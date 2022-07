Biden se rendra dans les lieux emblématiques d’Israël lors d’une tournée au Moyen-Orient

JERUSALEM (AP) – La course du président Joe Biden à travers Israël et la Cisjordanie occupée cette semaine devrait traverser certains des endroits les plus emblématiques de la région.

À la fois luxueuse et exténuante, la visite de Biden commence par une arrivée VIP au principal aéroport commercial d’Israël – un cauchemar intermittent pour les voyageurs réguliers cet été en raison des files d’attente et des retards énormes – et traverse Jérusalem et la Cisjordanie.

La plupart de ses voyages sont axés sur les affaires. À son arrivée, il verra de près la technologie avancée de défense antimissile d’Israël. La menace des capacités nucléaires de l’Iran et les élections américaines de mi-mandat de 2022 assombrissent l’ensemble de l’exercice alors que Biden recule sur la scène mondiale lors de sa première visite dans la région en tant que président.

Mais entre les réunions avec les dirigeants israéliens et palestiniens, il visitera un éventail de sites bien connus tout en séjournant dans un hôtel historique de Jérusalem. Voici un aperçu de certains des moments forts attendus de la tournée de Biden avant qu’il ne s’envole pour l’Arabie saoudite vendredi.

——

FOUILLES CÉLÈBRES

L’hôtel King David est complet cette semaine pour Biden et sa suite de centaines d’employés, de sécurité et de journalistes.

C’est la première fois que Biden en tant que président se couche derrière la façade emblématique en calcaire rose du bâtiment, qui surplombe les dômes et les minarets de la vieille ville de Jérusalem.

Le roi David a été un témoin – et parfois un participant – de l’histoire d’Israël.

Il a été ouvert en 1931, alors que la région était encore gouvernée par les autorités mandataires britanniques. Un attentat à la bombe par un groupe militant sioniste en 1946 a frappé sa façade sud-ouest, tuant 91 personnes. Après l’indépendance d’Israël en 1948, il dominait une vallée dans le no man’s land.

Le président égyptien Anouar Sadate et le Premier ministre israélien Menachem Begin ont été photographiés en train de dîner tendu en 1977 avant les accords de paix de Camp David.

Hollywood a été ici aussi. Les stars de cinéma Elizabeth Taylor et Richard Burton se seraient disputés en public pendant leur séjour. Des scènes du film « Exodus » de 1960 ont été filmées dans le hall doré et sur la terrasse chic de l’hôtel.

Les présidents remontant à Richard Nixon ont séjourné au King David. Des dizaines de rois et de premiers ministres figurent également sur la liste des clients de l’hôtel.

Les carreaux qui couvrent le premier étage du bâtiment portent des images des signatures de sommités, de Madonna à l’ancien président Donald Trump, l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton et l’ancien gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger. Une cage d’escalier derrière la réception se double d’une galerie de visages célèbres dans la maison, y compris une image inestimable du président américain de l’époque Jimmy Carter en short alors qu’il revenait d’un jogging matinal.

Toute cette histoire et les vues panoramiques ne sont pas bon marché. La suite présidentielle de 153 mètres carrés (1 600 pieds carrés) coûte plus de 3 800 $ la nuit la semaine après le départ de Biden, selon le site Web de l’hôtel.

——

YAD VASHEM

Mercredi, Biden s’arrêtera au musée israélien de l’Holocauste, Yad Vashem, qui commémore les 6 millions de Juifs tués pendant la Seconde Guerre mondiale par les nazis et leurs alliés.

Le bâtiment en forme de pointe à Jérusalem raconte l’histoire de l’Holocauste en mettant l’accent sur les expériences des victimes individuelles. Il mesure environ 180 mètres (591 pieds) de long et traverse une montagne, son bord supérieur dépassant de la crête.

Biden ravivera la flamme éternelle et déposera une couronne sur une dalle au-dessus d’un endroit où les cendres des camps d’extermination sont enterrées, a indiqué le musée.

