Biden se rendra en Israël mercredi, craignant que le conflit Israël-Hamas ne s’étende

TEL AVIV, Israël (AP) – Le président Joe Biden se rendra en Israël mercredi pour montrer son soutien à l’allié américain alors que les inquiétudes augmentent quant au fait que la guerre qui fait rage entre Israël et le Hamas pourrait se transformer en un conflit régional plus vaste.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a annoncé le voyage de Biden en Israël alors que la situation humanitaire dans la bande de Gaza devient de plus en plus désastreuse et qu’Israël se prépare à une éventuelle attaque terrestre sur ce territoire de 141 milles carrés (365 kilomètres carrés) pour extirper le Hamas. des militants responsables de ce que les responsables américains et israéliens considèrent comme l’attaque la plus meurtrière contre les Juifs depuis l’Holocauste.

Biden cherche à envoyer le message le plus fort à ce jour : les États-Unis sont derrière Israël. Son administration démocrate a promis un soutien militaire, envoyant des transporteurs américains et de l’aide dans la région. Les responsables ont déclaré qu’ils demanderaient au Congrès une aide supplémentaire de plus de 2 milliards de dollars pour Israël et l’Ukraine, qui lutte contre l’invasion russe.

Blinken a fait cette annonce mardi après plus de sept heures d’entretiens avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et d’autres hauts responsables israéliens.

WASHINGTON (AP) — Le président Joe Biden a consulté lundi un trio de dirigeants mondiaux et sa propre équipe de sécurité nationale, dans un contexte d’inquiétude mondiale croissante concernant la crise humanitaire qui se déroule dans la bande de Gaza et de craintes que la guerre entre Israël et le Hamas ne se métastase en une guerre régionale plus large. conflit.

Biden s’est entretenu par téléphone avec le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi, le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani et le chancelier allemand Olaf Scholz des retombées des attaques surprises des militants du Hamas contre Israël qui ont fait 1 400 morts et des frappes de représailles qui ont tué au moins 2 778 personnes. Palestiniens.

Plus tôt lundi, Biden et le vice-président Harris ont été informés dans le Bureau Ovale par leur équipe de sécurité nationale de la situation sur le terrain en Israël et à Gaza. Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Jeff Zients, a rejoint le briefing dirigé par le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, la directrice du renseignement national Avril Haines et le directeur de la Central Intelligence Agency Bill Burns, selon la Maison Blanche.

Biden devait se rendre à Pueblo, dans le Colorado, lundi, mais a décidé de reporter la visite afin de pouvoir consulter ses collaborateurs et parler avec ses collègues dirigeants de l’évolution de la situation au Moyen-Orient. Il devait visiter CS Wind, la plus grande usine de fabrication de tours éoliennes au monde.

Le président envisage de se rendre en Israël cette semaine en signe de solidarité avec le proche allié des États-Unis à la suite de l’attaque la plus meurtrière contre les Juifs depuis l’Holocauste, selon un haut responsable de l’administration. Le responsable, qui n’était pas autorisé à commenter la visite potentielle du président, a déclaré qu’aucune décision finale de se rendre en Israël n’avait été prise.

Des camions d’aide sont restés au ralenti à la frontière égyptienne avec Gaza, interdits d’entrée, alors que les habitants et les groupes humanitaires ont plaidé lundi pour de l’eau, de la nourriture et du carburant pour les générateurs mourants, affirmant que le petit territoire palestinien bouclé par Israël après le déchaînement de la semaine dernière par le Hamas était sur le point de s’effondrer. .

L’appel de Biden avec le dirigeant égyptien est intervenu un jour après qu’El-Sissi a rencontré le secrétaire d’État américain Antony Blinken au Caire. Les médias officiels égyptiens ont déclaré qu’el-Sissi avait déclaré à Blinken que l’opération israélienne à Gaza avait outrepassé « le droit de légitime défense » et s’était transformée en « une punition collective ».

Les dirigeants de l’Union européenne tiendront un sommet d’urgence mardi alors que l’inquiétude grandit quant au fait que la guerre entre Israël et le Hamas pourrait alimenter les tensions en Europe et attirer davantage de réfugiés en quête de refuge.

Blinken était en Israël lundi pour sa deuxième visite en moins d’une semaine pour des entretiens avec les dirigeants israéliens. Il a sillonné le Moyen-Orient avec des escales en Jordanie, à Bahreïn, au Qatar, en Égypte, en Arabie Saoudite et aux Émirats arabes unis.

