La délivrance de visas d’immigrant a diminué de plus de 17% entre l’exercice 2016 et l’exercice 2019, lorsque le gouvernement a délivré 462422, selon les données du département d’État. Au cours de l’exercice financier se terminant le 30 septembre, les émissions de visas d’immigrants ont chuté de 46% – en grande partie à cause de la pandémie de coronavirus – à 250446.

L’administration Trump a également délivré moins de visas temporaires, y compris ceux pour études, tourisme et travail. Les trois ans qui ont précédé la pandémie, il a chuté de 16% à 8,7 millions de visas temporaires. Au cours de l’exercice 2020, ce nombre total a de nouveau diminué de plus de moitié.

Dans un communiqué, le département d’État a attribué la baisse de la délivrance de visas avant la pandémie à une demande «cyclique», et a déclaré que les suspensions liées à la pandémie des services de visa de routine dans les ambassades et d’autres restrictions avaient eu un impact sur les chiffres cette année.

Le président élu Joe Biden prévoit d’annuler nombre, sinon la totalité, des politiques de l’administration Trump qui, selon les avocats et les responsables de l’immigration, ont réduit le flux d’immigrants aux États-Unis, dans le but de ramener les choses. comme ils l’étaient avant d’atteindre de nouveaux objectifs.

Biden s’est engagé à «restaurer et défendre le processus de naturalisation des détenteurs de la carte verte» et à «soutenir l’immigration familiale». Il a également déclaré qu’il souhaitait maintenir « les préférences en matière de diversité dans le système actuel » parce que Trump a cherché à éliminer la soi-disant loterie des visas de diversité qui pousse les États-Unis à attirer les immigrants de partout plutôt que du petit nombre de pays. qui sont surreprésentés dans les visas d’immigrants familiaux et liés au travail.

Nouvelles idées de Biden – augmenter le nombre total de visas d’immigration liés au travail, réformer les visas de travail hautement qualifiés connus sous le nom de H1-Bs pour garantir moins d’abus des travailleurs et du système, élargir les voies d’accès à la citoyenneté pour les travailleurs agricoles à long terme et permettre aux villes d’autoriser le gouvernement fédéral Les demandes de niveaux d’immigration plus élevés pour soutenir leur croissance devront probablement attendre et nécessiteront une coopération à deux volets, selon les experts.

Mais l’administration de Biden devra trouver comment relancer la paperasse. Les délais de traitement des visas et les conditions d’admission, en particulier pour les résidents d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Sud, ont été retardés depuis l’entrée en fonction de Trump en raison de changements que les responsables gouvernementaux ont jugés nécessaires pour enquêter correctement sur les voyageurs étrangers.

Certaines des baisses les plus notables dans la délivrance de visas d’immigrant sous l’administration Trump se sont produites chez des citoyens qui ont publiquement dénigré Trump ou qui ont été spécifiquement ciblés.

Par exemple, les Haïtiens, dont le pays a discrédité Trump, ont reçu 67% de visas d’immigrants en moins entre 2016 et 2019. La Chine continentale – dont le pays a blâmé Trump pour beaucoup de choses, y compris les malheurs économiques des États-Unis et la pandémie de coronavirus – a obtenu 35% moins de visas d’immigrant pendant la même période. Les Iraniens, parmi les nationalités visées par l’interdiction de voyager de Trump, ont reçu près de 80% de visas d’immigrant en moins.

Les avocats de l’immigration affirment que les protocoles ajoutés par l’administration Trump, qui, selon eux, incluent de fréquentes «demandes de preuves» ou de paperasse supplémentaire, ainsi que davantage d’exigences d’entretien, ont créé une bureaucratie supplémentaire inutile sans montrer d’impact démontrable sur la sécurité. Les services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis (USCIS) ont également augmenté les coûts de traitement et les pénuries de financement, et les arriérés se sont considérablement élargis.

« Le traitement des visas … sera très long et compliqué », a déclaré Ali Noorani, directeur général du Forum national sur l’immigration, un groupe de défense des immigrants, faisant référence à la tentative de démêler les changements dans l’administration Trump.

Le sénateur Richard J.Durbin (D-Ill.), Un allié de Biden qui a consulté la campagne Biden et l’équipe de transition sur la politique d’immigration, a déclaré qu’un changement majeur affecterait le leadership et la dotation en personnel du ministère de la Sécurité intérieure et sa politique d’immigration. sera. agences apparentées, y compris l’USCIS; Les dirigeants doivent bien connaître le département afin de savoir où apporter les correctifs, a-t-il déclaré. Durbin a déclaré qu’une priorité majeure de la nouvelle administration sera de démêler les politiques agressives de l’administration Trump, dont beaucoup ont été orchestrées par le conseiller principal Stephen Miller dans le cadre d’une approche restrictive de l’immigration.

«Nous devons également nous assurer que nous effaçons les jeux d’acolytes de Miller dans ces agences», a ajouté Durbin.

Certains changements nécessiteront de nouvelles notes d’orientation internes, mais d’autres nécessiteront de nouvelles règles pour remplacer l’ancienne – un processus formidable d’un mois qui laisse du temps à la participation du public.

L’administration Trump a également continué de promulguer de nouvelles politiques d’immigration depuis les élections, y compris des modifications manuelles de la politique qui donne aux responsables de l’USCIS plus de latitude pour refuser la résidence légale permanente, également connue sous le nom de cartes vertes. Les experts en immigration pensent que le gouvernement Biden annulera rapidement les changements les plus récents, mais ils disent également que la nouvelle politique ajoutera à la bureaucratie et entraînera un afflux important de candidats après la transition.

«Je pense que ce gouvernement devra probablement faire un audit assez approfondi des changements qui ont eu lieu et découvrir comment défendre ces institutions», a déclaré Kristie De Peña, vice-présidente des politiques et directrice de l’immigration à la Niskanen Center, un groupe de réflexion de Washington promouvant davantage d’immigration. « Tout cela coûtera beaucoup de temps et d’argent. »

Un porte-parole de l’équipe de transition de Biden a refusé de répondre aux questions sur les politiques à venir, mais s’est plutôt référé au site Web de la campagne, où le président élu fait allusion aux défis bureaucratiques et aux arriérés qu’il devra résoudre.

« L’administration Trump a rendu beaucoup trop difficile pour les titulaires éligibles de la carte verte d’obtenir la citoyenneté », indique le site Web. Biden restaurera la confiance dans le processus de citoyenneté en supprimant les obstacles à la naturalisation et à l’obtention du droit de vote, en remédiant à l’arriéré des demandes en priorisant le flux de travail d’évaluation et en veillant à ce que les demandes soient traitées rapidement et en appliquant de rejeter les frais déraisonnables. «

Plus généralement, les experts disent que les agences examinant tous ces visas, permis de travail et citoyenneté ont besoin d’un changement de culture pour aller au-delà de la position d’immigration de Trump.

«Il ne s’agit pas uniquement de mécanique», a déclaré Sirine Shebaya, directrice exécutive du projet national d’immigration de la National Lawyers Guild. L’USCIS sous Trump est passé d’un « organe judiciaire » « judiciaire » à un « bras d’application » du programme d’immigration de l’administration, ont déclaré eux et d’autres experts. Ce qui était autrefois une agence conçue pour faciliter l’immigration, le travail et les voyages aux États-Unis a changé son objectif pour empêcher les gens d’entrer.