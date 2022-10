Biden se rendra au Cambodge, en Égypte et en Indonésie pour des sommets

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden effectuera un voyage d’une semaine dans trois pays le mois prochain pour un quatuor de sommets, dont un qui pourrait potentiellement le mettre dans la même pièce que le chinois Xi Jinping et le russe Vladimir Poutine.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a annoncé vendredi que Biden se rendrait d’abord à Charm el-Cheikh, en Égypte, le 11 novembre pour la conférence sur le climat COP 27 avant de se rendre à Phnom Penh, au Cambodge, pour participer au sommet États-Unis-ASEAN du Sud-Est. Les dirigeants asiatiques et le Sommet de l’Asie de l’Est. Il se rendra ensuite à Bali, en Indonésie, pour le sommet du Groupe des 20, un rassemblement de dirigeants de la plupart des plus grandes économies du monde.

Le voyage du président à l’étranger commence quelques jours seulement après les élections cruciales de mi-mandat aux États-Unis, qui détermineront quel parti contrôle la Chambre et le Sénat.

Le sommet du G-20 pourrait également offrir à Biden sa première opportunité en tant que président de rencontrer en personne son homologue chinois, Xi, et le placerait potentiellement dans la même pièce que le président russe Vladimir Poutine et le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane. . Le prince, souvent désigné par ses initiales MBS, est le chef de facto du royaume riche en pétrole.

Poutine, Xi et MBS n’ont pas encore annoncé leurs plans de voyage.

Biden et Xi ont voyagé ensemble aux États-Unis et en Chine lorsqu’ils étaient tous deux vice-présidents et ont tenu plusieurs appels depuis que Biden est devenu président en janvier 2021. Mais les relations américano-chinoises sont devenues de plus en plus tendues.

Le président américain a reproché à la Chine de violer les droits de l’homme contre les Ouïghours et d’autres minorités ethniques, d’étouffer les voix des militants de la démocratie à Hong Kong, de pratiquer des pratiques commerciales coercitives, de ses provocations militaires contre Taïwan démocratique et autonome et des divergences sur la poursuite par la Russie de son guerre de huit mois contre l’Ukraine

Le gouvernement de Xi, quant à lui, a critiqué la position de l’administration Biden envers Taiwan – que Pékin cherche à unifier à terme avec la Chine continentale communiste – comme portant atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Chine.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré plus tôt cette semaine que des responsables américains et chinois travaillaient pour organiser une réunion des dirigeants, mais celle-ci n’a pas encore été confirmée. Biden mercredi au début d’une réunion avec des responsables du ministère de la Défense a souligné la “responsabilité de gérer une concurrence de plus en plus intense avec la Chine”.

“Nous devons maintenir, comme je l’ai dit, notre avantage militaire, mais nous indiquons clairement que nous ne recherchons pas le conflit”, a déclaré Biden.

Il est moins probable que Biden ait des entretiens individuels avec Poutine ou MBS.

L’administration Biden a organisé la communauté internationale pour frapper Moscou avec un barrage de sanctions à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine et a promis plus de 40 milliards de dollars d’aide économique et militaire pour aider l’Ukraine et ses voisins touchés par la guerre.

Biden et Poutine ont tenu une réunion en face à face à Genève, en Suisse, en juin 2021, des mois avant que la Russie ne commence à masser des troupes le long de la frontière ukrainienne. Ils se sont parlé pour la dernière fois par téléphone en février, Biden avertissant Poutine que la Russie ferait face à des “coûts importants” s’il poursuivait l’invasion.

Biden a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il y aurait des “conséquences” pour l’Arabie saoudite après que l’alliance OPEP + dirigée par Riyad ait décidé de réduire la production de pétrole. La Maison Blanche a également déclaré qu’elle réévaluait ses relations avec le royaume à la lumière de la réduction de la production de pétrole qui, selon les responsables de la Maison Blanche, aidera la Russie, un autre membre de l’OPEP+, à renflouer ses coffres alors qu’elle poursuit sa guerre de près de huit mois en Ukraine.

La vice-présidente Kamala Harris se rendra séparément à Bangkok, en Thaïlande, pour assister à la réunion des dirigeants de la coopération économique Asie-Pacifique les 18 et 19 novembre, puis se rendra à Manille, aux Philippines, a annoncé la Maison Blanche.

Aamer Madhani, Associated Press