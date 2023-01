Biden se rendra à la frontière sud au milieu d’une nouvelle répression contre les migrants

“Les défenseurs des droits civiques et les membres du Congrès sont indignés par ces politiques car elles bafouent le droit des réfugiés et déclencheront davantage de souffrances à la frontière, avec des dommages disparates pour les demandeurs d’asile noirs, bruns et autochtones”, Heidi Altman, directrice des politiques au National Immigrant Justice Center, un groupe libéral de défense des droits humains, dit sur Twitter. “L’administrateur doit arrêter de dévier, * écouter * et inverser la trajectoire.”

Les critiques des mêmes groupes qui se sont farouchement opposés à la politique de M. Trump ont exaspéré M. Biden et ses collaborateurs, qui disent que la comparaison est injuste et erronée.

“Eh bien, évidemment, nous adoptons un point de vue différent”, a déclaré John F. Kirby, l’un des principaux porte-parole du Conseil de sécurité nationale, notant la demande d’équilibrer le besoin de “voies légales d’entrée” et de veiller à ce que “la migration illégale soit freinée”. ”

M. Kirby et d’autres responsables de la Maison Blanche ont souligné que plusieurs maires qui ont lutté avec l’afflux de migrants dans leurs villes, dont les dirigeants de San Antonio, Chicago, Washington et New York, ont salué les propositions du président la semaine dernière.

Mais alors que les assistants du président s’efforçaient de détourner les critiques des démocrates et des groupes de défense des droits de l’homme, ils se sont préparés à de nouvelles attaques des républicains qui ont passé des mois à accuser l’administration d’être trop faible à la frontière. Dans un article d’opinion publié avant le voyage du président, la sénatrice Shelley Moore Capito, républicaine de Virginie-Occidentale, a reproché à M. Biden d’avoir attendu près de deux ans pour se rendre à la frontière.

“Le président négligeant de visiter la frontière sud – à une époque où nous sommes confrontés à des passages illégaux records et où il y a une crise claire – serait l’équivalent de notre commandant en chef ne visitant pas le Pentagone lors d’une opération militaire”, a-t-elle écrit. Elle a dit de sa visite à El Paso : “Cela coche une case, mais cela ne résout même pas les problèmes.”

La question de savoir quoi faire le long de la frontière sud dans des endroits comme El Paso sera au centre des discussions lorsque M. Biden arrivera pour des rencontres avec le président Andrés Manuel López Obrador du Mexique et le premier ministre Justin Trudeau du Canada.