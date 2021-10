Vendredi, le président Joe Biden s’est rendu à Capitol Hill dans le but de rallier le soutien des démocrates à son programme de « reconstruire en mieux ». Mais les factures de dépenses de signature du président sont actuellement bloquées au milieu des querelles internes du parti.

Biden s’est entretenu avec des législateurs de son parti vendredi après-midi, peu de temps avant qu’ils ne quittent Washington après un autre jour sans l’adoption de deux projets de loi de dépenses gigantesques: un projet de loi d’infrastructure de 1 000 milliards de dollars qui bénéficie déjà d’un soutien bipartite au Sénat, et un énorme 3,5 $ mille milliards de dollars qui affluent « infrastructures humaines » dispositions, de nouvelles lois sur le climat, l’expansion de l’aide sociale et des hausses d’impôts.

Alors que le premier projet de loi bénéficie d’un soutien bipartite, les progressistes disent qu’ils ne voteront pas pour lui sans garantie que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-Californie) soumettra également le plus gros projet de loi au vote. Alors que les démocrates utilisent un processus appelé «réconciliation budgétaire» pour adopter le projet de loi plus important avec une majorité simple, qu’ils détiennent dans les deux chambres du Congrès, les sénateurs démocrates Joe Manchin (Virginie occidentale) et Kyrsten Sinema (Arizona) s’opposent au prix astronomique du projet de loi. . Avec un contrôle partagé 50-50, une défection de l’un ou l’autre suffirait à faire échouer son passage.





Aussi sur rt.com

« Très puissant pour quelqu’un dont personne n’a entendu parler », le parlementaire du Sénat « non » les programmes d’immigration dans un projet de loi de dépenses de 3,5 milliards de dollars







Le contenu des pourparlers de Biden avec les législateurs n’est pas clair, bien que le président ait déjà rencontré Manchin et Sinema dans le but d’obtenir un compromis entre les deux démocrates récalcitrants. Manchin a déclaré qu’il soutiendrait un projet de loi de réconciliation d’un prix inférieur à 1 500 milliards de dollars, ainsi qu’un amendement interdisant le financement fédéral de l’avortement.

Sinema n’a pas avancé de chiffre concret, mais a refusé de signer un plafond de 2 100 milliards de dollars proposé par la Maison Blanche jeudi, selon Politico. Sinema n’aura pas non plus de discussions en personne avec Biden vendredi, alors qu’elle rentrait chez elle en Arizona plus tôt dans la journée.

Biden, cependant, reste confiant que Sinema et Manchin finiront par faire des compromis ou céder. « Cela n’a pas d’importance. Peu importe que ce soit dans six minutes, six jours ou six semaines… nous allons le faire », a-t-il déclaré aux journalistes vendredi.





Aussi sur rt.com

« Annuler les femmes » ? Les démocrates attirent les critiques en ligne après que le projet de loi de dépenses de 3,5 milliards de dollars utilise des termes non sexistes pour les mères et les femmes







Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !