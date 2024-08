Ce n’est pas la convention démocrate que le président Joe Biden envisageait il y a à peine un mois.

Monter sur scène à Chicago était censé être le couronnement d’une carrière électorale d’un demi-siècle, une reconnaissance triomphale de son premier mandat prolifique et une validation durement gagnée de la conviction qu’il pouvait à nouveau vaincre l’ancien président Donald Trump.

Mais une semaine que Biden considérait autrefois comme son apogée politique ne durera désormais que quelques heures, rattrapée par une série d’événements extraordinaires qui ont redynamisé le parti du président aux dépens de ses propres ambitions. Les rugissements assourdissants que Biden entendra lundi soir au United Center transmettront autant de soulagement que de vénération de la part d’un parti reconnaissant qu’il se soit retiré, signalant une fois de plus que le retrait de Biden de la course est la seule raison pour laquelle les démocrates sont convaincus d’avoir une chance de gagner en novembre.

Et lorsque la vice-présidente Kamala Harris prononcera son discours d’acceptation plus tard cette semaine, Biden sera déjà hors de vue et hors d’esprit, en vacances loin de la célébration.

« Il va recevoir un accueil incroyable », a déclaré la représentante Debbie Dingell (D-Mich.), une fidèle alliée de Biden, avant son discours d’ouverture de la convention lundi, qui servira désormais de moment de passation de flambeau pour le président. « Mais je suis sûre que c’est très compliqué. Je sais que c’est très compliqué. »

La convention remaniée, qui devrait désormais dominer le paysage politique au cours des quatre prochains jours, reflétera la dynamique changeante d’un Parti démocrate qui tente de célébrer le mandat de Biden, tout en se préparant avec impatience à le dépasser.

La programmation de la semaine sera agrémentée de discussions sur les réalisations de Biden, même si elles sont soigneusement rebaptisées comme des réalisations conjointes avec Harris, ont déclaré des collaborateurs familiers avec la planification.

Les responsables veulent notamment rappeler lundi aux Américains la nation chancelante et en proie à la pandémie dont Biden a hérité il y a trois ans et demi et les progrès qu’il a réalisés en sortant les États-Unis d’une confluence de crises – du rétablissement des relations à l’étranger à la réduction des passages de frontières non autorisés et de la criminalité au pays, tout en exécutant un vaste programme économique.

Le discours de Biden, qui était encore en cours de révision dans les jours précédant la convention, comportera également cette énumération de réalisations que ses conseillers ont souvent comparé favorablement à l’héritage de l’ancien président Lyndon Johnson. Biden et ses principaux conseillers se sont concentrés sur les dernières touches de sa carrière dans les semaines qui ont suivi son abandon de la course, considérant la candidature de Harris comme un dernier chapitre crucial de l’histoire de Biden – et qui repose sur sa victoire contre Trump et son accession à la présidence des États-Unis.

A cet effet, Biden devrait lancer un avertissement sévère sur les dangers d’un nouveau mandat de Trump afin de défendre avec force son vice-président, ont indiqué ses conseillers, présentant Harris comme une partenaire indispensable au gouvernement, plus que prête à prendre la relève du Bureau ovale. Harris devrait être présente lors du discours de Biden.

« Comme il aime à le dire, c’est un point d’inflexion – un point d’inflexion pour notre pays et pour sa présidence et sa carrière », a déclaré Ron Klain, un confident de longue date de Biden et son ancien chef de cabinet à la Maison Blanche. « Il a pris une décision [to bow out]et maintenant il doit prendre cette décision avec succès.

L’épouse de Biden, la première dame Jill Biden, devrait également s’adresser à la convention lundi soir.

Pourtant, il ne fait guère de doute parmi ses proches collaborateurs et alliés que Biden entame la semaine avec des sentiments mitigés, selon cinq personnes ayant obtenu l’anonymat pour discuter de conversations privées.

Biden a récemment semblé plus détendu en public, plaisantant sur son âge et son besoin de trouver un nouvel emploi. En privé, ceux qui lui ont parlé la semaine dernière ont laissé entendre que, par moments, il avait l’impression qu’un poids s’était levé des épaules. Il est particulièrement fier de la rapidité avec laquelle Harris a su exploiter le soutien et l’enthousiasme du parti, y voyant une justification de sa décision de la soutenir immédiatement.

