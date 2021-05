Biden se jette sur la fusillade dans un triage ferroviaire en Californie comme dernière justification pour des lois plus strictes sur les armes à feu – RT USA News

Le président Joe Biden a profité de l’occasion de la dernière fusillade de masse américaine pour renouveler son appel à une législation sur les armes à feu, affirmant que les meurtres de 8 personnes dans une gare de triage de San Jose, en Californie, représentaient un autre appel urgent à l’action du Congrès.

« Suffisant, » Biden a déclaré mercredi, quelques heures après qu’un technicien ferroviaire aurait ouvert le feu sur des collègues avant de se suicider. «Une fois de plus, j’exhorte le Congrès à prendre des mesures immédiates et à répondre à l’appel du peuple américain, y compris la grande majorité des propriétaires d’armes à feu, pour aider à mettre fin à cette épidémie de violence armée en Amérique.»

«Une fois de plus, j’exhorte le Congrès à prendre des mesures immédiates et à répondre à l’appel du peuple américain, y compris la grande majorité des propriétaires d’armes à feu, pour aider à mettre fin à cette épidémie de violence armée en Amérique.» – Président Biden pic.twitter.com/OJ5VvSGpbD – Asma Khalid (@asmamk) 26 mai 2021

Biden a noté dans sa déclaration qu’il ne connaissait pas encore les détails de la fusillade à San Jose, et il n’a donné aucun détail sur la façon dont la législation qu’il propose aurait pu empêcher la tragédie. La Californie possède déjà certaines des lois sur les armes les plus strictes du pays, et le maire Sam Liccardo a proposé de faire de San Jose la première ville à forcer les propriétaires d’armes à souscrire une assurance responsabilité civile pour leurs armes.

«Nous attendons toujours de nombreux détails sur cette dernière fusillade de masse, mais il y a certaines choses que nous savons avec certitude». Dit Biden. «Il y a au moins huit familles qui ne seront plus jamais entières. Il y a des enfants, des parents et des conjoints qui attendent de savoir si quelqu’un qu’ils aiment rentrera un jour à la maison. »

Le président a ordonné que les drapeaux sur les propriétés fédérales soient hissés à moitié en l’honneur des victimes de San Jose, tout comme il l’a fait après les récentes fusillades de masse en Géorgie, au Colorado, en Caroline du Sud et en Indiana.

Le tireur a été identifié comme étant Sam Cassidy, 57 ans, un employé de la Santa Clara Valley Transportation Authority (VTA). Outre les huit personnes assassinées, une autre personne a été gravement blessée.





Aussi sur rt.com

Une fusillade dans un triage ferroviaire de San Jose fait au moins 8 morts, selon la police californienne (VIDEO)







Comme Biden, Newsom n’a pas tardé à politiser la fusillade. « Il y a un engourdissement … certains d’entre nous ressentent cela parce qu’il y a une similitude à cela, » a-t-il déclaré aux journalistes lors d’un briefing à San Jose. «N’importe où, aux États-Unis. On a l’impression que cela se produit encore et encore et encore. Rincez et répétez, rincez et répétez. »

Newsom a exhorté les législateurs à aller au-delà de la politique et du doigt pour prendre des mesures significatives contre la montée de la violence armée. «Cela soulève la foutue question, que diable se passe-t-il aux États-Unis d’Amérique?» il a dit des nombreuses fusillades de masse. «Qu’est-ce qui ne va pas avec nous? Quand allons-nous nous attaquer à ça?

La Californie a des gouverneurs démocrates depuis 2011, et le parti a des supermajorités dans les deux chambres de son législature. Les démocrates contrôlent également le conseil municipal de San Jose à l’unanimité, ainsi que la branche exécutive fédérale et les deux chambres du Congrès.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!