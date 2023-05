Biden se heurte au maire américain à propos de la crise de l’immigration

Le président aurait expulsé Eric Adams de New York de son équipe de campagne de réélection au milieu des critiques sur l’afflux de migrants

Le président Joe Biden a apparemment eu une brouille avec le maire de la plus grande ville des États-Unis, Eric Adams de New York, parce que son collègue démocrate a critiqué la gestion par son administration d’une crise de l’immigration illégale.

Le conflit a éclaté mardi, lorsqu’on a demandé à Adams dans un « Bonne journée NY » entretien télévisé sur les difficultés de la ville à faire face à un afflux massif de migrants, « Où diable est le président des États-Unis ? Le maire a répondu « C’est une bonne question, et je pense que nous devrions tous nous demander pourquoi cela arrive à une ville qui se redressait et continuera de le faire. »

Une augmentation des passages illégaux de la frontière américano-mexicaine à des niveaux sans précédent a commencé à frapper New York l’année dernière, lorsque les gouverneurs du Texas et de la Floride ont commencé à transporter des migrants vers des villes contrôlées par les démocrates. « Cela ne devrait pas arriver à New York, Chicago, Los Angeles et les autres grandes villes du Nord », dit Adams. « Et vraiment, cela ne devrait pas arriver à El Paso ou à Brownsville, au Texas. Aucune ville ne devrait porter ce fardeau. C’est un problème national, et il a besoin d’une solution nationale.

Ressentant la pression de ses propres électeurs, Adams a intensifié ses critiques à l’égard de l’administration Biden ces dernières semaines au milieu des luttes croissantes pour accueillir les étrangers illégaux qui affluent dans sa ville. Les parents se sont levés mardi contre le projet de la ville de loger des centaines de migrants dans les gymnases des écoles après avoir manqué d’espace ailleurs. Des vétérans sans abri auraient été expulsés des hôtels du nord de l’État de New York, où ils avaient été hébergés temporairement, pour faire de la place aux immigrants illégaux transportés par bus depuis New York.

Adams aurait été exclu de l’équipe de campagne de réélection de Biden pour le punir de sa déloyauté présumée. Le maire avait annoncé plus tôt cette année qu’il ferait partie de l’équipe consultative nationale de leadership de la campagne, mais lorsque la liste officielle des membres du groupe a été publiée la semaine dernière, Adams a été laissé de côté.

« C’est un coup dans les côtelettes de l’équipe Biden », a déclaré le consultant politique Hank Sheinkopf au New York Post. « Le message est le suivant : ne critiquez pas un président démocrate sortant et ne critiquez pas la première vice-présidente noire. Toute critique d’un démocrate qui se prépare à être réélu est considérée comme une trahison.

Adams n’a pas été le seul à tirer la sonnette d’alarme sur la crise de l’immigration. La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a demandé à l’administration de Biden une aide financière et l’accès aux installations fédérales, telles que les bases militaires, pour héberger les étrangers en situation irrégulière. « Vous allez commencer à voir des gens vivre dans des tentes non seulement à la frontière, mais dans les rues de New York et de tout l’État de New York parce que nous avons atteint un point de rupture », a-t-elle déclaré lundi dans une interview à MSNBC.