Biden se rendra à Maui, où 850 personnes sont toujours portées disparues

Le président américain Joe Biden monte à bord d’Air Force One à Joint Base Andrews dans le Maryland le 18 août 2023, alors qu’il part pour le lac Tahoe, Nevada. (Photo de Mandel NGAN / AFP) (Photo de MANDEL NGAN/AFP via Getty Images)

Le président Joe Biden se rendra à Maui lundi, alors que les autorités se précipitent pour localiser et récupérer près de 850 personnes qui sont toujours portées disparues après que des incendies de forêt catastrophiques ont balayé l’île et brûlé pendant des semaines.

L’incendie, qui était maîtrisé à plus de 80% dimanche, avait déjà fait plus de 110 morts et causé des milliards de dollars de dégâts matériels. Les incendies de forêt sont la pire catastrophe de l’histoire de l’État d’Hawaï et les incendies de forêt les plus meurtriers aux États-Unis depuis plus d’un siècle.

À leur arrivée, le président et la première dame inspecteront la dévastation à Lahaina à bord d’un hélicoptère. Plus tard, ils visiteront de première main les dégâts causés par les incendies de forêt dans la ville et recevront un briefing des responsables.

Pendant son séjour à Hawaï, Biden annoncera également la nomination de l’administrateur régional de la FEMA, Bob Fenton, pour superviser l’effort fédéral à long terme visant à soutenir le rétablissement de Maui.

Fenton supervise la région FEMA qui comprend Hawaï et a récemment dirigé la réponse fédérale à l’épidémie de variole du singe en 2022. Fenton est sur le terrain à Hawaï depuis le début des incendies de forêt, selon la Maison Blanche.

« Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour aider Maui à se remettre et à se reconstruire après cette tragédie », a déclaré Biden dans un communiqué dimanche avant le voyage. « Tout au long de nos efforts, nous nous concentrons sur le respect des terres sacrées, des cultures et des traditions. »