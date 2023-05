Biden se penche sur la diplomatie mondiale pour gérer la migration à la frontière américano-mexicaine

WASHINGTON (AP) – Le premier jour au pouvoir du président Joe Biden, il a remis au Congrès un plan législatif pour moderniser le système d’immigration du pays.

Il n’est allé nulle part, tout comme tant de tentatives de révision passées.

Pendant ce temps, le nombre de migrants traversant illégalement la frontière américano-mexicaine a atteint des niveaux record, tout comme l’arriéré d’affaires dans le système judiciaire de l’immigration du pays. Les pouvoirs sanitaires d’urgence du titre 42 qui permettaient aux autorités frontalières de refouler de nombreux migrants devaient prendre fin à mesure que la pandémie de coronavirus s’atténuait. Et le Congrès n’a pas pu s’entendre même sur des questions simples comme si les États-Unis devaient laisser entrer plus de personnes ou moins.

Les responsables de l’administration sont donc allés chercher des solutions à l’extérieur des États-Unis, cherchant à présenter l’immigration non pas comme l’un des problèmes les plus insolubles de l’Amérique, mais comme un problème auquel l’ensemble de l’hémisphère occidental doit s’attaquer.

C’était un changement d’orientation qui joue sur la foi de Biden dans le pouvoir de la diplomatie mondiale, et qui pourrait également être plus prometteur pour faire des progrès, en particulier alors que les réseaux de passeurs orientent de plus en plus les familles de migrants du monde entier à travers le Darien dangereux et souvent mortel. Écart entre la Colombie et le Panama.

« Aucune nation ne devrait assumer seule cette responsabilité. » Biden a déclaré l’année dernière alors qu’il convoquait les dirigeants de 23 pays participant à un Sommet des Amériques pour proposer un plan commun sur la migration et la sécurité. « Les futurs économiques dépendent les uns des autres. Chacun de nos avenirs dépend les uns des autres. Et notre sécurité est liée d’une manière que je ne pense pas que la plupart des gens dans mon pays comprennent pleinement.

Si les solutions pour Biden sont internationales, la politique est toujours nationale.

Il se présente à la réélection et la frontière est un problème majeur pour les républicains qui le dépeignent comme indulgent en matière de sécurité. Son implication dans la politique d’immigration avant qu’il ne devienne président était relativement légère. Avant la visite de cette année, il n’était descendu à la frontière américano-mexicaine de 1 951 milles que pendant quelques heures lors d’un arrêt de campagne en 2008, et il n’a joué aucun rôle important dans les efforts de réforme passés au Sénat lorsqu’il y a servi.

Son expérience en politique étrangère, cependant, remonte à des décennies depuis ses années sur la Colline et ses deux mandats en tant que vice-président, et cela a du poids à l’échelle internationale.

«Aucun autre président qui a siégé dans le bureau ovale n’a le kilométrage, la compréhension, l’engagement que Joe Biden a eu dans la région. C’est juste un fait », a déclaré Arturo Sarukhan, ambassadeur du Mexique aux États-Unis de 2007 à 2013. « C’est un ajout important que Biden apporte à la table.

Sarukhan a déclaré que l’approche de Biden s’est concentrée sur l’engagement et la négociation, en envoyant de hauts dirigeants dans la région pour des discussions et par des invitations à Washington. « Biden n’a mis le pistolet sur le front de personne », a-t-il déclaré.

Mais les défenseurs des immigrés craignent que la nouvelle approche ait un coût qui sera probablement payé par les migrants qui fuient la persécution et la pauvreté dans leur pays d’origine.

« Je pense qu’ils essaient de gérer la migration, plutôt que de mettre fin à la migration », a déclaré Yael Schacher, directrice pour les Amériques et l’Europe chez Refugees International. « Mais la gestion de la migration peut aussi avoir des conséquences sur les droits de l’homme, de terribles droits de l’homme. Il y a une distanciation morale — la possibilité de s’essuyer les mains d’un problème s’il n’est plus à votre porte.

La composition des migrants a radicalement changé au cours des deux dernières décennies, entraînant également de nouveaux défis.

