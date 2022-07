Biden se présente en 2024 – Maison Blanche

Malgré la chute des sondages et les défections démocrates, l’homme de 79 ans se représentera apparemment pour sa réélection

Le président Joe Biden a l’intention de se présenter aux élections en 2024, a déclaré vendredi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre. Biden fait actuellement face à une baisse du soutien des électeurs démocrates, tandis que certains législateurs du parti retiennent leur approbation.

“Le président a l’intention de se présenter en 2024 [and] nous sommes loin de 2024 », Jean-Pierre a déclaré aux journalistes. “Nous allons continuer à nous concentrer sur les affaires du peuple américain, en livrant aux familles, en réduisant les coûts pour les familles, comme nous l’avons fait.”

Cependant, les coûts des aliments et de l’énergie ont grimpé en flèche sous Biden, et les données du PIB publiées jeudi indiquent que l’économie américaine est entrée en récession. Malgré l’insistance de Biden sur le fait que les États-Unis sont “sur le bon chemin” un sondage réalisé par Civiqs plus tôt ce mois-ci a évalué la performance de Biden à 29%, tandis qu’une moyenne de cinq autres enquêtes de premier plan montre que le taux d’approbation du président est de 39%. Dans plusieurs sondages, Biden obtient presque toujours les scores les plus bas pour sa gestion de l’économie américaine.

Avec les perspectives économiques sombres, un sondage CNN publié plus tôt cette semaine a révélé que 75% des électeurs démocrates et à tendance démocrate veulent un nouveau visage pour représenter le parti en 2024.

Les législateurs démocrates ont apparemment pris note. Le représentant du Massachusetts, Dean Phillips, a déclaré jeudi dans une interview à la radio qu’il souhaitait que Biden démissionne en 2024 pour permettre au pays d’être “bien servi par une nouvelle génération de démocrates convaincants, bien préparés et dynamiques.”

Le sénateur de Virginie-Occidentale Joe Manchin, un vote critique qui a entravé certaines des lois fondamentales de Biden au Sénat, a déclaré jeudi que si Biden était “une bonne personne avec un bon coeur,” il ferait “attend et regarde” avant de le soutenir en 2024.

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez a également refusé de soutenir la réélection de Biden, déclarant à CNN le mois dernier que “Si le président a une vision, alors c’est quelque chose que nous sommes certainement tous prêts à entretenir et à examiner le moment venu.”

Outre la baisse de son nombre de sondages, Biden est également confronté aux réalités de l’âge. Les républicains ont longtemps martelé le président pour son apparent déclin cognitif, se moquant de son apparente incapacité de parler même avec un prompteur et son visible désorientation en public. D’ici 2024, Biden aura 81 ans, et selon un sondage de Harvard en mai, 53% des Américains ont “des doutes sur [Biden’s mental] aptitude au bureau », alors que 62% pensent qu’il est “Montrant qu’il est trop vieux pour être président.”