Biden se rend en Europe au milieu des questions sur les armes à sous-munitions et l’unité de l’OTAN

Joe Biden se rend dimanche en Europe pour une tournée rapide dominée par la guerre en Ukraine, l’adhésion à l’alliance militaire en expansion de l’OTAN et l’approbation par les États-Unis des armes à sous-munitions étant susceptibles d’être des sujets de discussion clés. Son conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré que le voyage « mettrait en valeur le leadership du président sur la scène mondiale ».

Le président américain arrivera dans la nuit à Londres, avant les réunions avec le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, et le roi Charles, puis se rendra à un sommet clé de l’OTAN à Vilnius, en Lituanie, avant de se rendre à Helsinki pour accueillir le nouveau membre de l’OTAN, la Finlande. .

Malgré la position politique fragile de Sunak sur le front intérieur, il a entretenu des liens étroits avec Biden et ce sera leur sixième réunion depuis que Sunak a pris ses fonctions en octobre de l’année dernière. Le bureau du Premier ministre a déclaré samedi dans un communiqué que le Royaume-Uni était « le principal allié de l’OTAN en Europe ». [and] le plus important partenaire commercial, militaire et diplomatique des États-Unis ». Il a ajouté: « Alors que nous sommes confrontés à de nouveaux défis sans précédent pour notre sécurité physique et économique, nos alliances sont plus importantes que jamais. »

Le mandat de Sunak a été un bon changement de rythme après « qu’il y avait des inquiétudes quant au fait que Boris Johnson soit un canon lâche », selon Max Bergmann, un ancien fonctionnaire du département d’État qui dirige le programme Europe au Centre d’études stratégiques et internationales.

Biden rencontrera le roi au château de Windsor pour la première fois depuis le couronnement de Charles, où ils devraient discuter de la crise climatique, une question qui a été au centre des préoccupations des deux dirigeants, et de la manière de financer des initiatives pour résoudre le problème. Lorsque les deux hommes se sont rencontrés au sommet sur le climat Cop26 en Écosse il y a deux ans, Biden a salué le leadership de Charles sur le sujet, lui disant : « Nous avons vraiment besoin de vous.

A partir de mardi, Biden passera deux jours à Vilnius, la capitale de la Lituanie, qui accueille le sommet annuel de l’OTAN. Il participera à des réunions avec des dirigeants et prononcera un discours depuis l’Université de Vilnius.

Il est probable que le président américain sera confronté à des questions sur les raisons pour lesquelles il a approuvé la fourniture d’armes à sous-munitions à l’Ukraine, une arme que plus des deux tiers des membres de l’OTAN ont interdite parce qu’elle a la réputation de causer des victimes civiles aveugles, avec des munitions non explosées. causant potentiellement des décès des décennies plus tard.

Pour le secrétaire général de l’alliance, Jens Stoltenberg, le sommet « enverra un message clair : l’Otan reste unie et l’agression de la Russie ne paiera pas ». Mais l’Otan a également eu du mal à combler les divisions sur des questions importantes. La Finlande a été accueillie dans l’alliance cette année, mais l’adhésion de la Suède a été freinée par la Turquie et la Hongrie.

Il existe également des désaccords sur la rapidité avec laquelle inviter l’Ukraine à rejoindre l’OTAN. Les pays du flanc oriental de l’alliance veulent agir rapidement, y voyant un moyen de dissuader l’agression russe. Les États-Unis et d’autres préconisent une approche plus prudente. Biden lui-même l’a noté dans une interview à CNN diffusée vendredi : « Je ne pense pas qu’il y ait unanimité au sein de l’Otan sur l’opportunité d’intégrer ou non l’Ukraine dans la famille de l’Otan maintenant, en ce moment, au milieu d’une guerre… Si la guerre se passe, alors nous sommes tous en guerre. Nous sommes en guerre avec la Russie, si tel était le cas.

Le sénateur américain Thom Tillis, qui assistera au sommet à la tête d’une délégation bipartite, a comparé l’alliance à un rassemblement de dizaines de membres de la famille qui se chamaillent et s’affrontent mais restent néanmoins unis.

« En fin de compte, vous savez que vous êtes de la famille », a déclaré Tillis. « C’est l’alliance militaire la plus forte de notre histoire et je pense qu’elle ne s’est renforcée que grâce au leadership américain, au leadership de Stoltenberg et à la menace de [Russia’s president] Vladimir Poutine à tous les alliés de l’Otan et aux autres pays d’Europe et du monde et à l’ordre international », a-t-il déclaré.

Ensuite, Biden se rendra à Helsinki. L’arrêt est un peu un tour d’honneur, mais pourrait aussi être un rappel d’un travail inachevé.

Le pays nordique est devenu en avril le 31e membre de l’Otan, mettant fin à son histoire de non-alignement et démontrant comment l’invasion de l’Ukraine par la Russie s’est retournée contre l’Europe.

La Finlande était censée rejoindre aux côtés de son voisin la Suède, dont l’admission est bloquée à cause de la Turquie et de la Hongrie. L’Otan exige le consentement unanime de tous ses membres pour s’étendre.

Le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, s’est rendu mercredi à la Maison Blanche et a rencontré Biden pour maintenir la pression en faveur de l’adhésion. Mais il y a peu d’espoir que le problème soit résolu à Vilnius.

La Maison Blanche présente la visite de Biden à Helsinki comme un « sommet des dirigeants américano-nordiques » et sera une occasion très différente de la dernière fois qu’un président américain s’est rendu à Helsinki il y a cinq ans.

Au cours de ce voyage, Donald Trump a tenu une conférence de presse avec Poutine et a balayé les inquiétudes concernant l’ingérence russe dans la victoire électorale de Trump.

Maintenant, Biden se dirige vers la ville pour démontrer comment son administration a maintenu la ligne contre Moscou et élargi les défenses occidentales.

Avec Associated Press et Reuters