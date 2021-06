Biden se rend en Europe pour renouveler les alliances américaines. Certains Européens sont sceptiques.

« Le point de vue optimiste et optimiste est que Biden lance une nouvelle relation, montrant sa foi en Bruxelles et l’OTAN, en disant les bons mots et en lançant le processus stratégique clé » de mise à jour de l’alliance transatlantique pour le 21e siècle, a déclaré Jana Puglierin, Berlin directeur du Conseil européen des relations étrangères, au New York Times. «Mais Biden veut également en avoir pour son argent, et nous devons montrer des résultats tangibles. Ce n’est pas un amour inconditionnel, mais des amis avec des avantages.