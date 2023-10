Biden se rend en Israël et en Jordanie pour trouver un équilibre entre les besoins humanitaires et le soutien à son allié clé

Le président américain Joe Biden part mardi pour un voyage éclair en Israël et en Jordanie pour faire le point sur les objectifs de guerre d’Israël dans sa bataille imminente contre les militants du Hamas et souligner la nécessité d’apporter une aide humanitaire aux civils de Gaza.

Biden devrait passer une partie de mercredi à Tel Aviv pour des entretiens avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et d’autres responsables alors qu’Israël prépare une offensive terrestre visant à éliminer les militants du Hamas à Gaza qui ont tué 1 300 personnes lors d’un déchaînement dans les villes du sud d’Israël le 7 octobre. , dont plusieurs citoyens canadiens.

Biden s’envolera ensuite pour Amman pour des discussions sur l’accélération de l’aide humanitaire à Gaza. À Amman, il rencontrera le roi Abdallah de Jordanie, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le président palestinien Mahmoud Abbas, qui s’oppose depuis longtemps au Hamas et dont l’organisation exerce une autonomie limitée en Cisjordanie occupée par Israël.

Le deuxième voyage de Biden dans une zone de guerre cette année – il s’est rendu en Ukraine en février – comporte certains risques. Son objectif sera de montrer la solidarité américaine avec Netanyahu tout en essayant d’éviter une guerre régionale plus large impliquant l’Iran, son allié libanais, le Hezbollah, et la Syrie.

À REGARDER l La Maison Blanche regarde l’Iran et le Hezbollah avec méfiance : Les craintes d’un conflit plus large au Moyen-Orient grandissent

Cette poussée diplomatique intervient après que les États-Unis et trois autres membres du Conseil de sécurité de l’ONU ont rejeté lundi soir une résolution russe sur Gaza qui condamnait la violence et le terrorisme contre les civils mais ne faisait aucune mention du Hamas.

Seuls quatre pays se sont joints à la Russie pour voter en faveur de la résolution lundi soir : la Chine, les Émirats arabes unis, le Mozambique et le Gabon.

L’ambassadeur de Russie à l’ONU a appelé à soutenir la résolution pour répondre à « l’exacerbation sans précédent » de la situation, citant l’inaction du Conseil depuis l’attaque du 7 octobre.

La Grande-Bretagne, la France et le Japon se sont joints aux États-Unis pour rejeter la résolution.

Mercredi, je me rendrai en Israël pour exprimer ma solidarité face à l’attaque terroriste brutale du Hamas. Je me rendrai ensuite en Jordanie pour répondre aux besoins humanitaires urgents, rencontrer les dirigeants et expliquer clairement que le Hamas ne défend pas le droit des Palestiniens à l’autodétermination. —@POTUS

Aucune restriction sur l’aide américaine

Les États-Unis ont stationné un groupe aéronaval en Méditerranée orientale dans le cadre d’une démonstration de force pour Israël, et un deuxième est en route. Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a déclaré la semaine dernière que les États-Unis n’imposaient aucune condition à leur aide à la sécurité d’Israël pendant cette période.

Biden a apporté un soutien sans réserve à Israël tout en soulignant la nécessité d’éviter une crise humanitaire massive à Gaza, où les autorités du Hamas affirment que plus de 2 800 personnes ont déjà été tuées dans les bombardements israéliens au cours de la semaine dernière.

Des manifestants ont manifesté lundi devant la Maison Blanche pour réclamer un cessez-le-feu à Gaza. (Kévin Lamarque/Reuters)

Biden a dit 60 minutes dans une interview diffusée dimanche soir, qu’une occupation israélienne à l’intérieur de Gaza serait une « grosse erreur ».

« Il indiquera clairement que nous voulons continuer à travailler avec tous nos partenaires dans la région, y compris Israël, pour acheminer l’aide humanitaire et fournir une sorte de passage sûr permettant aux civils de sortir », a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche pour la sécurité nationale, John. Kirby.

Biden et Netanyahu, engagés dans un partenariat de guerre malgré de profondes divergences politiques sur la voie à suivre au Moyen-Orient, ont uni leurs forces.

Leur réunion en face-à-face, après plusieurs appels téléphoniques depuis les attaques du Hamas du 7 octobre, permettra à Biden de discuter en privé des préoccupations et des éventuelles lignes rouges lors de la prochaine invasion de Gaza.

L’aide humanitaire est une priorité, selon Blinken

Biden recevra également une mise à jour sur les nombreux otages pris par le Hamas.

Le Département d’État américain a déclaré que 29 citoyens américains avaient été tués dans les attaques du Hamas en Israël, et que 15 citoyens et un résident permanent légal étaient portés disparus.

Des volontaires égyptiens attendent mardi à côté d’un convoi de camions transportant de l’aide humanitaire, au terminal de Rafah, près de Gaza. (Reuters)

Israël a juré d’anéantir le mouvement Hamas.

Biden précisera qu’« Israël a le droit et même le devoir de défendre son peuple contre le Hamas et d’autres terroristes et de prévenir de futures attaques », a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken aux journalistes après des heures de discussions avec le cabinet de guerre israélien à Tel Aviv.

Il a déclaré qu’Israël informerait Biden de ses objectifs et de sa stratégie de guerre et de la manière dont il mènerait ses opérations « de manière à minimiser les pertes civiles et à permettre à l’aide humanitaire d’acheminer vers les civils de Gaza d’une manière qui ne profite pas au Hamas ».

Les États-Unis et Israël ont convenu d’élaborer un plan qui permettra à l’aide humanitaire des pays donateurs et des organisations multilatérales d’atteindre les civils à Gaza, a déclaré Blinken.

Des centaines de tonnes d’aide en provenance de plusieurs pays attendent depuis des jours dans la péninsule égyptienne du Sinaï en attendant un accord pour leur livraison en toute sécurité à Gaza et l’évacuation de certains détenteurs de passeports étrangers par le terminal de Rafah.