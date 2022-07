Biden se rendra dans les lieux emblématiques d’Israël lors d’une tournée au Moyen-Orient

JERUSALEM – La course du président Joe Biden à travers Israël et la Cisjordanie occupée cette semaine devrait traverser certains des endroits les plus emblématiques de la région.

À la fois luxueuse et exténuante, la visite de Biden commence par une arrivée VIP au principal aéroport commercial d’Israël – un cauchemar intermittent pour les voyageurs réguliers cet été en raison des files d’attente et des retards énormes – et traverse Jérusalem et la Cisjordanie.