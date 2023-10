Biden se rend en Israël et en Jordanie après l’attaque du Hamas

Le président Joe Biden se rendra en Israël mardi soir pour montrer sa solidarité avec le pays alors qu’il répond aux attaques meurtrières du Hamas au début du mois qui ont tué plus de 1 400 personnes, dont des Américains.

Après une visite en Israël mercredi, le président se rendra en Jordanie pour un sommet sur la crise humanitaire à Gaza.

Le voyage de Biden « démontrera son soutien inébranlable à Israël face à l’attaque terroriste brutale du Hamas et sa volonté de se concerter sur les prochaines étapes », a déclaré la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, dans un communiqué.

Israël a subi l’attaque la plus meurtrière contre les Juifs depuis l’Holocauste lorsque le groupe militant Hamas a lancé des frappes surprises le 7 octobre, capturant près de 200 otages et tuant plus de 1 400 personnes. Israël a répondu par des bombardements aériens sur la bande de Gaza, où se seraient réfugiés les combattants du Hamas. Les frappes israéliennes ont tué environ 3 000 personnes et contraint plus d’un million de Gazaouis à fuir leurs foyers.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a annoncé lundi la visite de Biden après une réunion d’une heure avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui avait invité le président à faire le voyage. Cette visite marquera la deuxième fois que Biden se rendra dans une zone de guerre active cette année. Il s’est rendu en Ukraine en février, au milieu de la guerre en cours contre la Russie.

La visite de Biden vise à « réaffirmer la solidarité des États-Unis avec Israël et notre engagement sans faille en faveur de sa sécurité », a déclaré lundi Blinken.

« Il arrive ici à un moment critique pour Israël, pour la région et pour le monde », a déclaré Blinken.