Biden se rend à Milwaukee, Pittsburgh le jour de la fête du Travail

MADISON, Wis. (AP) – Le président Joe Biden prévoit de se rendre dans les États du champ de bataille du Wisconsin et de la Pennsylvanie le jour de la fête du Travail, environ deux mois avant les élections.

Biden prendra la parole lors de la célébration du Laborfest de Milwaukee et se rendra à Pittsburgh où d’autres dirigeants syndicaux nationaux se présenteront au défilé de la fête du Travail de cette ville, ont annoncé lundi la Maison Blanche et les syndicats. Biden prévoit de «célébrer la fête du Travail et la dignité des travailleurs américains», selon la Maison Blanche.

Biden devrait vanter la loi bipartite sur les infrastructures adoptée l’année dernière, ainsi que la loi sur la réduction de l’inflation, que le président a signée en août.

Les deux États ont des courses pour le gouverneur et le Sénat américain.

Dans le Wisconsin, les démocrates tentent de réélire le gouverneur Tony Evers et d’évincer le sénateur républicain américain Ron Johnson. Son challenger démocrate, le lieutenant-gouverneur Mandela Barnes, a souligné son passé de classe moyenne et son appartenance à un syndicat de parents. Evers fait face au républicain Tim Michels, copropriétaire de la plus grande entreprise de construction de l’État.

En Pennsylvanie, les démocrates tentent de conserver le poste de gouverneur ouvert de l’État et de renverser le siège du Sénat américain laissé vacant par le sénateur républicain à la retraite Pat Toomey.

L’AFL-CIO a soutenu les démocrates dans les deux courses: le procureur général de l’État Josh Shapiro se présente au poste de gouverneur contre le sénateur de l’État Doug Mastriano et le lieutenant-gouverneur John Fetterman se présente au Sénat contre le chirurgien cardiaque devenu célébrité de la télévision, le Dr Mehmet Oz.

L’AFL-CIO a également approuvé Evers et Barnes dans les courses du Wisconsin.

Biden est venu pour la dernière fois dans le Wisconsin en mars et son arrêt à Milwaukee serait son quatrième depuis le début de son mandat. Evers a déclaré la semaine dernière qu’il accueillerait favorablement une visite du président dans l’État et sa campagne a déclaré qu’il prévoyait d’assister à l’événement avec le président. Barnes prévoyait également d’être là.

Scott Bauer, l’Associated Press