Biden s’éloigne radicalement des torts de Trump en utilisant les pouvoirs de grâce

Le président Biden a accordé des grâces et des commutations à 78 personnes qui étaient des délinquants non violents. Trump a utilisé son pouvoir de grâce pour aider ses amis et alliés.

Dans une déclaration fournie à PoliticusUSA, le président Biden a annoncé :

L’Amérique est une nation de lois et de secondes chances, de rédemption et de réhabilitation. Les élus des deux côtés de l’allée, les chefs religieux, les défenseurs des droits civiques et les responsables de l’application de la loi conviennent que notre système de justice pénale peut et doit refléter ces valeurs fondamentales qui permettent des communautés plus sûres et plus fortes. Pendant le mois de la deuxième chance, j’utilise mon autorité en vertu de la Constitution pour défendre ces valeurs en pardonnant et en commuant les peines de mes concitoyens américains.

Aujourd’hui, je pardonne à trois personnes qui ont démontré leur engagement envers la réadaptation et qui s’efforcent chaque jour de redonner et de contribuer à leurs communautés. Je commue également les peines de 75 personnes qui purgent de longues peines pour des infractions non violentes liées à la drogue, dont beaucoup ont été confinées à domicile pendant la pandémie de COVID – et dont beaucoup auraient reçu une peine moins lourde si elles avaient été inculpées avec la même infraction aujourd’hui, grâce au bipartisan First Step Act.

Mon administration annonce également aujourd’hui de nouvelles mesures pour soutenir ceux qui réintègrent la société après leur incarcération. Ces actions comprennent : une nouvelle collaboration entre le département américain de la justice et le département américain du travail pour fournir une formation professionnelle ; de nouvelles subventions pour les programmes de développement de la main-d’œuvre ; de plus grandes possibilités de servir au sein du gouvernement fédéral; un accès élargi au capital pour les personnes ayant des convictions qui essaient de démarrer une petite entreprise ; des services de réintégration améliorés pour les anciens combattants; et plus de soutien pour les soins de santé, le logement et les possibilités d’éducation.

Comme je l’ai expliqué dans ma stratégie globale pour réduire la criminalité armée, aider ceux qui ont purgé leur peine à retourner dans leur famille et à devenir des membres actifs de leur communauté est l’un des moyens les plus efficaces de réduire la récidive et la criminalité.

Bien que l’annonce d’aujourd’hui marque un progrès important, mon administration continuera d’examiner les demandes de clémence et de proposer des réformes qui font progresser l’équité et la justice, offrent une seconde chance et améliorent le bien-être et la sécurité de tous les Américains.

Biden a rendu pardon et clémence au peuple

Le président Biden ne pardonne pas aux gens parce qu’ils sont des alliés politiques et des amis. Biden accorde sa grâce et accorde sa grâce dans le cadre d’un processus politique lié à la réforme de la justice pénale et aux politiques visant à réduire la récidive et à corriger les injustices imposées par les défauts de la condamnation.

Pour le président Biden, les pardons et la clémence ne sont pas des cadeaux à accorder à ceux qui sont fidèles. Le pardon et la clémence existent pour remédier à des situations où la peine est excessivement sévère ou pour des personnes qui ont payé leur dette et se sont réhabilitées.

L’utilisation par Biden de ses pouvoirs est une autre étape dans le retour du gouvernement au peuple.