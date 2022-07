Biden semble admettre qu’il est gravement malade (VIDEO)

Le président a apparemment affirmé que la pollution lui avait donné le cancer

Le président américain Joe Biden a annoncé mercredi à la presse qu’il avait un cancer, bien qu’il ne soit pas clair s’il s’est mal exprimé. S’exprimant lors d’un événement sur le changement climatique dans le Massachusetts, le président a affirmé que la pollution dans son État d’origine, le Delaware, avait causé sa maladie.

“Vous deviez mettre vos essuie-glaces pour enlever, littéralement, la nappe d’huile de la fenêtre”, Biden a parlé de la pollution près de sa maison d’enfance, avant d’ajouter “C’est pourquoi moi et tant d’autres personnes avec qui j’ai grandi ont un cancer.”

Biden: “Moi et tant d’autres personnes avec qui j’ai grandi ont un cancer.” pic.twitter.com/TUiBZJqbBR – Prix Greg (@greg_price11) 20 juillet 2022

Selon son médecin, Biden avait un certain nombre de « cancers de la peau localisés, autres que les mélanomes » retiré avant de devenir président, mais il n’a jamais tenté de lier ces affections dermatologiques mineures à la pollution auparavant, et il ne s’est pas non plus qualifié de « avoir un cancer ».

La forme physique et mentale de Biden a été remise en question à plusieurs reprises par ses adversaires républicains et les électeurs américains.

À la suite des commentaires du président, des experts conservateurs ont spéculé si Biden venait d’admettre avoir une maladie grave ou s’il affichait l’un de ses dérapages verbaux caractéristiques, qui, selon eux, prouvent le déclin cognitif de l’homme de 79 ans.

Je suis confus par son discours d’aujourd’hui… Joe Biden a-t-il un cancer ou une démence ? – Tim Young (@TimRunsHisMouth) 20 juillet 2022

Il est difficile de dire si Joe Biden a réellement un cancer, s’il ment encore de manière compulsive ou s’il est simplement aux prises avec la démence. https://t.co/cvE03r3VfE – Corinne Clark Barron (@corinnec) 20 juillet 2022

Biden a dit sur la piste de campagne en 2020 que s’il y avait jamais un « désaccord fondamental » entre lui et le vice-président Kamala Harris, il “développer une maladie et dire que je dois démissionner.” Sa déclaration a été traitée comme un “plaisanter” par certains médias.

Au moment d’écrire ces lignes, la Maison Blanche n’a pas commenté l’admission apparente de Biden.