Biden se tient aux côtés des travailleurs de l’automobile de l’UAW en grève dans le Michigan

» Tenez bon. Vous méritez une augmentation significative et d’autres avantages « , a déclaré Biden, portant une casquette de l’UAW. « Nous les avons sauvés, il est temps qu’ils se mobilisent pour nous. »

« Le fait est que vous, les gars, l’UAW, vous avez sauvé l’industrie automobile en 2008 et avant, vous avez fait beaucoup de sacrifices, vous avez beaucoup abandonné lorsque les entreprises étaient en difficulté, mais maintenant elles se portent incroyablement bien. « , a déclaré Biden aux membres du syndicat à travers une corne de taureau.

Le président Joe Biden a rejoint mardi les membres de United Auto Workers sur la ligne de piquetage à l’extérieur de Détroit et a exhorté les grévistes à poursuivre leur lutte pour de nouveaux contrats avec de fortes augmentations de salaire.

Le président s’est rendu au centre de redistribution de General Motors en grève, à l’extérieur de Détroit, à l’invitation du président de l’UAW, Shawn Fain, l’un des 38 centres de pièces détachées et de distribution répartis dans 20 États actuellement en grève.

L’ancien président Donald Trump a sauté mercredi le deuxième débat présidentiel républicain pour se rassembler avec les travailleurs d’un équipementier automobile voisin.

Les travailleurs de l’usine ne sont pas représentés par l’UAW et Fain a critiqué la visite de Trump.

Fain, s’exprimant après Biden, l’a remercié pour cet arrêt, qui marquait la première fois qu’un président en exercice rejoignait une ligne de piquetage depuis au moins un siècle.

« Les PDG pensent que l’avenir leur appartient », a déclaré Fain.

« Aujourd’hui appartient aux travailleurs de l’automobile de la classe ouvrière… Merci, Monsieur le Président, d’être venu. Nous savons que le président fera ce qui est bien envers la classe ouvrière. »

La grève de l’UAW a placé Biden dans une position politique difficile.

Bien qu’il se présente comme « le président le plus pro-syndicaliste de l’histoire américaine », l’UAW demandes sont, en partie, une réponse à sa politique en matière de véhicules électriques, qui, selon le syndicat, entraînera des pertes d’emplois.

En plus de réclamer des augmentations de salaire horaire de 40 %, les travailleurs de l’automobile réclament une semaine de travail réduite à 32 heures ; un retour aux retraites traditionnelles ; l’élimination des niveaux de rémunération et le rétablissement des ajustements au coût de la vie ; ainsi que d’autres éléments, notamment des avantages améliorés pour les retraités, les vacances et les congés familiaux.

L’UAW, qui représente 146 000 travailleurs de Stellantis, la société mère de General Motors, Ford et Chrysler, est le seul grand syndicat à s’opposer à la réélection de Biden.

L’UAW a toujours soutenu les démocrates et Fain a été un opposant virulent à la politique de Trump.