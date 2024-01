Biden se moque de Trump lors d’une collecte de fonds en Floride

“Il nous a fait imaginer à quoi ressemblait la vie sous Trump et ce qu’elle serait à nouveau si Trump était réélu”, a déclaré Betsy Sheerr, une retraitée qui a assisté à l’événement et qui était une militante du Parti démocrate et une spécialiste des communications. “Il a établi un contraste frappant entre les deux points de vue.”

Biden a terminé son discours en prédisant qu’il pourrait gagner la Floride, bien qu’il ait perdu l’État de plus de trois points de pourcentage au profit de Trump en 2020, comme le montrent les sondages.

suivi par deux chiffres. Le discours du président était juste dans la cour de Trump : Jupiter est situé dans le comté de Palm Beach, où Trump réside et où il a été accusé d’avoir thésaurisé des documents classifiés dans son domaine de Mar-A-Lago après avoir quitté la Maison Blanche.

Selon un rapport regroupant les commentaires de Biden, le président n’a pas abordé la crise du Moyen-Orient lors de la collecte de fonds, même à la suite d’une frappe de drone lancée par des mandataires iraniens en Jordanie qui a tué trois soldats américains. Il a brièvement abordé la question mardi matin devant la Maison Blanche, déclarant, sans détails, que les États-Unis prévoyaient de réagir.

Biden n’a également mentionné que brièvement le gouverneur républicain Ron DeSantis en passant et n’a pas mentionné les actes d’accusation de Trump, a déclaré la donatrice de Biden, Bonnie Lautenberg, artiste et épouse du regretté sénateur démocrate Frank Lautenberg du New Jersey, qui a assisté à l’événement de mardi à Jupiter qui a eu lieu à peu près. 100 invités.

Le président s’est vanté de l’état actuel de l’économie, prenant un moment pour critiquer les commentaires faits par Trump lors d’une interview télévisée ce mois-ci, lorsque

il a dit qu’il espérait que l’économie plongerait du nez avant les élections. Trump avait déclaré à l’époque qu’il ne voulait pas finir comme l’ancien président Herbert Hoover, qui a vu le marché boursier s’effondrer au cours de sa première année de mandat.

Biden a déclaré aux donateurs lors de la collecte de fonds Jupiter, organisée au Pelican Club au bord de l’eau, qu’il pensait que Trump avait dit cela parce qu’il savait que l’économie était forte et que c’était « mauvais pour lui politiquement ».

«Je pense que c’est presque anti-américain», a-t-il déclaré. « Comment quelqu’un, en particulier un ancien président des États-Unis, peut-il souhaiter un krach économique qui dévasterait les États-Unis ? Il a ensuite appelé Trump par moquerie “Donald Herbert Hoover Trump”, un surnom qu’il a déjà utilisé, et a été accueilli par des rires dans la salle, selon le rapport de la piscine.

Biden a également plaisanté en disant que Trump était déjà comme Hoover parce que les États-Unis avaient « moins d’emplois lorsqu’il a quitté ses fonctions que lorsqu’il est entré en fonction ».

“J’étais heureux de le voir faire une blague sur Trump, parce que Trump rabaisse tout le monde”, a déclaré Lautenberg. “Il a toujours des surnoms.”

Devenant plus sérieux, Biden aussi

a critiqué les commentaires de Trump «pour se remettre», d’une fusillade de masse au lycée Perry dans l’Iowa. Sheerr a déclaré que le président « avait semblé très sombre, choqué et en colère » pendant cette partie du discours.

Interrogé sur la collecte de fonds, le porte-parole de la campagne Trump, Steven Cheung, a qualifié Biden de « délirant » pour avoir pensé qu’il pourrait gagner la Floride.

« Les Américains savent qu’ils étaient mieux lotis avec le président Trump », a-t-il déclaré. “Après presque quatre années de présidence désastreuse de Crooked Joe, nous avons besoin d’un retour aux politiques America First qui ont réussi à maintenir la sécurité de notre pays et à dynamiser l’économie pour tous les Américains.”

Sheerr et Lautenberg ont déclaré que Biden avait reçu les plus grands applaudissements de l’événement Jupiter lorsqu’il avait soulevé la question du droit à l’avortement. Sheerr a déclaré que Biden avait spécifiquement fait référence aux chances des démocrates en Floride à la lumière de la mesure de vote qui devrait être présentée aux électeurs en novembre, qui légaliserait l’avortement jusqu’à 24 semaines de grossesse, supprimant ainsi l’interdiction actuelle de 15 semaines dans l’État. il n’y a pas d’exceptions pour le viol ou l’inceste.

Le président s’est également adressé à un autre groupe de donateurs plus tard dans la journée lors d’une collecte de fonds au domicile de Coral Gables du président des finances du Biden Victory Fund, Chris Korge, répétant certaines des mêmes lignes d’attaque contre Trump. Le président avait précédemment déclaré qu’il espérait que l’événement serait l’une des plus grandes collectes de fonds pour un candidat à la présidentielle jamais organisée en Floride.

Biden, le Comité national démocrate et leurs comités conjoints de collecte de fonds ont collecté plus de 97 millions de dollars au cours des trois derniers mois de 2023, a annoncé la campagne ce mois-ci.