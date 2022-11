Biden s’en prend à Twitter et à Musk

“Il n’y a plus d’éditeurs en Amérique”, s’est plaint le président américain

En acquérant Twitter le mois dernier, Elon Musk a pris en charge une plateforme de médias sociaux qui « vomit des mensonges partout dans le monde », a déclaré vendredi le président américain Joe Biden.

Le commentaire est venu peu de temps après que des informations aient révélé que Musk avait licencié des milliers d’employés de Twitter à travers le monde dans le cadre d’une stratégie de réduction des coûts. Des sources ont déclaré à Politico que les personnes licenciées comprenaient des membres d’équipes travaillant sur les prochaines élections de mi-mandat aux États-Unis, la modération du contenu et la vérification des comptes des politiciens.

“Elon Musk sort et achète une tenue qui vomit des mensonges dans le monde entier”, Biden a déclaré lors d’une collecte de fonds démocrate à Rosemont, dans l’Illinois, faisant référence à l’achat de Twitter par l’homme le plus riche du monde.

“Il n’y a plus d’éditeurs en Amérique”, a-t-il déclaré, cité par CNN.

Plus tôt, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a affirmé que Biden avait été “discuter ouvertement de l’importance pour les plateformes de médias sociaux de continuer à prendre des mesures pour réduire les discours de haine et la désinformation.” Cela comprenait Twitter, Facebook et toute autre plate-forme “où les utilisateurs peuvent diffuser des informations erronées”, elle a ajouté.

Lire la suite Les “groupes d’activistes” empoignent les bénéfices de Twitter – Musk

L’accord de 44 milliards de dollars de Musk pour acquérir Twitter a été suivi par des politiciens et des militants de gauche affirmant qu’il y avait eu un pic de discours de haine et de racisme sur la plate-forme.

Le propriétaire de Tesla et SpaceX a réfuté ces accusations, affirmant que “Rien n’a changé avec la modération du contenu” depuis qu’il a pris ses fonctions il y a un peu plus d’une semaine.

Vendredi, Musk a révélé que Twitter perdait 4 millions de dollars par jour parce que “groupes militants” a été “essayer de détruire la liberté d’expression en Amérique” en faisant pression sur les annonceurs pour qu’ils boycottent sa plateforme.

L’entrepreneur technologique a déclaré plus tôt que son objectif était de transformer Twitter en “une place publique numérique commune, où un large éventail de croyances peut être débattu de manière saine, sans recourir à la violence.”