Biden se rend en Caroline du Nord, un État qu’il espère gagner en novembre, pour promouvoir l’accès à Internet

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) — Le président Joe Biden a dévoilé jeudi 82 millions de dollars pour la Caroline du Nord pour aider à connecter 16 000 nouveaux foyers et entreprises à Internet haut débitlivrant un discours d’année électorale sur les politiques qui, selon lui, « ne font que commencer » à améliorer les États-Unis.

Biden, le président démocrate sortant qui fait campagne pour remporter un second mandat, a associé son message économique à quelques coups contre son prédécesseur, Donald Trump, actuellement favori pour l’investiture présidentielle républicaine et son futur challenger le plus probable.

Biden a évoqué le récent commentaire de Trump selon lequel il espérait que l’économie s’effondrerait bientôt parce qu’il ne veut pas assister à des pertes d’emplois s’il devait être réélu en novembre. Biden a déclaré à son auditoire que Trump était déjà comme Herbert Hoover, qui a occupé ses fonctions lors du krach boursier de 1929.

“Il est le seul président à avoir été président pendant quatre ans et à perdre son emploi”, a déclaré Biden à propos de Trump.

Biden a déclaré que le travail effectué par son administration en Caroline du Nord, sur l’Internet haut débit, les infrastructures et bien plus encore, se produisait dans les communautés de tout le pays, quelle que soit la politique.

« Ce que nous faisons ici en Caroline du Nord n’est qu’un élément d’une histoire bien plus vaste », a-t-il déclaré. Biden a déclaré qu’il tenait sa promesse « d’être un président pour toute l’Amérique, que vous ayez voté pour moi ou non ».

Biden a parlé de toutes les personnes qui ont besoin d’Internet haut débit parce qu’elles travaillent à domicile, des entreprises qui en ont besoin pour atteindre leurs clients et des étudiants qui doivent faire leurs travaux scolaires.

« L’Internet haut débit n’est plus un luxe. C’est une nécessité absolue », a-t-il déclaré à Raleigh, le capitale de l’Etat. « L’investissement dans l’Internet haut débit signifie aussi autre chose : des emplois bien rémunérés. »

La campagne de réélection de Biden a fait de la victoire en Caroline du Nord et de ses 16 votes électoraux une priorité absolue. Le démocrate a perdu de peu l’État en 2020 de 1,34 point de pourcentage par rapport à Trump. Ils devraient s’affronter à nouveau en novembre.

La Caroline du Nord, en pleine croissance, est considérée comme un champ de bataille présidentiel, mais ce n’est qu’à deux reprises au cours des 40 dernières années qu’un démocrate a remporté les voix électorales de l’État : Jimmy Carter en 1976 et Barack Obama en 2008.

Trump a remporté l’État en 2016 et 2020, cette dernière victoire étant en partie le résultat de participation massive pour les Républicains dans les comtés ruraux et non urbains, en surmontant les bastions de plus en plus démocrates dans et autour de Raleigh et Charlotte.

Les républicains détiennent un contrôle étroit, sans droit de veto, sur le corps législatif de l’État et une majorité à la Cour suprême de l’État. Mais les électeurs semblent toujours à l’aise avec un chef de l’exécutif démocrate qui tente de contrecarrer les politiques du Parti républicain, qui ont récemment inclus davantage de restrictions à l’avortement et élargi les bons d’éducation dans les écoles privées. Les démocrates ont occupé le poste de gouverneur pendant presque quatre ans depuis 1993.

Le gouverneur démocrate Roy Cooper, dont le mandat est limité cette année, s’est exprimé jeudi devant Biden, renforçant Biden et critiquant Trump.

“Je veux un président qui se réveille chaque matin en pensant au peuple américain au lieu d’un président qui se réveille chaque matin en pensant à lui-même”, a déclaré Cooper.

Les sondages montrent que l’économie a été une faiblesse pour Biden, le reflet de l’inflation qui frappe un sommet en quatre décennies en juin 2022. La baisse des taux d’inflation depuis lors n’a pas encore ramené les taux d’approbation de Biden à leurs niveaux du début de sa présidence. Le président a tenté de sympathiser avec les électeurs aux prises avec une inflation plus élevée, mais il a souligné que ses politiques favorisent la création d’emplois dans les usines et dans la construction avec des salaires de classe moyenne.

“Lorsque l’emploi croît, tout croît”, a déclaré Biden en passant en revue les dépenses fédérales pour des projets rendus possibles par son programme d’aide en cas de pandémie et une loi sur les infrastructures.

Le président a ensuite pris un hamburger, des frites et un shake chez Cook Out et a tenu ce que sa campagne a décrit comme une « conversation à la table de la cuisine » au domicile d’une famille qui bénéficiait des programmes d’exonération des prêts étudiants de l’administration.

L’administration s’engage à consacrer un total de 3 milliards de dollars à la construction et au financement de connexions Internet en Caroline du Nord. L’administration estime que 300 000 résidents supplémentaires pourront accéder à Internet d’ici fin 2026.

L’administration affirme avoir réduit les coûts pour les familles en fournissant un service Internet à prix réduit à 880 000 foyers en Caroline du Nord. Mais l’administration appelle le Congrès à renouveler le programme de connectivité abordable, une source de financement distincte qui devrait manquer d’argent en avril. Le programme a aidé 22 millions de personnes à économiser entre 30 et 75 dollars par mois sur leurs factures Internet, selon l’administration.

—-

Les rédacteurs d’Associated Press Gary D. Robertson à Raleigh, Caroline du Nord, et Darlene Superville à Washington ont contribué à ce rapport.