Ceux qui traversaient la frontière étaient principalement des hommes mexicains qui venaient travailler et pouvaient facilement être renvoyés. Aujourd’hui, de plus en plus de familles arrivent du Guatemala, du Nicaragua, du Venezuela et d’Haïti, fuyant la sécheresse provoquée par le changement climatique ainsi que les régimes oppressifs.

Cela reflète une tendance plus large. Le HCR, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, estime que 103 millions de personnes sont déplacées dans le monde, soit plus de 1 % de la population mondiale.

« Nous nous trouvons dans un moment unique et nous devons comprendre que ce n’est pas un problème national, mais un problème régional et mondial », a déclaré Krish O’Mara Vignarajah, chef du Service luthérien de l’immigration et des réfugiés, qui aide les migrants et les réfugiés dans les Etats Unis

Le nombre de passages frontaliers illégaux entre les États-Unis et le Mexique a diminué depuis que de nouvelles règles ont été mises en place par l’administration Biden le 11 mai, mais il n’est pas encore clair si l’approche de l’administration sera efficace à long terme ou si elle peut survivre à des contestations judiciaires. et un éventuel changement d’administration en 2024.

En vertu des nouvelles règles, les migrants ne sont pas autorisés à demander l’asile s’ils traversent un autre pays pour se rendre aux États-Unis sans y chercher protection ou s’ils ne prennent pas rendez-vous pour venir aux États-Unis via une nouvelle application gouvernementale. S’ils sont surpris en train de traverser illégalement, ils n’ont pas le droit de revenir pendant cinq ans et font face à des accusations criminelles s’ils le font.

Mais jusqu’à 30 000 Vénézuéliens, Haïtiens, Nicaraguayens et Cubains par mois seront autorisés à entrer aux États-Unis pour travailler légalement s’ils viennent avec des sponsors. Et jusqu’à 100 000 immigrants du Honduras, du Guatemala, d’El Salvador et de Colombie seront autorisés à entrer s’ils ont des membres de leur famille qui sont citoyens américains ou résidents permanents légaux.

Les dirigeants du Mexique et de plusieurs autres nations avaient boycotté le sommet de juin à Los Angeles en raison d’une décision d’exclure les dirigeants autoritaires. Pourtant, il s’est terminé par un pacte signé et un ensemble de principes qui comprenaient des voies légales d’entrée dans les pays, une aide aux communautés les plus touchées par la migration, une gestion plus humaine des frontières et des réponses d’urgence coordonnées.

Les responsables de l’administration se sont ensuite mis au travail sur de nouvelles règles d’immigration qui entreraient en vigueur une fois le titre 42 terminé, avec de nouvelles directives visant à élargir les voies légales d’entrée tout en réprimant les passages illégaux, étroitement liées aux actions du Guatemala, de l’Équateur et de la Colombie. Ils ont négocié avec le Mexique. Le Canada et l’Espagne accueilleront des migrants qui seraient autrement à destination des États-Unis

Le Guatemala et la Colombie ouvriront des centres régionaux où les gens pourront faire des réclamations, avec jusqu’à 100 ouvertures régionales. Mais la Colombie et le Guatemala craignent que les hubs n’attirent des millions de personnes sur leurs côtes, et d’autres pays hésitent à s’inscrire pour héberger des hubs pour cette raison.

Pendant ce temps, de nombreux migrants restent dans l’incertitude. La semaine dernière, les défenseurs ont déclaré que la nouvelle application pour migrants rencontrait des problèmes majeurs et que les gens n’étaient pas en mesure d’obtenir l’autorisation de traverser – certains qui avaient désespérément besoin d’entrer aux États-Unis, qui ont été agressés sexuellement et battus par leurs ravisseurs de l’autre côté de la frontière.

« Comprenez que ce que les gens qui sont terrifiés à l’idée de retourner dans leur pays d’origine et qui demandent l’asile, ils veulent tellement le faire de la bonne manière qu’ils attendent une application qui ne fonctionne pas », a déclaré Priscilla Orta, avocate spécialisée dans l’immigration à Projet Corazon. « Et c’est une loterie pour leur vie. »

Colleen Long, l’Associated Press