Biden se sent “plus fort” pour affronter le Xi chinois — RT World News

Le président Joe Biden a déclaré que le silence des élections américaines le mettait dans une meilleure position pour avoir un “directe” discussion avec le président chinois Xi Jinping lundi, lorsqu’ils se rencontreront en face-à-face pour la première fois depuis l’entrée en fonction du dirigeant américain.

“Je me sens bien. J’attends avec impatience les deux prochaines années », Biden a déclaré dimanche à Phnom Penh, au Cambodge, s’adressant aux journalistes en marge du sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est.

Interrogé pour savoir si le succès de son parti le place dans une position plus forte avant les négociations avec Xi, Biden a déclaré : “Je sais que j’arrive plus fort… J’ai toujours eu des discussions franches avec lui.”

Biden et Xi devraient se rencontrer la semaine prochaine en marge du sommet du G20 à Bali, en Indonésie – la première rencontre en face à face entre les deux dirigeants depuis que Biden a pris ses fonctions l’année dernière. Bien que la Maison Blanche ait déclaré qu’elle discuterait “des efforts pour maintenir et approfondir les lignes de communication” et comment « gérer la concurrence de manière responsable », la question taïwanaise devrait également figurer en bonne place à l’ordre du jour.















Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré que Washington “informerait” Taipei de la réunion sur les résultats, suscitant la condamnation de Pékin. Le gouvernement chinois a insisté sur le fait que divulguer les détails d’une telle réunion au plus haut niveau serait une “odieux” violation des protocoles diplomatiques et des accords bilatéraux conclus entre les deux pays.

Les autorités électorales américaines doivent encore certifier les résultats des mi-mandats, en particulier au Nevada et en Arizona où le décompte des voix se poursuit, tandis que la Géorgie doit organiser un second tour en décembre. Mais plusieurs grands médias américains ont déjà déclaré des victoires pour la sénatrice Catherine Cortez Masto au Nevada et un autre démocrate sortant, Mark Kelly de l’Arizona, ce qui garantirait que le parti du président Joe Biden conservera le contrôle du Sénat.

Les démocrates devraient détenir au moins 50 des 100 sièges de la chambre, même si le titulaire Raphael Warnock perd son second tour en Géorgie, et que le vice-président Kamala Harris a le vote décisif en cas d’égalité.