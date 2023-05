Biden se moque du discours de la mairie de Trump

Le président américain a exhorté ses partisans à faire un don pour sa campagne de réélection à moins qu’ils ne veuillent quatre ans de plus de son adversaire de 2020

Le président américain Joe Biden a déclaré à ses partisans sur Twitter que, à moins qu’ils ne veuillent que Donald Trump dirige le pays pendant encore quatre ans, ils devraient donner de l’argent à sa campagne de réélection. L’ultimatum du président vient en réponse à l’apparition de Trump lors d’un événement à la mairie organisé par CNN mercredi, lorsqu’il a tenté de plaider en faveur de sa troisième candidature présidentielle.

« C’est simple, les amis. Voulez-vous encore quatre ans de cela ? » Biden a écrit après le discours télévisé de Trump. « Si vous ne le faites pas, participez à notre campagne » a-t-il ajouté, en créant un lien vers une page de don ActBlue, qui permet aux citoyens américains d’envoyer de l’argent à la campagne Joe Biden et Kamala Harris. Les électeurs sont invités à contribuer de 10 $ à 2 000 $ ou même plus, et peuvent s’engager à effectuer des paiements mensuels.

Tel que rapporté par The Hill, à la suite de la mairie de Trump, la campagne de Biden a également envoyé un e-mail à ses abonnés cherchant à collecter des fonds avec la ligne d’objet « Alors, c’est arrivé. »

« Si vous avez raté la mairie de Trump sur CNN, vous feriez mieux de le faire. Mais le choix est clair : c’est quatre ans de plus pour Trump ou quatre ans de plus pour Biden », l’e-mail aurait déclaré.

Mercredi, l’ancien président Donald Trump s’est assis pour un événement à la mairie avec Kaitlan Collins de CNN. Il a abordé un certain nombre de sujets, notamment les fraudes électorales présumées, les émeutes du 6 janvier au Capitole, le conflit en Ukraine et la dette américaine.

Trump est actuellement considéré comme le challenger républicain le plus susceptible d’affronter le président sortant lors des prochaines élections de 2024. Selon une enquête du Washington Post/ABC News publiée dimanche, Trump a six points d’avance sur Biden dans un éventuel match présidentiel, tandis que les cotes d’approbation du président en exercice ont chuté à un nouveau plus bas.

L’enquête a suggéré que la cote d’approbation de Biden était tombée à seulement 36%, contre 42% en février. Parmi les moins de 30 ans, son approbation était encore plus faible, à seulement 26 %. La santé mentale et physique du président s’est également avérée être une préoccupation pour les électeurs, 63% des personnes interrogées affirmant qu’il n’avait pas l’acuité mentale pour s’acquitter de ses fonctions de président.

Quant à Trump, quelque 44% des adultes américains ont déclaré qu’ils voteraient « certainement » ou « probablement » pour lui, tandis que 54% pensent qu’il a mieux géré l’économie américaine pendant sa présidence que Biden ne l’est actuellement.