Il rencontrera également deux survivantes, Rena Quint de l’ancienne Tchécoslovaquie et Giselle Cycowicz de Pologne au Musée d’art de l’Holocauste.

___

DE LA MAISON BLANCHE À LA RÉSIDENCE DU PRÉSIDENT

Des drapeaux américains et israéliens ont été repassés et affichés. Un long tapis rouge a été déroulé. Une scène a été construite.

Tels sont les préparatifs à la résidence du président à Jérusalem, où l’Israélien Isaac Herzog remettra à Biden la plus haute distinction civile du pays. La médaille d’honneur présidentielle est décernée depuis 2012 à 26 personnes qui ont “apporté une contribution extraordinaire à l’État d’Israël ou à l’humanité par leurs talents, leurs services ou de toute autre manière”, selon le gouvernement.

Le bureau de Herzog a déclaré que Biden avait fait ses preuves pendant plus d’un demi-siècle dans la fonction publique américaine comme étant “un véritable ami de tout le peuple juif”. Parmi les autres récipiendaires figurent l’ancien président Barack Obama. Biden a été son vice-président.

Résidence du président israélien depuis 1971, la résidence se trouve dans un quartier chic de Jérusalem sur environ 2,5 acres (1 hectare). Le troisième président d’Israël, Zalman Shazar, a demandé qu’il soit situé conformément au verset biblique, “Parmi mon propre peuple, j’habite”.

—-

HÔPITAL AUGUSTA VICTORIA

Biden devrait traverser Jérusalem-Est pour se rendre à l’hôpital Augusta Victoria pour une réunion avec les chefs de six hôpitaux qui desservent les Palestiniens de la région.

Deux responsables palestiniens ont déclaré que Biden devrait restaurer les 25 millions de dollars que Trump a coupés en 2018 après sa reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël. Ils ont parlé sous couvert d’anonymat en attendant l’annonce officielle.

Les Palestiniens revendiquent Jérusalem-Est, capturée par Israël en 1967, comme la capitale d’un futur État et la visite de Biden dans un hôpital palestinien de la région est porteuse d’un profond symbolisme. Israël a annexé Jérusalem-Est dans un mouvement qui n’est pas internationalement reconnu.

L’hôpital Augusta Victoria a ouvert ses portes en 1910 et fournit des traitements spécialisés contre le cancer et la dialyse à Jérusalem-Est et en Cisjordanie occupée dans le cadre d’un réseau de six hôpitaux.

Biden cherche à consolider ses relations avec les Palestiniens après avoir lutté pour dénouer une partie de la politique étrangère de Trump au Moyen-Orient.

Il doit conclure sa visite en rencontrant le président palestinien Mahmoud Abbas dans la ville cisjordanienne de Bethléem. Il prévoit également un arrêt à l’église de la Nativité – construite à l’endroit où les chrétiens croient que Jésus est né.

—-

JEUX DE MACCABIE

Biden devrait rendre visite aux athlètes participant aux Jeux Maccabiah au Teddy Stadium jeudi à Jérusalem.

Aussi connus sous le nom de «Jeux olympiques juifs», les jeux sont le plus grand événement sportif du pays. L’olympien Mark Spitz est la revendication la plus reconnaissable des jeux à la renommée mondiale. Il a nagé lors de sa première compétition internationale aux Jeux Maccabiah de 1965 et est revenu quatre ans plus tard en préparation de sa performance dominante aux Jeux olympiques de 1972.

Une fois tous les quatre ans, des athlètes israéliens et juifs du monde entier participent à leurs épreuves. Les jeux de cette année, qui doivent se dérouler sur une période de deux semaines, devraient attirer quelque 10 000 athlètes de 60 pays, en compétition dans des dizaines de sports.

—-

Suivez Kellman sur http://www.twitter.com/APLaurieKellman

Laurie Kellman, Associated Press