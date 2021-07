Biden se rendra en Ohio pour faire avancer son programme économique

Le président Joe Biden se rendra mercredi à Cincinnati, Ohio, pour faire avancer son programme économique dans l’un des seuls États de la ceinture de rouille qu’il a perdu lors des élections de l’année dernière.

Il s’agit de la troisième visite de sa présidence dans l’Ohio, un État qui est devenu de plus en plus rouge au cours de la dernière décennie. Le voyage intervient également alors qu’un projet de loi bipartite sur les infrastructures fait face à un avenir incertain après qu’un vote au Sénat pour entamer le débat a été bloqué par les républicains.

Le président commencera sa visite dans un centre de formation syndicale, le IBEW/NECA Electrical Training Center, pour prononcer une allocution sur la façon dont son programme « Reconstruire en mieux » créera des emplois syndicaux bien rémunérés.

Ce programme vise à rendre l’enseignement supérieur et l’enseignement préscolaire universel plus accessibles dans l’Ohio et à travers le pays, et à aider les familles de la classe ouvrière à joindre les deux bouts, entre autres initiatives, selon une note de la Maison Blanche publiée mercredi. L’agenda étend également les réductions d’impôts pour les familles et les travailleurs, via le crédit d’impôt pour enfants de l’American Rescue Plan.

« Selon un nouveau rapport de Moody’s ce matin, le cadre d’infrastructure bipartite du président et le programme Build Back Better ajouteront près de 2 millions d’emplois par an en moyenne sur toute la décennie tout en accélérant la voie de l’Amérique vers le plein emploi et en augmentant la participation au marché du travail », a déclaré White L’attachée de presse de la Chambre, Jen Psaki, a déclaré mercredi lors d’un briefing en route pour l’Ohio.

Biden se rendra ensuite à l’Université Mount St. Joseph pour participer à une assemblée publique à 20 h HE. Le président devrait aborder l’impact de son plan de relance Covid de 1,9 billion de dollars et les deux composantes législatives de son programme économique plus large.

Ce programme comprend un plan de réconciliation de 3 500 milliards de dollars, que les démocrates espèrent adopter au Sénat plus tard cet été lors d’un vote de ligne de parti pour financer les programmes familiaux, l’expansion de l’assurance-maladie et le développement de l’énergie propre au cours de la prochaine décennie.

Et le projet de loi d’infrastructure bipartite de 1,2 billion de dollars, qui ajoute 579 milliards de dollars de nouvelles dépenses au-dessus de la ligne de base déjà fixée par le Congrès. Bien que le projet de loi ait échoué mercredi à un vote de procédure, le Sénat devrait réexaminer la question après d’autres négociations.

S’il devient loi, l’accord financera des mises à jour des infrastructures physiques à l’échelle nationale, comme le pont Brent Spence dangereusement obsolète dans l’Ohio.

Les anciens présidents Donald Trump et Barack Obama promis sans succès de réparer le pont, qui transporte près de 160 000 navetteurs et camions de marchandises entre Cincinnati et Covington, Kentucky.

Le pont fait partie des édifices de l’Ohio qui ont désespérément besoin de mises à jour; l’état a reçu une note C- sur son Bulletin d’Infrastructure, selon la note de la Maison Blanche.

Le mémo cite 1 377 ponts et plus de 4 925 milles d’autoroutes en mauvais état, et la nécessité de préparer les infrastructures aux impacts du changement climatique, des cyberattaques et des événements météorologiques extrêmes, entre autres besoins.

En vantant son plan économique, Biden espère que les démocrates pourront reconquérir les électeurs cols bleus blancs de l’État. Cependant, la plupart des démocrates pensent que l’avenir du parti augmente le taux de participation parmi les électeurs noirs et latinos de l’Ohio.

De nombreux progressistes soulignent les victoires des démocrates lors des deux deuxièmes élections du 5 janvier en Géorgie, qui ont donné au parti le contrôle du Sénat. Une forte participation des Noirs, des Latinos et d’autres électeurs de couleur a alimenté les victoires historiques du révérend Raphael Warnock et Jon Ossoff.

92% des électeurs noirs ont soutenu les candidats démocrates au Sénat, selon Sondages à la sortie de NBC, et les électeurs latino-américains et asiatiques soutenus à des taux de près de 64 % et et près de 61 %, respectivement.

L’Ohio était considéré comme un indicateur qui déterminait quel parti occupait la présidence, mais Biden a réussi à remporter les élections de l’année dernière sans l’État.

L’Ohio a de plus en plus adopté les républicains après avoir soutenu l’ancien président Barack Obama en 2012.

Donald Trump a remporté l’Ohio avec 53,3% des voix aux élections de 2020. Et en 2016, Trump a remporté l’État face à son adversaire Hillary Clinton avec 51,8% des voix.

Cependant, le sénateur démocrate Sherrod Brown a remporté une victoire dans l’État en 2020 malgré la victoire de Trump.

Malgré de nombreuses victoires du GOP dans l’Ohio, il fait partie des États proposant des modifications aux lois électorales, selon Associated Press. L’Ohio House a présenté en mai une législation qui, selon les démocrates, privera les électeurs de couleur du droit de vote.