getty Im

Les républicains du Congrès veulent interdire l’avortement dans tout le pays, déclare le président américain Joe Biden.

Cela survient un an après que la Cour suprême a annulé la décision historique de 1973 qui légalisait l’avortement jusqu’à environ 24 semaines.

Des militants anti-avortement et pro-choix devaient organiser des événements rivaux à Washington, tandis que la vice-présidente Kamala Harris devait aborder les droits reproductifs dans un discours prononcé dans l’État de Caroline du Nord, dans le sud des États-Unis.

Un an après que la Cour suprême des États-Unis a supprimé le droit constitutionnel à l’avortement aux États-Unis, le président Joe Biden s’est engagé samedi à lutter contre les efforts « extrêmes et dangereux » des républicains pour limiter l’accès à la procédure à l’échelle nationale.

La décision de la Haute Cour d’annuler la décision historique Roe v. Wade a renvoyé la réglementation de l’avortement à des États individuels – dont certains ont depuis décidé de restreindre considérablement la procédure.

« Les interdictions d’État ne sont que le début », a déclaré Biden dans un communiqué à l’occasion de l’anniversaire de la décision. « Leur programme est extrême, dangereux et en décalage avec la grande majorité des Américains. »

Un accès très restreint à l’avortement

Une vingtaine d’États, principalement dans le sud et le Midwest, ont interdit l’avortement ou en ont strictement restreint l’accès tandis que d’autres, principalement sur les côtes, ont pris des mesures pour le protéger.

La fermeture des cliniques d’avortement dans une douzaine d’États a contraint des dizaines de milliers de femmes à se déplacer ailleurs pour interrompre une grossesse.

Biden a averti que les républicains s’efforçaient de promulguer une interdiction nationale de l’avortement.

« Les républicains du Congrès veulent interdire l’avortement dans tout le pays, mais vont au-delà, en prenant des médicaments approuvés par la FDA pour interrompre une grossesse, hors du marché, et rendent plus difficile l’obtention d’une contraception », a déclaré le président en référence à la Food and Drug Administration.

Avec un Congrès américain divisé, le président ne peut pas faire grand-chose. Pourtant, Biden a déclaré qu’il ferait pression pour des protections au niveau fédéral.

Il a ajouté :

Mon administration continuera de protéger l’accès aux soins de santé génésique et demandera au Congrès de rétablir une fois pour toutes les protections de Roe v. Wade dans la loi fédérale.

Le droit à l’avortement s’est avéré un enjeu clé pour les démocrates lors des élections de mi-mandat de 2022 et devrait être tout aussi important lors de la course présidentielle de 2024.

Ils sont également devenus un élément d’animation dans les campagnes républicaines. Les candidats primaires tentent actuellement de déborder l’ancien président Donald Trump, l’actuel favori pour la nomination du parti, qui a été critiqué pour avoir fait volte-face sur sa position.

S’exprimant vendredi à Washington, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a salué l’interdiction de l’avortement de six semaines qu’il a promulguée dans son État, tandis que l’ancien vice-président Mike Pence a mis au défi chaque candidat de soutenir une interdiction nationale.

« C’était la bonne chose à faire – ne laissez personne vous dire que ce n’était pas le cas », a déclaré DeSantis dans un coup voilé à Trump, qui a critiqué la loi de Floride comme étant « trop ​​​​dure ».

Le même jour, Biden a obtenu l’approbation des principaux groupes de défense des droits à l’avortement du pays, notamment Planned Parenthood, NARAL et Emily’s List.