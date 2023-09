Biden se rendra au Michigan pour « rejoindre la ligne de piquetage » avec les travailleurs de l’UAW en grève

Le président Joe Biden se rendra dans le Michigan mardi « pour rejoindre la ligne de piquetage et se montrer solidaire des hommes et des femmes de l’UAW », a-t-il déclaré vendredi.

Biden a déclaré que les travailleurs se battaient « pour une part équitable de la valeur qu’ils ont contribué à créer ». La décision du président de se rendre au Michigan intervient après que le patron de l’UAW, Shawn Fain, a invité Biden à rejoindre les travailleurs de l’automobile en grève.

Le voyage organisé à la hâte de Biden dans le Michigan aura lieu seulement 24 heures avant l’arrivée prévue de l’ancien président Donald Trump dans l’État pour montrer sa propre solidarité avec les travailleurs de l’automobile.

Le candidat républicain à l’investiture présidentielle a annoncé cette semaine qu’il prévoyait de sauter le débat primaire du GOP de mercredi en Californie, afin de se rendre à Détroit et de prononcer un discours devant les membres de l’UAW.

Biden s’est rangé du côté des travailleurs de l’automobile vendredi dernier lorsque l’UAW a initialement ciblé trois usines clés dans le Michigan, le Missouri et l’Ohio.

Les bénéfices records de Ford, General Motors et Stellantis « n’ont pas été partagés équitablement, à mon avis, avec les travailleurs », a déclaré Biden lors d’un bref discours vendredi dernier.

La grève s’est depuis étendue, Fain ayant tenu sa promesse de cibler des usines supplémentaires si des progrès n’étaient pas réalisés dans les négociations avec les constructeurs automobiles.

Le patron du syndicat a annoncé vendredi que les travailleurs feraient grève dans toutes les installations de pièces détachées et de distribution gérées par General Motors et Stellantis. Le débrayage touchera 38 endroits dans 20 États dans neuf régions, a déclaré Fain lors d’une diffusion en direct sur Facebook.

Le syndicat a épargné Ford parce que l’entreprise a démontré qu’elle souhaitait sérieusement parvenir à un accord, a déclaré Fain.

Biden fait souvent campagne sur son éducation de classe moyenne et s’est déclaré le président le plus pro-syndical de l’histoire américaine. Il brigue un second mandat l’année prochaine et devra peut-être remporter le Michigan, un État charnière fortement syndiqué qui constitue le cœur traditionnel de l’industrie automobile américaine.

Cependant, contrairement à Biden, Trump ne sera pas là pour soutenir l’ensemble de l’effort de grève. Au lieu de cela, il vise à creuser un fossé entre les grévistes de l’UAW et les dirigeants syndicaux comme Fain.

Les travailleurs de l’automobile sont trahis par leurs dirigeants », a-t-il déclaré à NBC News dans une interview diffusée dimanche. « Leurs dirigeants devraient soutenir Trump. »

