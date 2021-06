Biden se rendra jeudi sur le site de l’effondrement d’une tour à condos à Surfside, en Floride

Le président américain Joe Biden quitte Air Force One à l’aéroport de Cointrin alors qu’il arrive avant une réunion avec son homologue russe Vladimir Poutine à Genève, Suisse, le 15 juin 2021.

WASHINGTON – Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden se rendront jeudi à Surfside, en Floride, pour visiter le site de l’effondrement mortel d’une tour de condominiums.

Biden a annoncé aux journalistes son prochain voyage alors qu’il montait à bord de Marine One mardi matin, en route vers le Wisconsin.

Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent sur le site, au nord de Miami Beach, cinq jours après l’effondrement soudain de la tour de condominiums Champlain Towers South de 12 étages tôt jeudi matin.

Mardi, onze personnes ont été confirmées mortes et 150 sont portées disparues, selon les autorités locales.

La Maison Blanche avait précédemment déclaré que Biden attendrait pour visiter Surfside jusqu’à ce qu’il soit certain que la sécurité et la logistique qui accompagnent une visite présidentielle n’interrompraient pas les efforts de recherche, de sauvetage et de récupération en cours dans les tours Champlain.

Ces derniers jours, des preuves ont été révélées indiquant que l’immeuble en copropriété de 40 ans présentait des signes de dommages structurels majeurs dès 2018.

Lundi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que Biden soutenait une enquête fédérale sur la cause de l’effondrement du bâtiment.