Biden se rend en Arabie saoudite pour ce qui pourrait être une réinitialisation bienvenue

Le président des États-Unis Joe Biden tient une conférence de presse le dernier jour du sommet de l’OTAN à Madrid, en Espagne, le 30 juin 2022. Jakub Porzycki | Nurphoto | Getty Images

Le président Joe Biden se rend cette semaine en Arabie saoudite dans le cadre de son premier voyage au Moyen-Orient en tant que commandant en chef. Il poursuit une liste d’objectifs, notamment la sécurité énergétique, le rapprochement entre les Saoudiens et Israël, la promotion d’une trêve au Yémen et l’établissement d’un front régional plus cohérent contre l’Iran. Mais c’est une décision controversée pour ce président, et personne ne sait vraiment ce qu’il va réellement accomplir. La visite prévue a suscité de nombreuses critiques, tant à droite qu’à gauche, pour être ce que certains appellent une descente “gênante” et pour avoir révélé un net revirement par rapport au discours dur contre le royaume que Biden avait employé pendant sa candidature et dans les premiers mois de sa présidence. Maintenant, les choses sont différentes. Aux États-Unis, l’essence est la plus chère de tous les temps, la guerre en cours de la Russie en Ukraine a considérablement resserré l’approvisionnement mondial en pétrole, et Biden veut vraiment, vraiment que l’Arabie saoudite et Israël soient amis. Alors, le voyage ressemblera-t-il à des excuses maladroites ou à une remise à zéro pour deux pays ayant des intérêts communs ? “Je n’irais pas. Je ne lui serrerais pas la main”, a déclaré le représentant Adam Schiff (D, Californie) a déclaré dans une interview en juin, interrogé sur la rencontre prévue du président avec le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman. Il a ensuite évoqué le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, que l’administration a attribué au prince héritier. Le gouvernement saoudien a rejeté à plusieurs reprises l’accusation.

Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman assiste au sommet des dirigeants du G20 par vidéoconférence à Riyad, en Arabie saoudite, le 30 octobre 2021. Cour royale d’Arabie saoudite | Agence Anadolu | Getty Images

Lors de sa campagne en 2019, Biden a promis de traiter le royaume saoudien comme “le paria qu’il est” et, en tant que président, il a vivement critiqué les violations des droits de l’homme dans le pays. Il a également insisté pour considérer le roi Salmane d’Arabie saoudite comme son homologue, plutôt que le prince héritier de 36 ans, qui dirige les affaires quotidiennes du royaume. Le prince héritier Mohammed bin Salman aurait refusé en mars de prendre un appel de Bidenalors que le dirigeant américain a supplié les États du Golfe d’augmenter la production de pétrole après avoir interdit les importations de pétrole russe. Et dans une interview début mars avec l’Atlanticlorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Biden l’avait mal compris, le prince héritier a répondu: “Tout simplement, je m’en fiche. C’est à lui de penser aux intérêts de l’Amérique.”

Une « réinitialisation bienvenue »

Il semble que Biden en soit venu à faire passer ces intérêts avant ce qui était peut-être un récit plus idéaliste. Samedi, le président a publié un tribune du Washington Post intitulée “Pourquoi je vais en Arabie saoudite”. Il y affirmait que “dès le départ, mon objectif était de réorienter – mais pas de rompre – les relations avec un pays qui est un partenaire stratégique depuis 80 ans”. Il a souligné l’importance des relations américano-saoudiennes pour la stabilité dans la région et pour les intérêts américains.

Biden n’est pas le premier président à se présenter sur une plate-forme « les droits de l’homme seront au cœur de ma politique étrangère », pour être confronté au pouvoir aux réalités du Moyen-Orient. Hussein Ibis Chercheur résident senior, l’Arab Gulf States Institute à Washington

Ali Shihabi, un analyste saoudien proche de la cour royale du royaume, voit la visite de Biden comme un tonique pour les relations endommagées. “Je pense que l’erreur commise par l’administration Biden a été d’introduire sa rhétorique de campagne dans l’administration” et cela “a heurté un mur de réalisme”, a-t-il déclaré à CNBC. La visite, a-t-il dit, “est une réinitialisation. Et je pense que c’est une réinitialisation bienvenue. Parce que la relation est également importante pour le royaume. Et ils aimeraient que ces nuages ​​passent.”

“Je pense qu’en visitant le royaume, il met cela derrière lui, et cela permet aux choses de revenir là où elles étaient avec l’Amérique auparavant”, a ajouté Shihabi. Biden dit que les droits de l’homme seront toujours une priorité de son programme. Mais de nombreux observateurs disent que c’est peu probable, étant donné les autres intérêts liés à la sécurité et à l’énergie. “Biden n’est pas le premier président à se présenter sur une plate-forme” les droits de l’homme seront au cœur de ma politique étrangère “, seulement pour être confronté au pouvoir aux réalités du Moyen-Orient”, a déclaré Hussein Ibish, chercheur principal à l’Arab Institut des États du Golfe à Washington. Le ministère saoudien des Affaires étrangères et la Maison Blanche n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de CNBC.

