Biden se rendra en Israël mercredi alors que la guerre entre dans sa deuxième semaine

WASHINGTON — Le président Joe Biden se rendra en Israël mercredi dans le but d’atténuer l’expansion de la guerre entre Israël et le Hamas.

Le secrétaire d’État Antony Blinken, qui a effectué deux voyages en Israël depuis le début de la guerre le 7 octobre, a annoncé la prochaine visite de Biden lors d’une conférence de presse à l’ambassade américaine à Tel Aviv.

« Le président Biden indiquera une fois de plus clairement, comme il l’a fait sans équivoque depuis le massacre de plus de 1 400 personnes par le Hamas, dont au moins 30 Américains, qu’Israël a le droit et même le devoir de défendre son peuple contre le Hamas et d’autres terroristes et d’empêcher de futurs attaques », a déclaré Blinken après une réunion de près de huit heures avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Blinken a déclaré que Biden travaillerait également à l’établissement d’un plan pour le passage en toute sécurité de l’aide humanitaire essentielle vers Gaza.

Les Nations Unies ont déclaré qu’aucune de leurs agences n’a été en mesure d’apporter de l’eau, de la nourriture, du matériel médical ou du carburant à Gaza depuis le début de la guerre.

« C’est devenu un enfer », a déclaré Juliette Touma, directrice de la communication de l’Office de secours des Nations Unies, lors d’un appel téléphonique. « Les messages que nous recevons visent à nous sortir de cet enfer », a ajouté Touma.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré lundi soir aux journalistes que le voyage de Biden en Israël avait été soigneusement évalué, ajoutant que « la situation sécuritaire est certainement tendue ».

Plus tôt dans la journée, Blinken a été contraint de se retirer dans un bunker à deux reprises alors qu’il rencontrait Netanyahu à Tel Aviv en raison des sirènes de raid aérien. Au cours du week-end, une délégation du Congrès américain s’est également réfugiée sur place.

Kirby a déclaré que Biden se rendrait également mercredi à Amman, en Jordanie, où il rencontrerait le roi de Jordanie Abdallah II bin Al-Hussein, le président égyptien Abdel Fattah El-Sisiand et le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas.

Lors de son séjour en Jordanie, Kirby a déclaré que Biden discuterait de la sécurité régionale, de la libération des otages détenus par le Hamas et des besoins humanitaires de la population de Gaza.

« Nous souhaitons certainement que l’aide humanitaire commence à arriver le plus tôt possible », a déclaré Kirby.