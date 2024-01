Biden se penche sur l’avortement et la contraception alors que sa stratégie de campagne 2024 prend forme

La stratégie Biden : Le

annonce publiée dimanche présente une OB-GYN du Texas obligée de voyager hors de l’État pour interrompre sa grossesse souhaitée mais non viable. Lundi, la Maison Blanche a annoncé des mesures exécutives visant à améliorer l’accès à l’avortement et à la contraception. La vice-présidente Kamala Harris sera dans le Wisconsin lundi pour lancer une campagne nationale

« tournée des libertés reproductives » qui comportera plus d’une douzaine d’arrêts où Harris mettra en lumière des histoires de femmes enceintes touchées par les restrictions à l’avortement.

Puis, mardi, Biden et Harris se présenteront pour leur premier événement de campagne de réélection commune : un rassemblement en Virginie du Nord axé sur les enjeux de l’élection pour les droits reproductifs.

Pris ensemble, cet effort coordonné marque la tentative la plus explicite de Biden à ce jour pour souligner une question qu’il envisage de placer au cœur de sa candidature à la réélection alors qu’il cherche à capitaliser sur un manuel de stratégie qui a aidé les démocrates à dépasser les attentes à mi-mandat de 2022 et s’est avéré un facteur clé. dans plusieurs victoires dans des swing-states depuis Chevreuil a été renversé.

Les substituts de la campagne de Biden intensifient également le message.

Dans une interview avec POLITICO, la coprésidente de la campagne Biden et gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a fait valoir que les protections de l’État que les électeurs ont mises en place depuis Chevreuil’La chute du pays, y compris dans son État, serait menacée si l’ancien président Donald Trump ou un autre républicain gagnait en novembre.

“Nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir quelqu’un à la Maison Blanche qui s’attaque à ces droits pour lesquels nous nous battons si durement”, a-t-elle déclaré, en présentant le message qu’elle transmet aux événements à travers le Michigan. « Nous avons une candidate qui s’est engagée à utiliser tous les outils pour protéger le droit des femmes à prendre leurs propres décisions. Et nous en avons un autre qui est ravi que ce soient ses personnes nommées qui aient changé le tribunal et arraché cela aux femmes américaines.

La position du Parti Républicain : Trump, le candidat républicain probable, s’attribue le mérite d’avoir nommé les juges qui ont renversé Roe c.Wade et est soutenu par des groupes anti-avortement malgré son refus de s’engager sur une interdiction nationale et

réclamer des exceptions pour viol, inceste et pour protéger la vie de la mère — des exclusions auxquelles certains conservateurs s’opposent.

La campagne Trump n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Le GOP est divisé sur la meilleure manière de capitaliser sur la chute du Chevreuil au milieu d’une réaction généralisée des électeurs aux interdictions de l’avortement dans les États – certains exhortant à laisser la question aux États, d’autres l’esquivant et beaucoup préconisent une action plus agressive pour limiter l’accès à l’échelle nationale.

Des militants conservateurs réunis vendredi et samedi à Washington pour marquer l’anniversaire de Chevreuil a appelé le prochain président à doter son administration de responsables anti-avortement qui utiliseraient le pouvoir exécutif de nombreuses agences différentes pour restreindre l’avortement, y compris dans les États où il est légalement protégé.

Par exemple, l’ancien vice-président de Trump, Mike Pence, a déclaré samedi, lors d’une conférence annuelle anti-avortement organisée par le groupe Students for Life, que le prochain président devrait immédiatement ordonner à la Food and Drug Administration de « retirer la pilule abortive du marché ».

Les actions de l’administration Biden : un décret annoncé lundi lance un programme visant à informer les patients et les médecins sur leurs droits en vertu de la loi sur le traitement médical d’urgence et le travail, connue sous le nom d’EMTALA. Il comprend un moyen plus simple pour les patientes de déposer une plainte lorsqu’un avortement leur est refusé en cas d’urgence et une équipe renforcée au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux pour examiner ces plaintes et mettre les hôpitaux en conformité. Cette décision intervient alors que la Cour suprême se prépare à entendre en avril les arguments sur l’obligation des hôpitaux de proposer des avortements aux femmes enceintes confrontées à une urgence médicale.

L’administration Biden a récemment

fait face à des critiques pour ne pas avoir fait davantage en réponse aux plaintes d’EMTALA qu’elle a déjà reçues, y compris sa décision de rejeter une plainte déposée l’automne dernier par une femme d’Oklahoma souffrant de graves complications de grossesse qui

on lui a dit d’attendre sur le parking de son hôpital jusqu’à ce que sa santé se détériore suffisamment pour bénéficier d’une exemption à l’interdiction de l’État.

L’administration publiera également des directives exigeant que les assureurs couvrent gratuitement une gamme plus large de contraceptifs dans le cadre du Loi sur les soins abordables —

une mesure que les démocrates réclament au Capitole. Le Bureau de gestion du personnel enverra également ces directives aux assureurs qui couvrent les travailleurs fédéraux et leur demandera d’informer les inscrits de leurs droits et avantages.

Encore à venir: Les responsables de l’administration Biden ont signalé vendredi lors d’un appel aux journalistes que d’autres mesures exécutives se profilaient à l’horizon, y compris une règle finale visant à renforcer la protection de la vie privée dans le cadre de la HIPAA pour les femmes enceintes qui interrompent leur grossesse.