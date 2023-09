Biden s’en prend à Trump sur les emplois dans l’État critique de Pennsylvanie

Joe Biden a tiré sur son probable rival aux élections présidentielles de 2024, Donald Trump, alors qu’il prononçait lundi un discours pour la fête du Travail en Pennsylvanie.

Mettant en avant son bilan en matière de création d’emplois au cours de son administration, Biden s’en est pris à Trump, affirmant que sa présidence avait vu les emplois diminuer en Amérique alors que les entreprises se tournaient vers la Chine pour trouver des travailleurs.

La Pennsylvanie est un État que Biden doit gagner l’année prochaine pour conserver la Maison Blanche.

Défenseur autoproclamé des syndicats, Biden s’est adressé aux travailleurs syndiqués lundi à Philadelphie alors qu’il cherchait à expliquer sa politique économique à un public inquiet pour l’économie, malgré une baisse de l’inflation et de faibles niveaux de chômage.

« Il n’y a pas si longtemps, nous perdions des emplois dans ce pays », a déclaré Biden avant un défilé marquant la fête du Travail aux États-Unis.

« En fait, celui qui a occupé ce poste avant moi n’était que l’un des deux présidents de l’histoire qui ont quitté leurs fonctions avec moins d’emplois en Amérique que lorsqu’il a été élu. »

Plus tôt dans la journée, Biden a évoqué les tensions entre le syndicat United Auto Workers et les trois constructeurs automobiles de Détroit, déclarant aux journalistes qu’il pensait qu’il était peu probable que l’UAW fasse grève lorsque son contrat actuel expirera le 15 septembre.

Cela a suscité une réaction de la part des dirigeants syndicaux, après que le Conseil national des relations du travail a déclaré vendredi qu’il enquêterait sur les allégations de l’UAW selon lesquelles General Motors et la société mère de Chrysler, Stellantis, ne négociaient pas de bonne foi, affirmations que nient les constructeurs automobiles.

« J’apprécie l’optimisme du président et j’espère également que les Trois Grands reprendront leurs esprits et commenceront à négocier de bonne foi, mais nous sommes prêts à faire le nécessaire le 15 septembre s’ils ne le font pas », a déclaré le président de l’UAW, Shawn. Fain dans un communiqué.

Le président américain Joe Biden a pris la parole lundi lors des célébrations de la fête du Travail à Philadelphie, en Pennsylvanie. Jim Watson/AFP

Les questions économiques joueront probablement un rôle crucial dans la course à la présidentielle de 2024, une revanche probable entre Biden, un démocrate, et l’ancien président républicain Trump.

Les inquiétudes économiques des électeurs

Un sondage Reuters/Ipsos du mois dernier a montré que l’économie, le chômage et l’emploi restaient la principale préoccupation des Américains. Selon le sondage, 60 % des Américains, dont un démocrate sur trois, ont déclaré désapprouver la gestion de l’inflation par Biden.

Les républicains affirment que les politiques démocrates ont contribué à déclencher la hausse des prix, obligeant les Américains à payer plus pour le loyer, l’épicerie et l’essence sous la direction de Biden.

La Réserve fédérale a augmenté ses taux de 5,25 points de pourcentage depuis mars 2022 et le taux hypothécaire à 30 ans se situe désormais au-dessus de 7 %.

Biden a mis en avant son bilan en matière de création d’emplois au cours de son administration et a fouillé Trump, affirmant que la présidence de Trump avait vu les emplois diminuer en Amérique alors que les entreprises se tournaient vers la Chine pour trouver des travailleurs.

Les chemises de la section locale 57 du Syndicat international des travailleurs indiquaient « Nous avons reconstruit l’Interstate 95 en 12 jours », en référence à leur travail visant à rétablir le service sur une artère après qu’une partie de celle-ci s’est effondrée en juin lors d’un accident de camion et d’un incendie. La reconstruction des infrastructures en ruine fait partie du discours de Biden auprès des électeurs, avec une loi sur les infrastructures de 1 000 milliards de dollars injectant de l’argent dans des projets construits avec le travail des syndicats.

La croissance de l’emploi aux États-Unis s’est redressée en août, mais le taux de chômage est passé de 3,5 % à 3,8 %, et les hausses de salaires se sont modérées, selon les données du ministère du Travail de la semaine dernière – signe que le marché du travail se refroidit en réponse aux hausses de taux de la banque centrale.

L’indicateur d’inflation préféré de la Fed est toutefois tombé à 3,3 %, après son sommet de 7 % l’été dernier. Bien que cette baisse soit une « évolution bienvenue », a déclaré le président de la Fed, Jerome Powell, à la fin du mois dernier, l’inflation « reste trop élevée » et les taux d’intérêt pourraient devoir augmenter.

Dans un article d’opinion publié avant la fête du Travail dans le Milwaukee Journal-Sentinel, Biden a souligné la proposition de son administration d’étendre la rémunération des heures supplémentaires à quelque 3,6 millions d’Américains et a félicité les syndicats pour leur soutien à l’économie.

La Pennsylvanie fait partie d’une poignée d’États considérés comme politiquement compétitifs et susceptibles de déterminer qui remportera la Maison Blanche en 2024, les autres États les plus compétitifs étant l’Arizona, la Géorgie et le Wisconsin.