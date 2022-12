Biden s’engage à étendre l’implication des États-Unis en Afrique dans un discours devant des dizaines de dirigeants

WASHINGTON – Il y a un mot que les responsables américains essaient d’éviter de dire lorsqu’ils rencontrent leurs homologues africains lors du sommet des dirigeants américano-africains à Washington cette semaine : la Chine.

Le président Biden et ses collaborateurs ne veulent pas que les quelque 50 dirigeants africains présents à l’événement perçoivent que les intérêts officiels des États-Unis sur le continent sont principalement motivés par le désir de contrer la Chine, qui a noué d’énormes liens commerciaux avec les nations africaines et tente de développer son présence militaire et sécuritaire dans la région. Pourtant, dans les discussions sur l’Afrique à Washington, les responsables et analystes américains mentionnent souvent la Chine, et les diplomates africains disent publiquement que le commerce américain avec l’Afrique est anémique à côté de celui de la Chine.

Les gens regarderont attentivement pour voir si M. Biden fait allusion à la concurrence américano-chinoise dans les discours qu’il prévoit de prononcer lors de divers événements au sommet mercredi et jeudi. Lui et le secrétaire d’État Antony J. Blinken affirment que la Chine est le plus grand rival à long terme des États-Unis et la seule nation ayant la capacité et les ressources pour tenter d’usurper le pouvoir américain à travers le monde. Ils ont également mentionné la Russie comme un challenger important à moyen terme et ont noté la présence déstabilisatrice en Afrique du groupe Wagner, une force militaire privée étroitement liée au Kremlin qui a combattu les troupes américaines.

Lors d’une conférence de presse en Afrique du Sud en août, M. Blinken a déclaré que la stratégie africaine de l’administration n’était pas centrée sur la rivalité avec la Chine et la Russie. Mais un document de la Maison Blanche sur la stratégie de M. Biden en Afrique subsaharienne publié le même jour indique que l’effort visant à renforcer les «sociétés ouvertes» visait en partie à «contrer les activités nuisibles» de la Chine, de la Russie et «d’autres acteurs étrangers».

M. Blinken a déclaré dans un discours cet après-midi en Afrique du Sud que la stratégie américaine « reflète la complexité de la région, sa diversité, son agence » et « se concentre sur ce que nous allons faire avec Les nations et les peuples africains, pas pour les nations et les peuples africains.

Les responsables américains qui travaillent sur la politique africaine sont conscients de l’histoire brutale du colonialisme par les puissances européennes en Afrique et ne veulent pas que le sommet de cette semaine ou d’autres engagements américains avec les nations africaines soient considérés comme des efforts pour faire de ces pays des pions dans une lutte géopolitique plus large. .

Mokgweetsi Masisi, le président du Botswana, a déclaré mardi à la Brookings Institution que de nombreux pays africains se méfiaient des intentions des superpuissances mondiales et cherchaient à exercer une certaine influence sur les politiques de ces grandes nations.

“Le monde n’a pas été extrêmement gentil avec l’Afrique”, a-t-il déclaré. « C’est presque comme si le découpage et la colonisation de l’Afrique prenaient une nouvelle forme sans les étiquettes de colonisation – mais une certaine mesure de conquête. Et nous essayons de nous éloigner de cela et de nous engager pour qu’ils travaillent avec nous et non sur nous et à travers nous.

Lundi, l’ambassadeur de Chine à Washington, Qin Gang, a déclaré lors d’une conférence organisée par Semafor, une agence de presse, que Pékin se concentrait sur ses propres intérêts en Afrique, quelles que soient les préoccupations de Washington.

“Nous ne sommes pas intéressés par les opinions d’autres pays sur le rôle de la Chine en Afrique”, a-t-il déclaré. “Et nous pensons que l’Afrique devrait être un lieu de coopération internationale, et non de compétition entre grandes puissances pour des gains géopolitiques.”

Il a également réfuté les déclarations fréquentes des responsables américains selon lesquelles les entreprises publiques chinoises accordent des prêts de développement à des pays d’Afrique et d’ailleurs pour attirer ces nations dans le piège de la dette.

« L’investissement et l’aide financière de la Chine à l’Afrique ne sont pas un piège », a-t-il déclaré. « C’est un avantage. Au cours des dernières décennies, la Chine a accordé des prêts pour aider l’Afrique à se développer économiquement et socialement. Les travaux de construction sont partout en Afrique. Vous pouvez voir des hôpitaux, des autoroutes, des aéroports, des stades.

M. Qin a même suggéré que la Chine et les États-Unis pourraient trouver des domaines de coopération en Afrique.

« Par exemple, en 2015, la Chine et les États-Unis ont aidé ensemble des pays africains comme le Libéria à lutter contre Ebola », a-t-il déclaré. « Plusieurs bons projets économiques en Afrique sont auxquels participent conjointement la Chine, les États-Unis et les pays africains. Il y a un parc industriel textile en Éthiopie qui est parrainé, construit et exploité conjointement par la Chine, les États-Unis et l’Éthiopie.