Biden se représentera en 2024

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a confirmé que le président prévoyait de se faire réélire

Le président américain Joe Biden est candidat à sa réélection en 2024, a confirmé mardi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, lors d’un point presse. La porte-parole présidentielle a affirmé que Biden s’était déjà engagé publiquement dans la course, même si son parti s’est refroidi sur ses chances.

Lorsqu’on lui a demandé si Biden avait effectivement dit au militant des droits civiques, le révérend Al Sharpton, qu’il se présentait à nouveau en 2024, selon un rapport de la NBC plus tôt dans la journée, Jean-Pierre a d’abord semblé faire allusion à l’omniscience de Sharpton – “Si Al Sharpton le dit, c’est, vous savez—» avant de livrer la ligne du parti.

“Le président l’a dit lui-même, il a l’intention de se présenter en 2024», a-t-elle affirmé avant de tenter d’expliquer pourquoi elle ne pouvait pas offrir son opinion personnelle sur la question, citant la loi Hatch, qui interdit aux employés fédéraux de participer à des campagnes politiques.

Lire la suite Biden confirme en privé son intention de briguer un second mandat – NBC

“Je vais simplement répéter ce que le président a dit à maintes reprises, ce que j’ai dit à plusieurs reprises, c’est que le président a l’intention de se présenter», a-t-elle conclu, répétant la réponse que Biden avait donnée lors d’un segment de 60 minutes le mois dernier.

Biden aurait renversé la mèche lors d’une réunion le mois dernier avec le révérend Al Sharpton à la Maison Blanche, lui disant «Je vais le refaire. Je vais“, alors que le couple posait pour une photo, selon un reportage de NBC mardi. L’ancien vice-président avait demandé conseil à Sharpton avant de rejoindre la course présidentielle en 2020 comme une sorte de test décisif pour évaluer son potentiel avec les électeurs noirs, une circonscription démocrate clé.

Biden, qui aurait 86 ans à la fin d’un second mandat, a jusqu’ici soigneusement évité de s’engager dans une autre campagne. Il a dit à CBS que c’était le sien “intention« pour se faire réélire le mois dernier – mais a souligné que ce n’était pas le sien »décision ferme”.

Cependant, l’alliée clé du parti et présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déjà commencé à prendre ses distances avec son collègue démocrate à la retraite, refusant de se prononcer sur la question de savoir si elle pensait qu’il devrait se présenter lorsqu’on lui a demandé directement. Selon la rumeur, elle se sentirait absente d’un poste d’ambassadrice en Italie au cas où le parti perdrait la Chambre lors des élections de mi-mandat de novembre.

LIRE LA SUITE: Un sondage montre un grand changement dans la préférence des partis pour les mi-mandats américains

La cote d’approbation de Biden est sous l’eau depuis des mois, bien qu’elle soit récemment passée à 42,1 % par rapport à un creux historique de 36 % en mai. L’économie en difficulté étant le problème le plus important dans l’esprit des électeurs, l’incapacité du président à maîtriser les coûts a peut-être condamné son parti à mi-mandat – les républicains devraient largement reprendre à la fois la Chambre et le Sénat. Dans le même temps, l’enthousiasme des électeurs parmi les démocrates a chuté de cinq points au cours du seul mois dernier et plus de la moitié des électeurs du parti interrogés le mois dernier souhaitaient que Biden prenne sa retraite à la fin de son premier mandat.