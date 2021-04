Le président Joe Biden fait signe à bord d’Air Force One avant de quitter la base aérienne d’Andrews dans le Maryland le 5 février 2021.

Le président Joe Biden effectuera son premier voyage à l’étranger en tant que commandant en chef en juin alors qu’il se rendra au Royaume-Uni et en Belgique pour des réunions cruciales avec les pays alliés, a annoncé vendredi la Maison Blanche.

Le président s’emploiera à « faire progresser les principales priorités de la politique américaine en matière de santé publique, de reprise économique et de changement climatique, et fera preuve de solidarité et de valeurs partagées entre les grandes démocraties », indique le communiqué de la Maison Blanche.

Biden se rendra ensuite à Bruxelles où il assistera aux réunions de l’OTAN et des États-Unis et de l’UE, où il prévoit de faire avancer davantage les intérêts américains. La réunion de l’OTAN est prévue pour le 14 juin.

Le sommet de l’OTAN survient alors que la Russie, principal antagoniste de l’organisation, récemment intensifié leur présence de troupes à la frontière de l’Ukraine, au plus haut total depuis 2014. Cependant, la Russie a récemment ordonné aux troupes de rentrer en Russie après une «inspection instantanée» réussie.

Un autre point de discussion potentiel pourrait être le retrait par l’OTAN des forces militaires d’Afghanistan, où la Mission Resolute Support aidé Les troupes afghanes depuis 2015.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que de plus amples détails sur le voyage de Biden étaient à venir, « y compris des éléments supplémentaires potentiels ».