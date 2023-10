Biden se rendra en Israël alors que Gaza fait face à une catastrophe humanitaire | Conflit israélo-palestinien Actualités

Le président américain Joe Biden effectuera mercredi une visite à enjeux élevés en Israël alors que le pays se prépare à intensifier son offensive contre les combattants du Hamas qui a déclenché une crise humanitaire à Gaza et fait craindre un conflit plus large avec l’Iran.

La visite de Biden marquera une démonstration significative du soutien américain à son principal allié au Moyen-Orient après que les combattants du Hamas ont attaqué le sud d’Israël le 7 octobre. Le bilan des morts du côté israélien a atteint 1 400 personnes mardi.

Israël a réagi en renforçant son blocus sur la bande de Gaza dirigée par le Hamas, notamment en restreignant l’entrée de carburant et en bombardant la zone avec des raids aériens qui ont tué plus de 2 800 Palestiniens et déplacé des centaines de milliers d’autres.

Safwat Kahlout d’Al Jazeera, en reportage depuis Gaza, a déclaré qu’au moins 71 personnes avaient été tuées dans la nuit de mardi dans les bombardements israéliens.

« Les bombardements les plus violents ont eu lieu dans trois zones du sud de Gaza : Khan Younis, Rafah et Deir el-Balah. La plupart des personnes tuées sont des familles qui ont été évacuées de la ville de Gaza et de la partie nord de la bande de Gaza sur ordre d’Israël », a-t-il déclaré.

« Des ambulances transportent les blessés vers des hôpitaux déjà surpeuplés, et on nous dit que de nombreuses personnes sont toujours coincées dans les décombres des bâtiments ciblés, en attente de secours », a-t-il ajouté.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a conclu mardi matin des heures d’entretiens avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Tel Aviv, affirmant que Biden se rendrait en Israël.

« Le président entendra d’Israël ce dont il a besoin pour défendre son peuple alors que nous continuons à travailler avec le Congrès pour répondre à ces besoins », a déclaré Blinken aux journalistes.

Biden rencontrerait Netanyahu, réaffirmerait l’engagement de Washington envers la sécurité d’Israël et recevrait un exposé complet sur ses objectifs et sa stratégie de guerre, a déclaré Blinken.

« [The] Le président entendra Israël expliquer comment il mènera ses opérations de manière à minimiser les pertes civiles et à permettre à l’aide humanitaire d’arriver aux civils à Gaza d’une manière qui ne profite pas au Hamas », a ajouté Blinken.

Blinken a également déclaré que lui et Netanyahu avaient convenu d’élaborer un plan pour acheminer une aide humanitaire aux civils de Gaza. Il n’a pas fourni de détails.

Après sa visite en Israël, Biden se rendra en Jordanie pour rencontrer le roi Abdallah, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi et le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, a déclaré le porte-parole américain à la sécurité nationale, John Kirby.

Le voyage de Biden est un choix rare et risqué, montrant le soutien des États-Unis à Netanyahu alors que Washington tente d’éviter une guerre régionale plus large impliquant l’Iran, le Hezbollah iranien et la Syrie.

Cela survient alors qu’Israël prépare une offensive terrestre à Gaza qui devrait intensifier la crise humanitaire dans l’enclave.

« Action préventive »

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, a déclaré à la télévision d’État qu’Israël ne serait pas autorisé à agir à Gaza sans conséquences, mettant en garde contre une « action préventive » du « front de résistance » dans les heures à venir.

L’Iran désigne les pays et forces de la région opposés à Israël et aux États-Unis comme un front de résistance.

« Toutes les options sont ouvertes et nous ne pouvons pas rester indifférents aux crimes de guerre commis contre la population de Gaza », a déclaré Amirabdollahian. « Le front de résistance est capable de mener une guerre à long terme avec l’ennemi. »

Zeina Khodr d’Al Jazeera, journaliste du sud du Liban, a déclaré que la déclaration d’Amirabdollahian mardi était considérée comme la plus ferme à ce jour.

« Il a déclaré que les groupes soutenus par l’Iran ne permettront pas à Israël de faire ce qu’il veut à Gaza. Parmi ces groupes figure le Hezbollah libanais, qui est engagé aux côtés d’Israël le long de la frontière depuis plus d’une semaine maintenant », a-t-elle déclaré.

Khodr a déclaré : « Les échanges de tirs transfrontaliers ont jusqu’à présent été largement limités, confinés aux zones frontalières et aux cibles militaires. »

« Le Hezbollah décrit ce qui se passe le long de la frontière comme des escarmouches et un avertissement, tandis qu’Israël le décrit comme étant en dessous du niveau d’escalade », a-t-elle déclaré.

« Mais que pourrait-il se passer ensuite ? C’est la question qui préoccupe tout le monde. Les gens s’inquiètent et se préparent à ce que ce conflit – désormais confiné au sud du pays – puisse s’étendre ailleurs.»

Crise humanitaire

Le Japon, actuel président du Groupe des Sept pays développés, a déclaré qu’il était dans les dernières étapes de l’organisation d’un appel avec l’Iran, a déclaré la ministre des Affaires étrangères Yoko Kamikawa, alors qu’elle annonçait une aide humanitaire de 10 millions de dollars pour Gaza.

Les efforts diplomatiques se sont concentrés sur l’acheminement de l’aide à Gaza via le passage de Rafah avec l’Égypte, la seule route qui n’est pas contrôlée par Israël. Le Caire a déclaré que le terminal de Rafah n’était pas officiellement fermé mais était inutilisable en raison des raids israéliens du côté de Gaza.

Sur le front militaire, les États-Unis ont déployé deux porte-avions et leurs navires de soutien en Méditerranée orientale depuis les attaques contre Israël. Les navires étaient destinés à servir de moyen de dissuasion pour garantir que le conflit ne s’étende pas, ont déclaré des responsables américains.

Le plus haut général américain supervisant les forces américaines au Moyen-Orient, le chef du commandement central Michael « Erik » Kurilla, a effectué mardi une visite inopinée en Israël, affirmant qu’il espérait garantir que son armée dispose de ce dont elle a besoin.

Alors qu’Israël rassemble ses troupes à la frontière de Gaza, il a demandé à plus d’un million de personnes dans la moitié nord de l’enclave de fuir vers la moitié sud pour leur sécurité, même si le Hamas leur a dit de rester sur place.

Alors que des dizaines de milliers de personnes ont fui vers le sud, les Nations Unies affirment qu’il n’y a aucun moyen de déplacer autant de personnes sans provoquer une catastrophe humanitaire.

L’ONU affirme qu’un million de Palestiniens à Gaza ont déjà été chassés de leurs foyers. L’électricité est coupée, l’eau est rare et le carburant pour les générateurs d’urgence des hôpitaux commence à manquer.