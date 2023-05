Biden se moque de l’idée de la grâce de Trump après que DeSantis s’est engagé à l’envisager

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Le président Joe Biden s’est moqué lundi de l’idée d’accorder à son prédécesseur, l’ancien président Donald Trump, une grâce l’absolvant de tout crime qu’il aurait pu commettre pendant ou après sa présidence.

On a demandé à M. Biden s’il envisagerait un sursis pour M. Trump alors qu’il quittait la Maison Blanche en route vers son domicile du Delaware lundi, la veille du huitième anniversaire de la mort de son défunt fils Beau Biden.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait entendu dire que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, avait dit qu’il pardonnerait à l’ex-président en disgrâce – et s’il envisageait de le faire lui-même, le président a souri et a ri en se tournant vers la pelouse sud et son vol. à bord de Marine One.

Au cours de sa campagne présidentielle de 2020 contre M. Trump, on a demandé à M. Biden s’il s’engagerait à ne pas suivre l’exemple de feu Gerald Ford, qui a décerné à son prédécesseur en disgrâce, Richard Nixon, « un pardon complet, gratuit et absolu ». à Richard Nixon pour toutes les infractions contre les États-Unis » commises entre le début de son second mandat avorté et sa démission en août 1974, si le même problème pouvait se poser avec M. Trump.

La question de pardonner à son adversaire de l’époque est venue lors d’une mairie virtuelle de l’ère Covid organisée par MSNBC en mai 2015.

L’ancien vice-président de l’époque a répondu: « Absolument, oui. Je m’engage ».

Il a ajouté que la question de savoir s’il fallait poursuivre M. Trump était « complètement sans intervention » car, selon lui, le procureur général des États-Unis est « l’avocat du peuple » et non « l’avocat du président ».

M. Trump a déjà été inculpé par un grand jury de New York pour plus de 30 chefs d’accusation de falsification de documents commerciaux, mais les présidents américains ne peuvent accorder aucune grâce ou sursis pour des crimes poursuivis par des procureurs d’État ou locaux.

L’ancien président destitué à deux reprises pourrait faire face à des accusations fédérales à la suite de deux enquêtes supervisées par un avocat spécial du ministère de la Justice, Jack Smith.

M. Smith, ancien procureur des crimes de guerre, a été nommé en novembre par le procureur général Merrick Garland peu de temps après que M. Trump a déclaré sa candidature à l’élection présidentielle de l’année prochaine,

Il supervise actuellement une enquête sur la prétendue rétention illégale d’informations sur la défense nationale par M. Trump à son domicile de Palm Beach, en Floride, et son obstruction présumée à cette enquête, et aurait terminé l’interrogatoire de témoins devant un grand jury de Washington DC.

M. Smith se penche également sur le rôle de l’ex-président dans la fomentation de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain, qui a eu lieu alors que M. Trump a poussé à rester en fonction malgré la perte des élections de 2020 au profit de M. Biden.