Biden se tourne vers TikTok, et non vers la télévision, pour toucher les Américains avant 2024

Tout au long de sa présidence, le président Joe Biden a accordé moins d’entretiens avec les médias, préférant utiliser les plateformes de médias sociaux telles que TikTok pour toucher les Américains avant les élections de 2024, selon le Washington Post.

Biden a tenu moins de conférences de presse, 13 en solo et 17 conjointes, que tout autre président à ce stade de sa présidence et a participé au moins d’entretiens avec la presse depuis l’ancien président Ronald Reagan, selon au Washington Post. Au lieu de cela, Biden et son administration se sont fortement appuyés sur leurs messages sur les réseaux sociaux et sur le recours à de tels influenceurs dans le but d’atteindre une population plus jeune et plus diversifiée, a rapporté le média. (EN RELATION : « Convertis Welcome » : la campagne Biden annule la décision de rejoindre Truth Social)

La stratégie de la Maison Blanche pour vanter Biden et son administration à travers les médias sociaux consiste à limiter son exposition à des scénarios inattendus, a déclaré au Washington Post Frank Sesno, ancien chef du bureau de CNN à Washington et aujourd’hui professeur de médias à l’Université George Washington.

« Pour un président enclin aux gaffes qui a l’air de mutiler ou de marmonner ses mots, moins peut être plus », a déclaré Sesno au média. « Contrôler son accès est avantageux. »

Depuis son entrée en fonction en 2021, Biden a accordé un entretien direct avec un média imprimé et s’est entretenu avec un média d’investigation, a rapporté le Washington Post. Biden a réalisé des interviews avec des médias tels que PBS, ABC News et plus récemment « 60 Minutes » de CBS, a indiqué la Maison Blanche au média, bien que ses interviews aient tendance à être avec des chaînes médiatiques moins traditionnelles telles que Weather Channel et Comedy Central. , selon le Washington Post.

« La conférence de presse a été un événement qui a forcé l’action, car elle a forcé le gouvernement à proposer de meilleures réponses », a déclaré au média Mike McCurry, attaché de presse de l’ancien président Bill Clinton. « C’était pour moi l’une des raisons utiles pour lesquelles nous avions besoin d’avoir des rencontres régulières avec la presse. »

Dans le bâtiment exécutif Eisenhower, la Maison Blanche dispose d’un personnel qui se consacre à la promotion des réalisations de Biden sur les réseaux sociaux, a rapporté le Washington Post. Après l’adoption de la loi de Biden sur la réduction de l’inflation, les influenceurs des médias sociaux ont été informés de l’acte auquel Biden a brièvement assisté. Certains montent des vidéos sur « Bidenomics », tandis que d’autres informent les influenceurs des médias sociaux sur une variété de sujets, notamment les projets de la Maison Blanche pour la Semaine de la santé mentale, selon le Washington Post.

Bien que Biden soit critiqué pour ne pas avoir fait beaucoup de conférences de presse en solo ou conjointes, la Maison Blanche a noté au Washington Post qu’il répondait souvent à des questions sur le chemin d’Air Force One et répondait parfois à plusieurs questions après un discours, qui ont été jugées informelles. « des rires ». Le président a organisé 492 « gaggles », a rapporté le Washington Post.

« Notre stratégie de communication est ‘tout ce qui précède’ – et elle doit être celle-ci pour percer dans un environnement médiatique fracturé et une ère de surcharge d’informations », a déclaré Ben LaBolt, directeur des communications de la Maison Blanche, au Washington Post. « Nous étudions où les Américains obtiennent leurs informations et veillons à les rencontrer là où ils se trouvent, qu’il s’agisse des journaux télévisés traditionnels, des médias sociaux ou des points de vente des consommateurs. »