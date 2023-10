Biden se rendra en Israël ; L’accord d’aide à Gaza suscite de nouveaux espoirs

Le président Joe Biden se rendra en Israël mercredi, a annoncé le secrétaire d’État Antony Blinken, affirmant que l’un des objectifs du président est de réaffirmer « la solidarité des États-Unis avec Israël et notre engagement à toute épreuve en faveur de sa sécurité ». Nous avons des détails de Peter Alexander de NBC News.

Comment l’accord d’aide entre les États-Unis et Israël a été conclu

Le secrétaire d’État Antony Blinken avant de monter à bord d’un avion au Caire en route vers la Jordanie dimanche. Jacquelyn Martin / Piscine via AFP – Getty Images

À chaque arrêt qu’il a effectué après son voyage en Israël la semaine dernière, les dirigeants arabes ont déclaré au secrétaire d’État Antony Blinken que les États-Unis devaient faire quelque chose pour résoudre la situation humanitaire à Gaza, a déclaré un haut responsable du département d’État.

Lorsque Blinken a appelé Biden après sa rencontre avec le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi pour lui transmettre son message, Biden a demandé à son plus haut diplomate de retourner à Tel Aviv pour élaborer un plan, a déclaré le responsable.

Il s’en est suivi neuf heures de négociations entre les États-Unis et Israël, a déclaré le haut responsable du Département d’État, alors que les deux parties discutaient des détails du plan.

Lundi, Blinken a annoncé que les États-Unis et Israël « ont convenu d’élaborer un plan qui permettra à l’aide humanitaire des pays donateurs et des organisations multilatérales d’atteindre les civils de Gaza – et eux seuls ». Le plan pourrait également inclure la création de zones pour assurer la sécurité des civils, a-t-il ajouté.

Lors des discussions sur l’accord, Blinken et la délégation américaine se sont installés à côté de la réunion du Cabinet du Premier ministre israélien. De temps en temps, Netanyahu s’y rendait et les deux parties échangeaient des documents, a déclaré le haut responsable du Département d’État.

Blinken a également réitéré aujourd’hui au président israélien que tous les dirigeants arabes qu’il a rencontrés dans la région ont exprimé l’importance de s’occuper de la situation humanitaire à Gaza, a déclaré le responsable.