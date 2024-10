Biden se rend rapidement en Allemagne avant les élections américaines pour discuter de l’Ukraine et de la démocratie avec ses alliés

WASHINGTON– Le président Joe Biden croit depuis longtemps que la diplomatie est une question de relations personnelles – et il passera vendredi à Berlin avec Le chancelier allemand Olaf Scholz alors que son mandat est sur le point de se terminer.

Une réunion est également prévue avec d’autres dirigeants du « Quad européen », un groupe qui, outre Biden et Scholz, comprend le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a décrit Biden comme ayant une « relation étroite » avec Scholz, qui a contribué au début de cette année à négocier un accord. échange de prisonniers entre plusieurs pays qui a ramené aux États-Unis le journaliste Evan Gershkovich et l’ancien Marine Paul Whelan. Le dirigeant allemand a déclaré à Biden avant l’accord : « Pour vous, je ferai cela. »

« Nous avons travaillé en étroite collaboration pour renforcer nos économies, pour le bien de nos deux peuples, et pour apporter un soutien essentiel à l’Ukraine alors qu’elle continue de se défendre contre l’agression russe », a déclaré Jean-Pierre lors du briefing de la Maison Blanche mercredi. «Le président voulait absolument se rendre en Allemagne pour remercier directement le chancelier Scholz.»

Mais le voyage éclair de Biden qui commence jeudi n’est pas seulement une visite sociale.

Les États-Unis et l’Allemagne sont les deux principales sources d’aide à l’Ukraine alors que celle-ci lutte pour repousser une invasion russe. Et à moins de trois semaines de l’élection présidentielle américaine, Biden se sent également obligé de préparer ses alliés pour le possible retour à la Maison Blanche du républicain Donald Trump, qui a contrarié les amis américains tout en affichant son appréciation pour le président russe Vladimir Poutine.

L’administration a déclaré que Biden n’avait pas l’intention de rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy pendant son séjour en Europe, mais les deux hommes ont parlé mercredi d’une aide militaire supplémentaire, la Maison Blanche annonçant une aide de 425 millions de dollars, portant le soutien total à plus de 64 milliards de dollars sur deux. ans et demi.

Outre l’Ukraine, Biden et Scholz prévoient de discuter des relations avec l’Union européenne, des valeurs démocratiques, des questions commerciales et technologiques, des chaînes d’approvisionnement mondiales, des tensions au Moyen-Orient et des questions de sécurité dans la région Indo-Pacifique. En Allemagne, Biden rencontrera également son président, Frank-Walter Steinmeier.

Plus tôt ce mois-ci, le président américain avait retardé un voyage prévu en Allemagne et en Angola afin de superviser les efforts de secours avant que l’ouragan Milton ne touche terre en Floride. Il prévoit désormais de se rendre en Angola en décembre.

Son voyage en Allemagne intervient alors que la vice-présidente Kamala Harris, la candidate démocrate, s’est lancée dans un sprint agressif pour persuader et faire voter les électeurs lors d’une élection qui pourrait en fin de compte déterminer l’avenir de l’héritage de Biden consistant à renforcer l’OTAN et à construire des relations en Asie pour contrer L’influence de la Chine.

Trump a remis en question l’engagement de l’Amérique à défendre les alliés de l’OTAN qui sont attaqués, ce que Biden a qualifié de « anti-américain » en février.

« Le monde entier l’a entendu et le pire, c’est qu’il le pense sincèrement », a déclaré le président.

Trump a évoqué l’application de droits de douane sur les importations en provenance des alliés des États-Unis en Europe et en Asie, ce qui pourrait potentiellement tendre les relations avec des pays susceptibles de contrer la Russie, la Chine et d’autres rivaux.

« Nos alliés ont profité de nous davantage que nos ennemis », a déclaré Trump mardi à l’Economic Club of Chicago.

Trump a refusé de dire s’il avait continué à parler avec Poutine depuis sa défaite aux élections de 2020, mais a ajouté que ce ne serait pas négatif si lui et le dirigeant russe avaient été en contact. Bob Woodward, dans son nouveau livre « War », rapporte que Trump et Poutine se sont parlé sept fois.

« Mais je vous dirai que si je l’ai fait, c’est une chose intelligente », a déclaré Trump. « Si je suis amical avec les gens, si je peux entretenir des relations avec les gens, c’est une bonne chose et ce n’est pas une mauvaise chose pour un pays. »