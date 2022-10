Biden se rendra au siège démocrate à l’approche du jour des élections

REHOBOTH BEACH, Delaware (AP) – Le président Joe Biden se rendra au siège du Comité national démocrate lundi alors qu’il cherche à stimuler le personnel et les bénévoles avec un peu plus de deux semaines avant le jour du scrutin.

Biden devrait faire des remarques qui cherchent à contraster son plan visant à réduire les coûts des médicaments pour les Américains tout en visant les républicains qui, selon lui, chercheront à réduire les prestations de Medicare et de sécurité sociale et chercheront à rendre permanents les changements du GOP en 2017 aux taux d’imposition, selon à un responsable démocrate.

Le responsable, qui a parlé sous couvert d’anonymat pour prévisualiser les remarques de Biden, a déclaré que Biden discuterait également de la croissance de l’emploi, d’un taux de chômage qui oscille autour des plus bas depuis 50 ans et de la baisse des prix de l’essence lors de ses remarques aux bureaux du DNC à Washington.

Biden a intensifié ses efforts ces dernières semaines pour mettre en évidence ses victoires législatives pour les électeurs tout en essayant de faire valoir qu’une prise de contrôle républicaine de la Chambre et du Sénat entraînerait des revers pour les familles américaines.

La semaine dernière, il a prononcé un mélange de discours politiques et politiques sur les prix de l’essence, son projet de loi bipartite sur les infrastructures, sa pression pour l’annulation de la dette étudiante et l’impact de la décision de la Cour suprême des États-Unis en juin sur l’avortement et les efforts déployés depuis lors par les législatures des États républicains pour restreindre l’avortement. accéder.

Mais ses victoires législatives surviennent alors que l’inflation persistante – les prix à la consommation ont augmenté de 8,2% par rapport à il y a un an – continue de peser lourdement sur les Américains. Les républicains qui cherchent à arracher aux démocrates le contrôle de la Chambre et du Sénat ont cherché à faire de l’élection un référendum sur Biden.

En conséquence, Biden a passé plus de temps à des collectes de fonds et vante les mérites de la politique de son administration pour ce cycle électoral, car ses taux d’approbation restent sous-marins et de nombreux démocrates ne sont pas désireux de le soutenir pendant la campagne électorale.

___

Suivez la couverture des élections par AP sur : https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections

Consultez https://apnews.com/hub/explaining-the-elections pour en savoir plus sur les enjeux et les facteurs en jeu dans les élections de mi-mandat de 2022.

Aamer Madhani, Associated Press