Blinken, lors de ses entretiens lundi avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et d’autres responsables israéliens, a rapporté certains des commentaires qu’il avait reçus des dirigeants arabes. Il a également « souligné son ferme soutien au droit d’Israël à se défendre contre le terrorisme du Hamas et a réaffirmé la détermination des États-Unis à fournir au gouvernement israélien ce dont il a besoin pour protéger ses citoyens », a déclaré le porte-parole du département d’État, Matthew Miller, dans un communiqué.

Plus de 1 400 Israéliens ont été tués, pour la grande majorité des civils, lors de l’assaut du Hamas. Au moins 199 autres personnes, dont des enfants, ont été capturées par le Hamas et emmenées à Gaza, selon Israël. Il s’agit de la guerre la plus meurtrière pour Israël depuis le conflit de 1973 avec l’Égypte et la Syrie.

Pendant ce temps, le ministre iranien des Affaires étrangères a averti lundi qu’une « action préventive est possible » si Israël se rapproche de son offensive terrestre imminente dans la bande de Gaza.

L’Iran est l’un des principaux sponsors financiers des militants du Hamas à Gaza et du Hezbollah au Liban. Les commentaires d’Hossein Amirabdollahian suivent un modèle de rhétorique croissante de la part de l’Iran.

« Les dirigeants de la résistance ne permettront pas au régime sioniste de faire ce qu’il veut à Gaza et de s’en prendre ensuite à d’autres groupes de résistance une fois qu’il en aura fini avec Gaza », a-t-il déclaré à la télévision d’État. « Toute action préventive est donc possible dans les heures à venir. »

Des responsables de la Maison Blanche ont déclaré que les renseignements américains montraient que l’Iran était largement conscient du fait que le Hamas se préparait à une éventuelle frappe contre Israël. Mais les États-Unis affirment qu’ils n’ont pas encore découvert de preuves d’une implication directe de l’Iran dans l’attaque du 7 octobre.

Israël se prépare à l’éventuelle ouverture d’un nouveau front à sa frontière nord avec le Liban, où il a échangé des tirs à plusieurs reprises avec le groupe Hezbollah soutenu par l’Iran. L’armée a ordonné aux habitants de 28 communautés israéliennes proches de la frontière d’évacuer.

Les sirènes des raids aériens ont interrompu le retour de Blinken en Israël à trois reprises lundi, deux fois alors qu’il rencontrait le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son cabinet de guerre pour des discussions sur la guerre avec le Hamas.

Les sirènes signalant les tirs de roquettes, suivies par les forts détonations des défenses aériennes du Dôme d’Iran interceptant les roquettes, ont souligné une réalité souvent quotidienne pour les Israéliens, en particulier depuis que le Hamas basé à Gaza a commencé des attaques massives contre Israël le 7 octobre.

Blinken et son équipe ont eu un premier aperçu du système d’alerte et de la réponse du Dôme de Fer alors qu’ils se rendaient de Jérusalem à Tel Aviv quelques minutes après que les sirènes ont retenti dans les deux villes, obligeant les automobilistes sur l’autoroute qui les relie à s’arrêter et à se mettre à couvert.

Le cortège de Blinken n’a pas ralenti ni modifié son itinéraire, mais s’est rapidement dirigé vers le ministère israélien de la Défense tandis que les automobilistes sur l’accotement de la route retournaient à leurs véhicules.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, qui revient tout juste d’un week-end en Israël, a déclaré lundi qu’il espérait que le Congrès agirait rapidement pour aider Israël. Il a déclaré avoir rencontré des familles en deuil lors de sa visite, ainsi que de hauts responsables israéliens, et qu’il était « secoué par la colère et la peur ».

« Dans les semaines à venir, le Sénat américain fera tout son possible pour aider Israël à éliminer la menace que représente le Hamas », a déclaré Schumer.

Schumer a déclaré qu’il travaillait avec l’administration sur une guerre d’urgence supplémentaire qui comprendrait une aide militaire, de renseignement, diplomatique et humanitaire. Il a déclaré que le Sénat devait d’abord l’adopter en raison du « désarroi » à la Chambre, qui est restée deux semaines sans leader après que les républicains ont évincé le président Kevin McCarthy.

La commission sénatoriale des relations étrangères tiendra mercredi une audition de confirmation de l’ancien secrétaire au Trésor Jacob Lew, candidat de Biden au poste d’ambassadeur en Israël.

Lee a rapporté de Tel Aviv. Les rédacteurs de l’AP Jon Gambrell à Jérusalem et Mary Clare Jalonick à Washington ont contribué.

Matthew Lee et Aamer Madhani, Associated Press