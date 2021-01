Vendredi, le président élu Joseph R. Biden Jr. a promis une réponse accélérée à une série de défis décourageants et de plus en plus importants alors que l’économie montrait de nouveaux signes de faiblesse et que la pandémie de coronavirus avait tué plus d’Américains que jamais.

Un jour, le ministère du Travail a rapporté que l’économie avait perdu 140000 emplois en décembre, mettant fin à une séquence de croissance de sept mois après la plongée du pays dans la récession au printemps, M. Biden a déclaré qu’il y avait «un besoin urgent et urgent d’agir maintenant. «

Il s’est engagé à agir rapidement une fois qu’il deviendra président pour pousser un plan de relance par le biais du Congrès pour apporter une aide aux individus en difficulté, aux petites entreprises, aux étudiants, aux gouvernements locaux et aux écoles.

M. Biden et ses collaborateurs n’ont pas encore terminé la proposition ni réglé son montant total. Les prévisionnistes s’attendent à de nouvelles pertes d’emplois ce mois-ci, victime de la recrudescence de la la pandémie et l’imposition par les autorités étatiques et locales de verrouillages et d’autres restrictions à l’activité économique visant à ralentir la propagation.