Biden se rend dans l’Ouest pour une tournée dans 3 États à l’approche des élections de mi-mandat

WASHINGTON (AP) – Le swing à trois États de Joe Biden vers l’Ouest cette semaine résumera, en un mot, la stratégie à moyen terme de la Maison Blanche pour un président qui reste largement impopulaire: promouvoir les réalisations de son administration et apparaître là où il peut efficacement rallier les fidèles du parti – tout en continuant à amasser de l’argent pour la campagne.

Le premier arrêt de Biden mercredi est près de Vail, dans le Colorado, où il doit désigner le premier monument national de son administration à la demande du sénateur démocrate Michael Bennet, le sénateur principal de l’État qui se retrouve dans une offre de réélection compétitive. Ensuite, le président se rendra en Californie, où il organisera deux événements faisant la promotion de deux de ses réalisations législatives les plus importantes et fera la une d’une collecte de fonds pour la branche de campagne des démocrates de la Chambre.

Enfin, Biden s’arrêtera dans l’Oregon, où l’emprise des démocrates sur le manoir du gouverneur à Salem est menacée par un candidat non affilié qui a obtenu un soutien à deux chiffres dans les sondages, donnant une ouverture à un républicain pour remporter la course en novembre.

“Nous avons été très clairs sur le fait que le président va sortir, le vice-président va sortir”, a déclaré mardi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre. “Ils vont parler des succès que nous avons vus dans cette administration au cours des 19 derniers mois.”

Tout cela fait partie d’un plan de campagne affiné au cours des derniers mois pour Biden, qui avait hâte de parcourir le pays mais fait face aux vents contraires traditionnels à mi-mandat contre le parti politique au pouvoir, à des perspectives économiques instables et à des cotes d’approbation présidentielles qui ont est resté obstinément sous l’eau.

Pour contrer les critiques républicaines sur l’économie et l’inflation, les candidats démocrates ont mis en évidence des réalisations telles que l’infrastructure bipartite, les lois sur la fabrication et un vaste programme climatique, fiscal et de soins de santé. Ces réalisations ont également contribué à une augmentation à la fin de l’été des propres évaluations de performance au travail de Biden plus tôt cette année.

Les candidats démocrates ont également été beaucoup plus susceptibles d’apparaître avec Biden s’il s’agit d’un événement officiel de la Maison Blanche soulignant leurs réalisations, comme l’inauguration d’une installation de puces informatiques dans la banlieue de l’Ohio qui a été énormément aidée par la loi qui renforce la production nationale de semi-conducteurs.

C’est l’approche au Colorado, où la Maison Blanche dit que Biden parlera des efforts de son administration pour «protéger, conserver et restaurer certaines des terres et des eaux les plus chères d’Amérique au profit des générations futures».

Biden doit désigner Camp Hale – un site d’entraînement alpin où les soldats américains se sont préparés pour les batailles dans les Alpes italiennes pendant la Seconde Guerre mondiale – comme le premier monument national de son administration. De nombreuses troupes qui se sont entraînées au Camp Hale sont retournées au Colorado après la guerre et ont contribué à créer l’industrie du ski lucrative de l’État. Alors que la plupart des monuments nationaux protègent des paysages naturels extraordinaires, il existe au moins 12 autres sites militaires désignés comme monuments nationaux par d’autres présidents.

Bennet se tiendra aux côtés de Biden lors de l’annonce, qui intervient après des années de plaidoyer du sénateur et d’autres démocrates de l’État. Bennet, en poste depuis 2009, est confronté au défi du candidat du GOP Joe O’Dea, un homme d’affaires au profil modéré qui, selon les républicains nationaux, fait partie des meilleures recrues du parti ce cycle. O’Dea a qualifié le voyage de cascadeur.

« Cela ne change pas notre économie. Cela ne change pas le prix de l’essence », a déclaré O’Dea à propos de la désignation Camp Hale dans une interview. Il a ajouté que si Camp Hale est “un endroit spécial”, l’action unilatérale de Biden était “une usurpation du pouvoir”.

Le climat politique au Colorado a incité le Sénat Leadership Fund, le principal super PAC dédié à l’élection des républicains au Sénat, à faire son premier investissement du cycle au Colorado la semaine dernière en envoyant 1,25 million de dollars au super PAC d’O’Dea.

“Nous avons surveillé le Colorado et nous aimons ce que nous y voyons”, a déclaré Steven Law, président du groupe,

Biden reviendra à son discours de mi-mandat standard en Californie, où il prévoit de mettre en évidence le programme climatique et de soins de santé des démocrates que le parti espère être sa panacée politique pour les problèmes d’inflation des électeurs, malgré l’impact indiscernable de la loi sur les prix à court terme.

Les démocrates pensent également qu’un référendum qui consacrerait l’accès à l’avortement et aux contraceptifs dans la constitution de l’État maintiendra la question sous les projecteurs pour leurs candidats californiens, même si la question s’estompe ailleurs. Mais la hausse des prix de l’essence – la Californie a le plus haut du pays à environ 6,20 $ le gallon – sera une toile de fond politique malvenue pour Biden.

Les républicains pensent qu’ils peuvent capitaliser sur les prix de l’essence, l’inflation et l’économie alors qu’ils cherchent à défendre et à remporter cinq sièges à la Chambre dans tout l’État. Les deux parties envisagent au moins deux opportunités offensives dans la région du comté d’Orange, où Biden parlera vendredi de la réduction des coûts un jour après que le gouvernement fédéral aura publié son rapport final sur l’inflation avant le jour du scrutin.

Biden parlera également de la loi bipartite sur les infrastructures, signée l’automne dernier, lors d’un discours séparé à Los Angeles et organisera sa première collecte de fonds ce cycle qui profite directement au Comité de campagne du Congrès démocrate. Le président a fait la une d’une douzaine de réceptions cette année pour le Comité national démocrate qui ont rapporté plus de 20 millions de dollars.

C’est dans l’Oregon que l’attrait politique de Biden sera testé parmi les électeurs démocrates.

Le parti risque de perdre la course au gouverneur dans l’État traditionnellement bleu, car Betsy Johnson – une ancienne républicaine et démocrate qui a depuis quitté les deux partis – a monté une offre bien financée contre la candidate démocrate Tina Kotek et le choix du GOP, Christine Drazan. Les responsables démocrates espèrent que pendant son séjour dans l’Oregon, Biden pourra aider à consolider le soutien du parti derrière Kotek.

“C’est un facteur énorme dans cette course”, a déclaré David Turner, porte-parole de la Democratic Governor’s Association, à propos de la candidature de Johnson. “Je ne pense pas que nous parlerions de cette course si Betsy Johnson n’y était pas.”

Depuis des mois, les républicains ont senti une opportunité dans la course de l’Oregon, non seulement grâce à la candidature de Johnson, mais sur un message de sans-abrisme et de crime qui a été une préoccupation majeure pour les électeurs de l’État.

“Les démocrates sont paniqués, leur emprise sur plusieurs décennies sur le bureau du gouverneur s’effondre alors que Christine Drazan se connecte avec une majorité d’électeurs de l’Oregon qui aspirent au changement”, a déclaré Jesse Hunt, porte-parole de la Republican Governors Association. “Le régime démocrate de Joe Biden, Kate Brown, Tina Kotek et Betsy Johnson n’a rien fait pour rendre l’Oregon plus sûr ou plus prospère.”

Les rédacteurs de l’Associated Press Nicholas Riccardi et Jesse Bedayn à Denver ont contribué à ce rapport.

Seung Min Kim et Colleen Long, Associated Press