Biden semble exagérer le rôle du chef d’Al-Qaïda

Le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de la question sensible, a défendu la caractérisation par M. Biden du bilan d’al-Zawahri en ce qui concerne les attaques spécifiques comme étant exactes. Le ministère de la Justice avait accusé al-Zawahri, ainsi que Ben Laden et bien d’autres, de conspirateurs dans les attentats à la bombe de 1998 contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie, a noté le responsable, ajoutant que le gouvernement voyait “une ligne directe entre cela et Al-Qaïda”. attentats majeurs en 2000, 2001 et au-delà.