Biden se joint aux travailleurs de l’automobile en grève sur la ligne de piquetage

» Vous méritez ce que vous avez gagné, et vous avez gagné bien plus que ce que vous êtes payé actuellement. «

Le choix de Biden de faire preuve de solidarité avec les grévistes de l’automobile à une époque de grandes promesses et de périls pour le mouvement syndical a représenté un changement tectonique pour un bureau historiquement connu pour briser les grèves, sans les soutenir.

Cette décision semble également contrecarrer clairement l’ancien président Donald Trump, qui envisage de se rendre dans le Michigan mercredi au lieu de participer au deuxième débat primaire républicain – le dernier signe que les deux candidats ont dépassé la phase primaire de l’élection et se concentrent sur en novembre 2024.

United Auto Workers marche sur la ligne de piquetage devant le parking de l’usine Ford Motors à Wayne, Michigan, le 26 septembre 2023. | Jamie Kelter Davis pour POLITICO

Mais pour Biden également, le voyage de mardi suggère qu’il ne peut pas tenir pour acquis le soutien aux travailleurs. Direction syndicale s’est déjà rallié à la candidature à la réélection du président, mais cela ne s’est pas nécessairement traduit par le soutien des membres de la base qui s’éloignent lentement du Parti démocrate et qui constituent une partie importante de l’électorat dans les États incontournables. pour Biden. L’UAW a hésité à soutenir Biden, même s’il a clairement indiqué qu’il ne soutiendrait pas Trump.

Après les remarques de Biden, Fain a saisi la corne de taureau et le président est revenu dans la foule. Biden a passé son bras autour d’un attaquant alors que Fain le remerciait d’avoir rejoint la ligne de piquetage. La foule a applaudi.

« Merci d’être venu nous soutenir dans ce moment déterminant pour notre génération. Et nous savons que le président fera ce qui est bien envers la classe ouvrière », a déclaré Fain. « Et quand nous faisons ce qui est bien envers la classe ouvrière, vous pouvez nous laisser le reste parce que nous allons nous occuper de cette affaire. »

Les journalistes ont ensuite demandé au président s’il était favorable à une augmentation de salaire de 40 pour cent pour les travailleurs de l’automobile. Les syndicalistes qui l’entouraient ont crié « oui » et après avoir attendu un moment, Biden a également dit oui.

La décision de la Maison Blanche d’envoyer Biden sur la ligne de piquetage a été rendue publique à la fin de la semaine dernière après que les frustrations de Fain concernant la gestion de la grève par le président se soient révélées au grand jour.

Mardi, le président et Fain se sont entretenus dans la limousine présidentielle alors qu’ils se rendaient de l’aéroport à la ligne de piquetage. Une personne proche de la réunion, qui a requis l’anonymat pour décrire une conversation privée, a déclaré que la discussion ne portait pas sur le soutien à la campagne de réélection du président mais sur une transition équitable vers les véhicules électriques. Une deuxième personne familière avec la conférence l’a décrit comme une « bonne conversation ».

Les commentaires que Biden a faits plus tôt cet été sur la façon dont il espérait éviter une grève n’ont pas plu à Fain ou aux démocrates du Michigan. Et même si la stratégie en coulisses de la Maison Blanche s’est révélée plus fructueuse dans les négociations sur les travailleurs ferroviaires et portuaires, elle n’a pas été bien accueillie par Fain. Le leader de l’UAW souhaitait que le président soit un ardent défenseur des travailleurs de l’automobile et qu’il rallie le public autour de leur cause.

Fain a rejeté la semaine dernière l’offre de la Maison Blanche d’envoyer la secrétaire au Travail par intérim Julie Su et le conseiller économique Gene Sperling dans le Michigan, signalant que seule une visite du président serait acceptable alors que les travailleurs de l’automobile se préparent à une deuxième semaine de grève. « Nous invitons et encourageons tous ceux qui soutiennent notre cause à nous rejoindre sur les lignes de piquetage, depuis nos amis et notre famille jusqu’au président des États-Unis », a déclaré Fain dans un discours prononcé vendredi matin.

Les démocrates avaient également le sentiment qu’ils ne pouvaient risquer de céder aucun terrain politique sur la question après que Trump ait annoncé qu’il se rendrait dans l’État du champ de bataille, même si l’ancien président a une relation beaucoup plus compliquée avec les syndicats et devra répondre de ses responsabilités. les politiques antisyndicales menées par son administration. Une personne proche des projets de Trump a déclaré à POLITICO qu’il était « peu probable » qu’il se rende sur la ligne de piquetage pour des raisons logistiques.

Tôt mercredi matin, avant la visite de Trump, l’UAW prévoit de publier une nouvelle vidéo sur la fermeture de l’usine de Lordstown, considérée comme une promesse non tenue de la part de l’ancien président, a déclaré une personne proche des projets du syndicat. La vidéo n’est pas finalisée et les plans pourraient changer, a ajouté la personne, mais la vidéo pourrait inclure des commentaires de Trump en 2017, quand il a promis aux habitants de l’Ohio que les emplois manufacturiers reviendraient à l’État. Cette année-là, lors d’un rassemblement, il a déclaré à la foule à Youngstown, dans l’Ohio : « Ne bougez pas. Ne vendez pas votre maison.

L’UAW cherche à obtenir une augmentation de salaire horaire de 36 % au cours des quatre prochaines années, soulignant les énormes bénéfices que les constructeurs automobiles ont engrangés pendant la pandémie de Covid, qui ont gonflé les salaires des PDG mais qui n’ont pas encore profité aux travailleurs. Le syndicat demande également le rétablissement des retraites traditionnelles, l’amélioration des prestations de santé et la fin de la dépendance des constructeurs automobiles à l’égard des travailleurs temporaires et des système de rémunération à deux niveaux. Les constructeurs automobiles ont déclaré que les revendications du syndicat étaient trop coûteuses.

L’UAW cible sa grève sur un nombre limité d’usines appartenant à Ford, General Motors et Stellantis afin de laisser les constructeurs automobiles dans l’incertitude et de réduire le nombre de membres devant être payés sur le fonds de grève. Cette stratégie pourrait aider le syndicat à prolonger la grève pendant des semaines si les entreprises ne bougent pas. Le syndicat a évité d’étendre sa grève à usines Ford supplémentaires vendredi, l’opposant à General Motors et Stellantis, après avoir déclaré que l’entreprise avait fait davantage pour répondre à ses demandes.

Alors que Biden atterrissait dans le Michigan, il y avait des signes persistants des limites jusqu’où il irait pour soutenir les demandes de l’UAW. Un jour plus tôt, la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, avait refusé de dire si le président soutenait des éléments spécifiques des revendications syndicales, y compris certaines des plus fondamentales comme les augmentations de salaires. Elle a dit que le président ne prenait pas parti.

« C’est aux parties de négocier. Nous n’allons pas parler de ce qui est mis sur la table», a déclaré Jean-Pierre aux journalistes lundi. « Nous pensons qu’il existe ici une opportunité de parvenir à un accord gagnant-gagnant. »

Mais les syndicalistes de base ont surtout vu le positif : pour la première fois, le président des États-Unis marchait à leurs côtés, appelant les patrons du secteur automobile à parvenir à un contrat équitable.

« Cela me dit qu’il pense ce qu’il dit lorsqu’il est pro-syndical et pour les petits gars », a déclaré Edgar Litton, technicien en réparation de surfaces à l’usine de Wayne, Michigan.

Holly Otterbein et Hannah Northey ont contribué à ce rapport.