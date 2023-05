WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a déclaré qu’il y avait du «travail à faire» sur la scène mondiale alors qu’il se rendait au Japon mercredi pour consulter des alliés sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie et l’affirmation de la Chine dans le Pacifique en même temps qu’une impasse sur la limite de la dette se profile à la maison.

Alors que des pourparlers à enjeux élevés pour éviter un défaut fédéral sont en cours à Washington, Biden s’est engagé à rester en « contact constant » avec les négociateurs du Capitole pendant qu’il mène la diplomatie internationale.

Le président a quitté Washington à bord d’Air Force One un jour après avoir abandonné les plans d’une escale historique en Papouasie-Nouvelle-Guinée et d’une visite clé en Australie au milieu de la confrontation avec les républicains de la Chambre sur le relèvement du plafond de la dette fédérale. Le voyage dans trois pays avait été conçu comme une vitrine de leadership mondial triomphant et menaçait plutôt de devenir un rappel tronqué de la façon dont les désaccords partisans ont sapé la position des États-Unis sur la scène mondiale.

« J’ai écourté mon voyage afin d’être ici pour les négociations finales et de signer l’accord avec le chef de la majorité », a déclaré Biden dans des remarques avant de quitter la Maison Blanche. « J’ai dit clairement que l’Amérique n’est pas une nation impitoyable, nous payons nos factures. »

Pour Biden, la dynamique entrelacée de l’impasse sur la dette et son incursion à l’étranger ont mis en lumière deux aspects clés de sa présidence – ses efforts pour affirmer les prouesses américaines sur la scène internationale et pour répondre aux préoccupations économiques nationales. Ils se jouent également alors que Biden est dans les premières semaines de sa candidature à la réélection, ajoutant des connotations politiques à la situation.

À bord d’Air Force One en route vers le Japon, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que le président de la Chambre républicaine, Kevin McCarthy, avait mis Biden dans la mauvaise position d’annuler une partie du voyage.

« Il prend en otage l’économie américaine », a-t-elle déclaré.

Le président devait toujours assister au sommet annuel du Groupe des Sept des démocraties avancées à Hiroshima, où le maintien du soutien à la contre-offensive attendue de l’Ukraine contre la Russie devrait occuper le devant de la scène, aux côtés des questions économiques, climatiques et de développement mondial. Plus d’un an après l’invasion de Moscou, Biden et ses alliés ont armé Kiev d’armes toujours plus avancées et maintenu des sanctions sévères contre l’économie russe, bien que le maintien de la détermination soit devenu plus difficile à Washington et dans d’autres capitales mondiales.

Pendant son séjour à Hiroshima, Biden prévoit également de s’asseoir avec les soi-disant dirigeants du Quad du Japon, de l’Australie et de l’Inde, un partenariat destiné à servir de contrepoids à la Chine dans l’Indo-Pacifique, une région qu’il considère comme une priorité absolue dans Stratégie de sécurité nationale des États-Unis. Cette réunion devait initialement avoir lieu la semaine prochaine lors de ce qui aurait été sa visite inaugurale à Canberra et à Sydney en tant que président.

Hors programme, une escale à Port Moresby, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où les dirigeants des îles du Pacifique devaient se réunir pour une première rencontre avec un président américain. Il était censé être une réplique aux pressions militaires et économiques croissantes de la Chine dans la région. Les États-Unis ont récemment ouvert des ambassades aux Îles Salomon et aux Tonga et ont exprimé le désir d’inverser un recul de plusieurs décennies dans la région.

Aucun président américain n’a jamais visité la nation insulaire, et les grands espoirs de cette visite ont été anéantis par l’annonce de Biden qu’il ne s’arrêterait pas.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que son voyage écourté était une victoire pour la Chine, il a répondu : « Non ».

« Parce que nous travaillons toujours avec des alliés », a-t-il déclaré.

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a rejeté l’idée que larguer l’Australie causerait des dommages diplomatiques ou donnerait un effet de levier à la Chine, arguant que la réputation de Biden en tant qu’allié puissant aiderait à atténuer le coup tout en reconnaissant la déception, en particulier en Papouasie-Nouvelle-Guinée, l’annulation a causé .

« Le travail que nous devons faire bilatéralement avec l’Australie et les îles du Pacifique est un travail qui peut être fait à une date ultérieure, alors que la dernière ligne droite des négociations sur la limite de la dette ou le budget ne peut pas être effectuée à une date ultérieure », a déclaré Sullivan. a dit.

Au cours d’une réunion d’environ une heure dans le bureau ovale mardi, Biden et McCarthy ont désigné des négociateurs en chef pour tenter de rédiger un accord autorisant davantage d’emprunts gouvernementaux en conjonction avec les réductions de dépenses exigées par le GOP. Le département du Trésor a averti que des mesures seraient probablement nécessaires d’ici le 1er juin pour garantir que les États-Unis puissent continuer à respecter leurs obligations financières.

Les responsables américains ont averti sur un ton de plus en plus urgent qu’un défaut non seulement déclencherait une profonde récession, mais affaiblirait également sa position sur la scène mondiale.

« Des pays comme la Russie et la Chine qui n’aimeraient rien de plus que nous fassions défaut afin de pouvoir pointer du doigt et dire: » Vous voyez, les États-Unis ne sont pas un partenaire stable et fiable « », a déclaré mardi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby. . « Donc, c’est une priorité élevée, comme il se doit, pour le président. »

Pendant des semaines, des responsables de la Maison Blanche ont déclaré que Biden pourrait gérer à la fois les négociations de Capitol Hill et les engagements étrangers pendant le voyage. Mais ces derniers jours, les assistants se sont inquiétés car McCarthy a appelé à plusieurs reprises Biden à annuler son voyage, craignant qu’à l’étranger, le président n’apparaisse au public comme désengagé de la crise croissante.

L’instabilité de l’annulation pourrait avoir l’effet inverse de l’objectif initial du voyage de Biden – renforcer les engagements américains dans la région, a averti Charles Edel, conseiller principal et président australien du Centre d’études stratégiques et internationales.

« Cela soulignerait pour les partenaires que malgré l’attention bienvenue des États-Unis sur la région et l’accent mis sur les alliés et les partenaires au cœur de la politique étrangère américaine, la politique intérieure reste une contrainte pour l’engagement américain et peut-être aussi pour les engagements budgétaires », a-t-il déclaré. semaine. « Et je pense que c’est quelque chose dont on parlera largement. »