Pétrole et Israël

Biden a minimisé ce que de nombreux analystes disent être le besoin désespéré de son administration de voir les Saoudiens et les membres de l’OPEP pomper plus de pétrole, afin de réduire les prix records du gaz pour les Américains. “Sans la guerre en Ukraine, le resserrement du marché pétrolier et la flambée des prix du pétrole, il n’y aurait pas de rapprochement avec l’Arabie saoudite”, a déclaré Martin Indyk, ancien diplomate américain et membre du Council on Foreign Relations, dans un communiqué. entretien avec le Financial Times.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le président américain Donald Trump et le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis (EAU) Abdullah bin Zayed présentent leurs copies des accords signés alors qu’ils participent à la cérémonie de signature des accords d’Abraham, normalisant les relations entre Israël et certains de ses Moyen-Orient voisins, dans un réalignement stratégique des pays du Moyen-Orient contre l’Iran, sur la pelouse sud de la Maison Blanche à Washington, États-Unis, le 15 septembre 2020. Tom Brenner | Reuter

Mais Biden a largement rejeté cela, soulignant que la sécurité d’Israël était une priorité absolue. Le voyage « a à voir avec la sécurité nationale pour eux – pour les Israéliens », a-t-il déclaré aux journalistes en juin. Cela pourrait être un effort pour déplacer le récit vers un sujet plus largement soutenu à Washington : les républicains et une majorité de démocrates soutiennent la normalisation israélo-arabe. Mais tout engagement manifeste est hautement improbable, la coopération en matière de sécurité entre le royaume et Israël se poursuivant probablement “dans les coulisses” comme elle le fait depuis plusieurs années, selon Torbjorn Soltvedt, analyste principal MENA de la société de renseignement sur les risques Verisk Maplecroft.

Que veut l’Arabie Saoudite ?

Alors que les critiques ont déclaré que la réunion mettrait la balle entièrement dans le camp des Saoudiens, il y a certaines choses que le royaume attend beaucoup des États-Unis – principalement, une garantie de sécurité à toute épreuve. “Défense aérienne renforcée”, a déclaré Shihabi. “La défense aérienne est absolument cruciale pour l’importance de toute la péninsule, de l’ensemble du CCG, et je pense que c’est là que Biden peut faire une grande différence. Un engagement plus formel de ressources qui sécuriserait l’espace aérien du CCG serait la grande demande .“

Un dépôt pétrolier d’Aramco a été englouti par les flammes après une attaque au missile revendiquée par les Houthis du Yémen. La grève est survenue à la veille du Grand Prix de F1 d’Arabie saoudite sur le circuit de la corniche de Djeddah. Peter J Fox | Getty Images

Biden a provoqué la colère des Saoudiens lorsqu’il a retiré les batteries de missiles américains Patriot et d’autres systèmes militaires avancés d’Arabie saoudite l’année dernière, alors même que le royaume était touché par des attaques de missiles et de roquettes des rebelles houthis du Yémen et d’autres groupes soutenus par l’Iran.

“Peu de chances de mener à une percée”

Malgré un certain nombre ou des intérêts communs, Biden peut toujours ne pas réussir à faire une percée dans les relations, déclare Soltvedt de Verisk Maplecroft. “Les appels américains à l’Arabie saoudite pour augmenter le taux de production de pétrole sont tombés dans l’oreille d’un sourd. Il est peu probable que cela change”, a-t-il déclaré. Les conseillers de Biden ont également parlé de l’engagement de l’Arabie saoudite à rester pleinement aligné sur les États-Unis par rapport à la Russie et à la Chine. Mais certains préviennent que l’effort de rapprochement n’y parviendra pas. “Il n’y a pas grand-chose qui suggère que la stratégie de Biden consistant à inonder le prince héritier saoudien … de concessions entraînera un engagement saoudo-émirati durable aux côtés des États-Unis dans la compétition des grandes puissances de ce siècle”, a-t-il ajouté. Trita Parsi, co-fondatrice du Quincy Institute for Responsible Statecraft, a écrit dans un éditorial pour MSNBC. Il a fait valoir que s’engager militairement à protéger les Saoudiens et les autres alliés du Golfe n’est pas dans l’intérêt des États-Unis.

Des militaires américains se tiennent à côté d’un système de roquettes d’artillerie à haute mobilité M142 (HIMARS) lors du premier World Defence Show d’Arabie saoudite, au nord de la capitale Riyad, le 6 mars 2022. Fayez Nureldine | AFP | Getty Images