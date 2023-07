Biden se rend au château de Windsor pour prendre le thé avec le roi Charles et promouvoir l’énergie propre

LONDRES (AP) – L’itinéraire du président Joe Biden cette semaine en Europe est dominé par la guerre en cours en Ukraine et ses efforts continus pour rallier une coalition internationale contre l’invasion de son voisin par la Russie.

Mais d’abord, un peu de thé.

La première étape du président américain lors de son voyage dans trois pays est la Grande-Bretagne, où il rencontrera le roi Charles III pour la première fois depuis que ce dernier a été couronné en mai. Biden n’a pas assisté au couronnement de Charles, envoyant la première dame Jill Biden à la place, et la visite de lundi sera marquée par un peu de faste royal – y compris un salut royal, une visite d’artefacts liés aux États-Unis au château de Windsor et l’heure du thé pour les deux hommes.

Biden et Charles profiteront également de leur visite pour attirer l’attention sur les problèmes climatiques, en organisant un forum qui se concentrera sur la manière d’encourager les entreprises privées à s’engager dans des efforts plus propres en matière d’énergie, en particulier dans les économies en développement.

« Le président a un immense respect pour l’engagement du roi sur la question climatique en particulier, qu’il a été une voix de clairon sur cette question et plus que cela, a été un acteur, quelqu’un qui a mobilisé l’action et l’effort », a déclaré Jake Sullivan, le national conseiller à la sécurité, a déclaré aux journalistes sur Air Force One alors que Biden se rendait à Londres. « Donc, le président vient à cela avec une énorme bonne volonté. »

Cette visite est associée à la sixième rencontre entre Biden et le Premier ministre britannique Rishi Sunak depuis que Sunak a pris ses fonctions en octobre. Tout est destiné à mettre en évidence la soi-disant « relation spéciale » durable entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Lorsque Biden a refusé d’assister au couronnement de Charles, il a promis au roi lors d’un appel téléphonique qu’il se rendrait bientôt.

Biden a eu pour la dernière fois des entretiens officiels avec Charles, alors prince, lors du sommet COP26 de l’ONU sur le climat à Glasgow, en Écosse, en novembre 2021. Le président américain a également assisté aux funérailles nationales de la mère de Charles, la reine Elizabeth II, en septembre ainsi qu’à une réception pour chefs d’État au palais de Buckingham la veille du service.

La partie climatique de Biden et la visite du roi soulignent également la haute priorité que l’environnement a été pour Charles, âgé de 74 ans, qui s’est longtemps battu pour protéger la faune et lutter contre le changement climatique. Officiellement appelé le Climate Finance Mobilization Forum, Biden et Charles seront informés par des responsables des secteurs financier et philanthropique de leurs discussions sur l’expansion des initiatives d’énergie propre dans les pays en développement.

Avant de se rendre au château de Windsor, Biden s’est assis avec Sunak lors d’une session qui, selon la Maison Blanche, se concentrera sur une série de problèmes mondiaux, mais qui sera certainement dominée par leurs efforts continus pour soutenir l’Ukraine. Les deux nations ont été parmi les plus ardents défenseurs de Kiev, et le Royaume-Uni a poussé la Maison Blanche à prendre des mesures plus agressives pour fournir une aide militaire à l’Ukraine.

Mais maintenant, c’est l’administration Biden qui a pris des mesures qui, selon le 10 Downing St., vont trop loin, avec la décision du président américain cette semaine de fournir à l’Ukraine des armes à sous-munitions, une arme que plus des deux tiers des membres de l’alliance militaire de l’OTAN ont interdit pour leur menace potentielle à la vie civile.

Biden a reconnu que fournir les bombes – qui s’ouvrent en l’air et libèrent de plus petites «bombettes» sur une large bande de terre – était une «décision difficile», mais il a noté que les Ukrainiens manquent de munitions et que les armes étaient nécessaires pour à poursuivre leur combat contre les forces russes.

« Il m’a fallu un certain temps pour être convaincu de le faire », a déclaré Biden dans une interview à CNN avant son voyage en Europe. « Mais l’essentiel est qu’ils aient les armes pour empêcher les Russes… d’arrêter l’offensive ukrainienne dans ces zones, ou qu’ils n’en aient pas. Et je pense qu’ils en avaient besoin.

Sunak, pour sa part, a pris ses distances avec la décision américaine.

« Le Royaume-Uni est signataire d’une convention qui interdit la production ou l’utilisation d’armes à sous-munitions et décourage leur utilisation », a-t-il déclaré samedi aux radiodiffuseurs. Les États-Unis ne sont pas parties à cet accord.

« Nous continuerons à faire notre part pour soutenir l’Ukraine contre l’invasion illégale et non provoquée de la Russie, mais nous l’avons fait en fournissant des chars de combat lourds et, plus récemment, des armes à longue portée, et j’espère que tous les pays pourront continuer à soutenir l’Ukraine », a ajouté Sunak. .

Sullivan a minimisé le désaccord sur les armes à sous-munitions, déclarant que « je pense que vous trouverez le Premier ministre Sunak et le président Biden sur la même page stratégiquement sur l’Ukraine, en phase avec la vue d’ensemble de ce que nous essayons d’accomplir et aussi unis que jamais – à la fois dans ce conflit et en gros.

Et alors que les deux dirigeants se rencontraient autour d’un thé dans le jardin du 10 Downing St. lundi, ils ont continué à projeter ce visage d’unité.

« Nous ne nous sommes rencontrés qu’une fois par mois », a déclaré Biden en plaisantant en déclarant que la relation entre les États-Unis et le Royaume-Uni était « solide comme le roc ». Sunak a ajouté que leurs pays sont « deux des alliés les plus solides de cette alliance ».

Le bureau du Premier ministre a déclaré que la réunion « sera l’occasion de suivre les progrès des mesures et des initiatives dans le cadre de la Déclaration de l’Atlantique », que les deux dirigeants ont signée lors de la visite de Sunak à la Maison Blanche le mois dernier.

« Cela inclut les négociations qui ont maintenant commencé sur un accord entre le Royaume-Uni et les États-Unis sur les minéraux critiques, qui soutiendra le leadership partagé du Royaume-Uni et des États-Unis dans le domaine des technologies vertes », indique le communiqué.

Seung Min Kim, Jill Lawless et Chris Megerian, Associated Press