Biden se tourne vers le régime de l’ère Trump pour expulser les migrants vénézuéliens – Kelowna Capital News

Il y a deux ans, le candidat Joe Biden a vivement dénoncé le président Donald Trump pour ses politiques d’immigration qui infligeaient “cruauté et exclusion à chaque tournant”, y compris envers ceux qui fuyaient le gouvernement “brutal” du socialiste Nicolas Maduro au Venezuela.

Maintenant, avec un nombre croissant de Vénézuéliens arrivant à la frontière américano-mexicaine à l’approche des élections du 8 novembre, Biden s’est tourné vers une source improbable de solution : le manuel de son prédécesseur.

Biden a invoqué la semaine dernière une règle de l’ère Trump connue sous le nom de Titre 42 – que le propre ministère de la Justice de Biden combat devant les tribunaux – pour refuser aux Vénézuéliens fuyant leur pays déchiré par la crise la possibilité de demander l’asile à la frontière.

La règle, invoquée pour la première fois par Trump en 2020, utilise l’autorité de santé publique d’urgence pour permettre aux États-Unis d’empêcher les migrants de demander l’asile à la frontière, sur la base de la nécessité d’aider à prévenir la propagation du COVID-19.

En vertu de la nouvelle politique de l’administration Biden, les Vénézuéliens qui traversent à pied ou à la nage la frontière sud de l’Amérique seront expulsés et tout Vénézuélien qui entre illégalement au Mexique ou au Panama ne sera pas autorisé à venir aux États-Unis. Mais jusqu’à 24 000 Vénézuéliens seront acceptés dans les aéroports américains, de la même manière que les Ukrainiens ont été admis depuis l’invasion de la Russie en février.

Le Mexique a insisté pour que les États-Unis admettent un Vénézuélien en liberté conditionnelle humanitaire pour chaque Vénézuélien expulsé vers le Mexique, selon un responsable mexicain qui n’était pas autorisé à discuter publiquement de la question et a parlé sous couvert d’anonymat. Donc, si l’administration Biden libère 24 000 Vénézuéliens aux États-Unis, le Mexique n’accepterait pas plus de 24 000 Vénézuéliens expulsés des États-Unis.

La politique de Biden marque un virage abrupt pour la Maison Blanche, qui, il y a quelques semaines à peine, fustigeait le gouverneur de Floride Ron DeSantis et le gouverneur du Texas Greg Abbott, tous deux républicains, pour avoir mis des migrants vénézuéliens « fuyant la persécution politique » dans des bus et des avions vers les bastions démocrates.

“C’étaient des enfants, c’étaient des mamans, elles fuyaient le communisme”, a déclaré à l’époque l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre.

La nouvelle politique de Biden a suscité de vives critiques de la part des défenseurs des immigrés, dont beaucoup ont rapidement souligné les parallèles de Trump.

“Plutôt que de restaurer le droit d’asile décimé par l’administration Trump … l’administration Biden a dangereusement embrassé les échecs du passé et les a étendus en autorisant explicitement les expulsions de migrants vénézuéliens”, a déclaré Jennifer Nagda, directrice des politiques du Young Center for Immigrant. Droits des enfants.

L’administration affirme que la politique vise à garantir aux Vénézuéliens un moyen “légal et ordonné” d’entrer aux États-Unis

Pourquoi le revirement ?

Pendant plus d’un an après son entrée en fonction en janvier 2021, Biden s’est reporté aux Centers for Disease Control and Prevention, qui ont utilisé leur autorité pour maintenir en place la déclaration de l’ère Trump selon laquelle il existait un risque pour la santé publique qui justifiait l’expulsion accélérée des demandeurs d’asile. .

Les membres du propre parti de Biden et des groupes d’activistes avaient exprimé leur scepticisme quant aux fondements de la santé publique pour permettre au titre 42 de rester en vigueur, en particulier lorsque COVID-19 se propageait plus largement aux États-Unis qu’ailleurs.

Après des mois de délibérations et de préparations internes, le 1er avril, le CDC a déclaré qu’il mettrait fin à l’ordre de santé publique et reviendrait au traitement frontalier normal des migrants, leur donnant une chance de demander l’asile aux États-Unis.

Les responsables de la sécurité intérieure se sont préparés à une augmentation résultante des passages frontaliers.

Mais les responsables à l’intérieur et à l’extérieur de la Maison Blanche étaient en conflit sur la fin de l’autorité, estimant qu’elle réduisait effectivement le nombre de personnes traversant illégalement la frontière, selon de hauts responsables de l’administration.

Une ordonnance du tribunal en mai qui a maintenu le titre 42 en place en raison d’une contestation des responsables de l’État républicain a été accueillie avec un soulagement tranquille par certains membres de l’administration, selon des responsables qui ont parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat pour discuter de discussions internes.

L’augmentation récente de la migration en provenance du Venezuela, déclenchée par l’instabilité politique, sociale et économique du pays, a anéanti les espoirs des responsables de voir enfin une accalmie dans le chaos qui avait défini la région frontalière au cours de l’année écoulée.

En août, les Vénézuéliens étaient la deuxième nationalité la plus importante à arriver à la frontière américaine après les Mexicains. Étant donné que les tensions américaines avec le Venezuela signifiaient que les migrants du pays ne pouvaient pas être renvoyés facilement, la situation est devenue de plus en plus difficile à gérer.

Ainsi, une administration qui avait rejeté de nombreuses politiques de l’ère Trump visant à empêcher les migrants d’entrer, qui avait travaillé pour faciliter le processus d’asile et qui avait augmenté le nombre de réfugiés autorisés à entrer aux États-Unis s’est maintenant tournée vers le titre 42.

Il a négocié un accord pour envoyer les Vénézuéliens au Mexique, qui avait déjà accepté d’accepter les migrants expulsés en vertu du titre 42 s’ils venaient du Guatemala, du Honduras ou d’El Salvador.

Pendant ce temps, les avocats du ministère de la Justice continuent de faire appel d’une décision de justice qui a maintenu le titre 42 en place. Ils s’opposent aux procureurs généraux républicains de plus de 20 États qui ont fait valoir que le titre 42 est “la seule soupape de sécurité empêchant les politiques de contrôle des frontières déjà désastreuses de cette administration de sombrer dans une catastrophe totale”.

En vertu du titre 42, les migrants ont été expulsés plus de 2,3 millions de fois des États-Unis après avoir traversé illégalement les frontières terrestres du pays depuis le Canada ou le Mexique, bien que la plupart essaient de passer par le Mexique.

L’administration avait annoncé qu’elle cesserait d’expulser les migrants en vertu du titre 42 à partir du 23 mai et recommencerait à détenir et à expulser les migrants qui n’étaient pas qualifiés pour entrer et rester aux États-Unis – un processus plus long qui permet aux migrants de demander l’asile aux États-Unis.

“Nous sommes extrêmement troublés par l’apparente acceptation, codification et expansion de l’utilisation du titre 42, une ordonnance sanitaire non pertinente, en tant que pierre angulaire de la politique frontalière”, a déclaré Thomas Cartwright de Witness at the Border. “Celui qui efface le droit légal à l’asile.”

Une action en justice distincte de l’American Civil Liberties Union tente également de mettre fin au titre 42, un effort qui pourrait rendre la proposition de l’administration inutile.

“Les gens ont le droit de demander l’asile – peu importe d’où ils viennent, comment ils arrivent aux États-Unis et s’ils ont ou non de la famille ici”, a déclaré l’avocat de l’ACLU, Lee Gelernt.

___

Longtemps rapporté de Los Angeles. L’écrivain de l’Associated Press Elliot Spagat à San Diego a contribué à ce rapport.

___

Colleen Long et Zeke Miller, Associated Press