Cela a atténué une partie de sa frustration face à la façon dont il a été poussé hors de la liste, qu’il avait dirigée contre l’ancien président Barack Obama, le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer – et surtout l’ancienne présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi, ont déclaré les sources. Mais Biden a continué d’insister auprès de ses confidents sur le fait qu’il aurait pu gagner en novembre, même s’il reconnaît que les défis étaient immenses et auraient pu diviser le parti.

« Joe Biden est la même personne depuis 50 ans, c’est juste le niveau de caféine qui a changé », a déclaré un démocrate proche de la Maison Blanche. « Le feu au ventre est toujours là, il est toujours très ambitieux. »

Ce sentiment doux-amer est partagé par ses alliés, qui se sont irrités à l’idée que bon nombre des démocrates qui ont chanté les louanges de Biden cette semaine étaient aussi ceux qui, il y a quelques semaines à peine, le présentaient comme têtu et dépassé, tout en s’efforçant de le chasser de la course.

Ils restent frustrés par Obama, qui n’a pas pris la défense de Biden alors que la pression s’intensifiait pour qu’il abandonne la course à la Maison Blanche, et n’a pas non plus demandé directement à Biden de reconsidérer sa candidature. Et rares sont ceux qui s’attendent à ce que le président se réconcilie de sitôt avec Nancy Pelosi, autrefois une proche alliée qui n’a fait qu’une tentative timide pour dissimuler son rôle dans l’arrêt de sa candidature.

« Il y a beaucoup de tensions là-bas », a déclaré un démocrate familier de la relation entre Biden et Pelosi.

Un conseiller de Biden a souligné que le président ne partageait pas ces frustrations spécifiques concernant la conduite d’Obama, affirmant dans un communiqué que Biden « n’a jamais dit cela ».

« Le président ne se concentre sur rien d’autre que de réaliser le plus de choses possible au cours des cinq prochains mois et d’aider le vice-président à se faire élire pour garantir tous les progrès que nous avons réalisés », a déclaré l’assistant.

Biden ne devrait pas s’attarder sur les détails du déroulement des élections pendant son passage sur scène, soucieux de ne pas distraire Harris et de ne pas affaiblir l’unité du parti qui a radicalement modifié le cours de la course à moins de trois mois du jour du scrutin.

Harris se dirigera vers la convention en tête ou à égalité avec Trump dans plusieurs États clés, atteignant en quelques semaines un niveau de soutien que Biden n’avait pas approché depuis le début de la campagne plus tôt cette année.

Pourtant, peu de gens souhaitent rester dans les parages pour une fête qui ne tourne plus autour de lui et risquer de détourner l’attention de Harris. Biden devrait plutôt partir peu après son discours pour la Californie, où il passera le reste de la semaine en vacances pendant qu’une nouvelle génération de dirigeants démocrates se relaieront pour préparer le terrain.

« Ce sera un moment doux-amer, c’est sûr », a déclaré l’ancien sénateur Doug Jones (démocrate de l’Alabama), actuel conseiller à la Maison Blanche. « On ne quitte pas volontairement le poste le plus puissant du monde sans avoir une idée de ce qui aurait pu se passer. »

« Mais d’après mes conversations avec lui », a ajouté Jones, « je pense qu’il est très satisfait de là où il est et de sa place dans l’histoire. »

Depuis la fin de sa campagne, Biden a souligné auprès de ses conseillers qu’il souhaitait que ses derniers mois soient aussi actifs que n’importe quelle autre période de son administration, décrivant en privé un programme en quatre points visant à produire une série d’initiatives finales de politique intérieure et à cibler un cessez-le-feu au Moyen-Orient que Biden considère comme un couronnement potentiel sur le chemin de sa sortie.

Biden a également demandé à son équipe de rechercher de nouvelles opportunités politiques qui pourraient être mises en œuvre dans les prochains mois, ou de jeter les bases d’une action dans une prochaine administration.

Mais lundi soir, les démocrates ont déclaré que le moment serait centré sur ce que Biden a fait – et sur la profonde appréciation de sa volonté éventuelle de se retirer.

Le président devrait être accueilli avec enthousiasme par une foule qui a grossi depuis que Harris a pris ses fonctions. Il sera probablement salué par les dirigeants du parti comme l’un des présidents les plus productifs des temps modernes, une icône démocrate pour avoir battu Trump en 2020 et un homme politique d’un rare courage pour avoir choisi de se retirer pour le bien du parti.

« Ce sera émouvant », a déclaré un démocrate de haut rang proche de la direction du parti. « Les gens pleureront. »

Mais lorsqu’on lui a demandé si quelqu’un regretterait d’avoir écarté Biden, le démocrate a été sans équivoque.

« Non. »